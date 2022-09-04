封面故事／電動車抵稅藏玄機 買車人觀望

高達7500元的電動車稅務優惠太誘人，讓不少正在採購新車的消費者急踩煞車，重新盤算。(美聯社)

數月以來的高昂油價讓所有人大喊吃不消，來自伊利諾州伍德斯托克市(Woodstock)的馬丁(Tom Martin)終於下定決心要把耗油的馬自達CX-5(Mazda CX-5)換成雪佛蘭波爾特電動車 (Chevrolet Bolt EUV)，不只聯絡好車商，看完車試完駕，更已經挑中了心儀的車款準備付錢取車；然而，就在付錢的前一刻，聯邦國會參眾兩院通過2022年降低通膨法案(Inflation Reduction Act of 2022)，將馬丁看中的雪佛蘭波爾特列入可全額折抵7500元稅款的車款，令馬丁急踩煞車，決定晚點再買。

馬丁透過電子郵件向消費者報導(Consumer Report)表示：「我當然必須立刻馬上調整我的訂單，可以省7500元耶，差不多是八折優惠，這個折扣太誘人了，我絕對不能放棄。」

明年就符合？買家踩煞車

馬丁只是眾多推遲訂單的新車買主之一，有的人是還不了解降低通膨法可以多大程度地幫助他們降低車輛售價，需要一點時間釐清法律內容，也有一些人是打算把訂單推遲到明年，好讓自己心儀的車款能夠符合抵稅規定，當然也還有一些人是「加速」購車流程，以免等法律實施後，現在看上符合抵稅的車款後續被取消稅務優惠，甚至有些車商推出貼心服務，依買家所欲購買的車款量身打造付款交貨時程，以協助爭取最大限度的減稅額度；「消費者報導」特別呼籲所有不論是哪種新車買主，雖然目前還不能100%確定哪些車款適用稅務優惠，但下手買車前務必全方位了解這台車。

消費者報導的交通及能源政策分析師哈爾托(Chris Harto)說：「短期內，這項新法律為現在試圖購買電動車的消費者增加了很多複雜性和困惑；但是，從長遠來看，隨著汽車 製造商達到新要求，我們希望這將確保未來幾年有更多負擔得起的電動車的人能更傾向購買電動車而非傳統耗油車以節能減碳 。」

而在降低通膨法中關於電動車抵稅的條款正式實施前，現行的稅務優惠條款仍然有效；由於現行條款訂有「補助天花板」，只要車商累計售車數量超過20萬輛，後面遲到的買主就不再享有補助，因此在降低通膨法實施前，通用(General Motors)、特斯拉(Tesla)、豐田(Toyota)等廠牌的電動車已不符合優惠條件，有意購買這三牌車輛的買主，必須等到降低通膨法取消補助天花板後才能享有優惠；此外還要注意由於部分車款售價太高，被降低通膨法的「排富條款」排除在補助範圍之外。

補助有排富 今年底快買

而排富條款不只排「單價過高」的車輛，同時也排除家庭年收入30萬元以上的買主，因此如果您的家庭年收入超過此數額，並有意換電動車，最好在今年年底以前趕快找到總銷量還沒超過20萬輛車的車廠下訂心儀的車款，否則明年起就不再享有稅務優惠，即便您買的車款在補助名單上、在美國製造且不含中製或俄製零件，一樣無法獲得補助。

稅務諮詢公司「湯森路透查核點」(Thomson Reuters Checkpoint)律師查普曼(Jim Chapman)就說：「消費者在決定何時購買時必須考慮到『最後期限』，也就是高收入者或正在考慮購買豪華電動汽車的人應該在今年年底之前完成買賣以獲得稅務優惠；而想買特斯拉或通用汽車電動汽車較平價車款的人應該考慮等到2023年1月再買，因為屆時將取消20萬輛汽車的上限。」

國產才補助 等待仍值得

事實上，除了排富條款以外，降低通膨法為扶植美國製造業，也規定電池必須在本土製造組裝才能享受優惠，因此許多有意購買非本土製造車輛的買家不得不暫停購買計畫。

來自華盛頓州艾佛雷特市(Everett)的瓊內爾(John Choiniere)就說：「我本來已經決定要買依補助天花板條款總銷售量還沒到20萬輛的大眾ID.4(Volkswagen ID.4)，但現在這款車熱銷缺貨，又是在德國製造，一旦交車時程拖過今年就確定無法享有7500元的補助，因此我不得不忍痛推遲，去看看別台車。」

不過瓊內爾找新車的過程也不順利，因為適用稅務優惠的條件不明確，只能自己「評估」符合條件的可能大不大；他說：「我和我太太原本相中起亞 EV6和現代 Ioniq 5，但因為這兩台都是韓製，日後大概不會在補助名單中；所以我們現在在等大眾汽車2023年款的ID.4，因為官方說這款汽車將會在田納西州的查塔努加市(Chattanooga)量產，雖然車商說他們還沒從大眾汽車官方那裡正式獲得此消息，但新聞都報了，我們就等吧。」

雖然還要再等一段時間才能用稅務優惠價格便宜購入電動車，但對瓊內爾而言，等待仍然值得；他說：「我買電動車的原因是希望能為地球環保、節能減碳盡一份心力，而且稅務優惠可以提供我們這些車主更大的換車誘因；雖然短期內規定還不明確確實讓人感到有點煩躁，但從大局著眼，我仍然相信這是一部優秀的立法。」