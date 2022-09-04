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封面故事／對抗高油價 省錢10妙招

編譯洪毅
高油價讓駕駛人吃不消，如果微調開車習慣、以及善用科技輔助，可以在一定程度上減少荷包失血。(Getty Images)
高油價讓駕駛人吃不消，如果微調開車習慣、以及善用科技輔助，可以在一定程度上減少荷包失血。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭後，本就不斷攀升的油價形同雪上加霜，儘管近期有所回落，但是「消費者報導」雜誌(Consumer Reports)報導指出，消費者恐怕已經不能忽視一個事實，就是在可見的未來，駕車的成本只會愈來愈高。

美國汽車協會(AAA)的數據顯示，國內加油站平均油價在6月中觸及高峰，每加侖達5.02元；雖然近期油價已回落到4元以下，但依然較去年同期多了將近1元。

因此，該雜誌整理出十種能夠「燃料使用最佳化」的小技巧；報導說，現在該是駕駛們微調開車習慣，以及善用科技輔助，以確保「燃料經濟」的效益能夠最大化，盡可能地減少荷包的失血。

1.隨時保持油箱半滿

尤其是在寒冷的天氣，如颶風等大水患或風暴的前夕，或是假日出遊的時候。

之所以不建議讓油箱輕易見底，是要避免如運輸人力不足或天災造成的汽油供給短缺，以及假日出遊時可能會碰上的壅塞及被迫怠速行駛；此外，隨時確保油箱充足，能夠讓駕車時精神狀態較為輕鬆，在挑選加油站的地點及時機也能更為彈性。

2.善用網路

現在有很多如GasBuddy等網站或應用程式(App)提供加油站資訊，讓各處油價一覽無遺，不論是住處附近還是遠遊，尋找最適合加油的地點變得愈發便捷。

撇除網路輔助，遠離高速公路、市中心、大賣場、旅遊景點的加油站，通常也能找到價格更實惠的加油站。

油價高峰時期，洛杉磯一個加油站高級汽油價格已經突破每加侖7元。(美聯社)
油價高峰時期，洛杉磯一個加油站高級汽油價格已經突破每加侖7元。(美聯社)

3.減少出行

推遲各種非必要行程，終究不啻為一項可以避免更多油耗，多少能夠節省荷包的方法。

4.開車不要超速

不超速當然是安全駕駛的重要觀念，而且除此以外，遵照速限、平穩適當地駕車，也是節省燃料開支的重要一環。

「消費者報導」實際測試日產(Nissan)Altima及豐田(Toyota)RAV4兩款車種，分別定速在時速55哩、65哩、75哩後發現，與65哩相比，將兩款車定速在時速55哩，每加侖的油分別可多行駛6哩及8哩；若將兩款車定速在時速75哩，每加侖的油可行駛的里程則分別減少7哩及6哩。

車速愈快，耗油量就會愈高；事實上，一輛車定速在時速55哩與75哩的耗油量差異，是相當於小轎車與多功能車(SUV)在相同時速下的耗油量差異。

5.平穩駕駛

也就是避免猛然加速或是急煞車，加速地愈急促，消耗的燃油也愈多。而踩煞車過猛讓車輛急減速，則汽車要恢復原速度亦須多耗油；

「消費者報導」實際測試豐田Camry後發現，過度頻繁地催油門或是急煞車，會讓Camry的燃油效率每加侖減少2哩至3哩。

眼觀四面、耳聽八方地駕駛，平順地使用油門、煞車及轉彎，不單可以省油，而且還能延長引擎、變速箱、煞車及輪胎的壽命。

6.風阻小更省油

例如車頂架、拖車架、車頂箱等若不需要時應卸下，這是因為汽車在高速行駛時，50%的引擎功率用來克服風阻，因此風阻愈小，就能節省更多油耗。

「消費者報導」實際測試發現，與未附加任何東西相比，附掛車頂箱後，高速行駛的Altima及RAV4的燃油效率，每加侖分別少行駛9哩及5哩；在拖車架上懸掛一輛自行車，則分別讓燃油效率每加侖減少12哩及5哩。

就算是空的車頂架，也會讓兩車種的燃油效率每加侖減少5哩及2哩，如果在車頂架上附掛自行車，減少的哩數更分別達到13哩及7哩。

7.選用「頂級汽油」

頂級汽油(Top Tier)成分包括清潔物質，能夠減少引擎的積碳量，提供如此較高標準汽油的品牌，包括雪佛龍(Chevron)、好市多(Costco)、埃克森美孚(Exxon Mobil)及殼牌(Shell)等。

8.「高級汽油」非必要

不過不是所有加油站及知名品牌都有提供頂級汽油，但就算是這個時候，選用「高級汽油」(Premium)是沒有必要的，這形同是花冤枉錢，油箱門上寫著「建議使用」(Recommended)亦然，除非是明確指出「必要」(Required)；若無頂級汽油可用，就算是常規汽油(Regular)也已經足夠。

9.定期檢查胎壓

汽車輪胎胎壓每個月都會減少1磅力每平方吋(psi)，psi值若低於該車種的建議值時，會影響開車的效率，輪胎的壽命，也會更加耗油而有傷荷包。

10.減少使用空調

使用空調會增加型車油耗，若天氣溫和宜人的時候，就算是打開車窗也比使用空調更省油；當然，如果天氣過於悶熱時，使用空調依然是必要的，除了可以提高乘員的舒適度外，更重要的是能夠提高駕駛的專注力及警覺性，以策安全。

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