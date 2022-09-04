封面故事／可負擔助環保 更多人想買
「消費者報導」(Consumer Reports)2022年1月27日至2月18日進行了史上規模最大的全國調查，就是否願意買電動車和使用低碳燃料的問題採訪了8027個美國人，結果顯示，超過三分之一的人願意購買或租賃電動車，三分之二的人表示如果低碳燃料的價格與傳統燃料一樣，他們願意使用低碳燃料。
調查得到環保慈善組織「能源突破」(Breakthrough Energy)與「能源基金」(Energy Foundation)的資助，「能源突破」是通過促進綠色能源來保證經濟安全與公正發展的非營利組織。
調查顯示，如果能解決人們對電動車的後顧之憂，包括有更多和更便捷的充電設施、續航力提高和售價降低，願意買電動車的人還會更多。
對於電動車的認知以及買電動車有何種顧慮，不同的種族和族裔存在差異。調查中幾乎半數受訪者不知道聯邦和各州目前有激勵機制，買電動車可獲聯邦抵稅與補助，聯邦抵稅最高可達7500元。如果部分人知道電動車的激勵機制，將可影響他們的購買決定。
1/3願買或租
隨著電動車充電網路的改善，更多低價位的電動車進入市場，電池技術的不斷升級逐步降低了人們購買電動車的顧慮。調查顯示，如果今天要買一部新車，14%的人表示絕對會買或租賃純電動車，而在2020年的全國調查時，表示願買或租賃電動車的人僅為4%。兩年前的調查是採訪3392個開車人的結果，顯示當年買電動車的意願與今天有明顯差距。
調查中在被問到如果今天就買一部新車時，超過三分之一的人表示「肯定」或「認真」考慮購買或租賃一輛純電動車，其中33%的人是認為充電比汽油更省錢，31%的人認為擁有電動車期間的全部費用較低，28%的人是說電動車的維修和保養費更低。
「消費者報導」永續發展政策部副主任昆塔·華倫(Quinta Warren)說：「調查表明，人們對降低交通費和減少交通對環境的影響興趣盎然，同時也顯示他們仍有某種擔憂，而許多擔憂可以通過加大對電動車的宣傳和增加體驗得以消除。」
市場對電動車和油電混合車的需求出現了大幅增長的趨勢，汽油價格創下新高，美國人愈來愈多地傾向買電動車。「考克斯(Cox)汽車統計」的資料顯示，由於開電動車更省錢、市場的選擇增多以及愈來愈多類別與型號的電動車上市，今年第一季全國電動車的銷量比去年同期增長76%。
環保意識成長
「消費者報導」的調查是為了更多地了解人們對電動車和低碳燃料的認知與需求，在今年1至2月調查期間，全國的汽油平均價格還處於一加侖3.34元到3.52元的價位，但到6月底則飆升至一加侖五元左右。
調查顯示，隨著更多美國人開始關注氣候變遷及意識到化石燃料對氣候變遷的影響，電動車的地位在這樣的社會氛圍中也出現了變化。
「消費者報導」堅持永續交通、降低有害氣體排放和為開車人省錢的理念，因此燃油效能在購買新車和車輛檢測的總體評分「Overall Score」中都是重要因素。節能型汽車的地位在總體評分中也得到提升，以幫助消費者做出購買決定，鼓勵車廠更加重視節能。「消費者報導」去年根據環保署的車輛排放資料，推出了「綠色選擇」(Green Choice)計畫，以評出當年出產的新車哪些在煙塵和溫室氣體排放上屬於最低20%的範圍。凡是被評為「綠色選擇」的車輛都有一個綠葉圖案標誌，人們可在「消費者報導」的期刊和網站上看到。
影響買車意願的因素
對電動車的熟悉度：44%的人過去一個月在本社區見過電動車。
電動車的體驗：17%的人在過去12個月坐過電動車，但開過電動車的人僅占7%，而目前擁有或租賃電動車的人只有2%。
對氣候變遷的看法：七成美國人認為氣候變遷問題重要，其中認為非常重要和比較重要的各占35%。四人中有三人認為，氣候變遷是人類活動造成的。
購買電動車的顧慮：61%的人認為是充電設備，55%的人認為是續航力，52%的人認為是購車和養車費。
購買電動車的激勵機制：46%的人沒有聽說過適用於買純電動車的激勵機制，幾乎占受訪者的半數。
不同群體對電動車的看法不同，調查顯示如果下次購買新車，部分群體的購買意願超過其他群體，如：
‧男性超過女性；
‧年輕人超過老年人；
‧受教育水平較高的人超過教育程度較低的人；
‧家庭收入較高的人超過家庭收入較低的人；
‧城市居民超過郊區和鄉村居民。
在低碳燃料上，67%的受訪者表示，如果每加侖低碳燃料的費用與傳統燃料相同，他們會選擇低碳燃料。
試乘體驗
有電動車體驗的受訪者更可能購買，包括坐過電動車的人。僅7%的人在過去一年開過電動車，但他們當中20%的人表示下次買車時，肯定會購買或租賃電動車。有無電動車的體驗導致人們觀念的差異是合理的，畢竟電動車仍是新生事物，在某些方面與傳統燃油車有很大不同。
「消費者報導」車輛測試部門副主任申哈(Gabe Shenhar)說：「許多電動車開起來令人愉悅，包括加速快、噪音低，以及因為電池的安裝部位低而操作和行駛平衡。開電動車是一種享受。」
售價高低
在認為費用是影響購買電動車意願的受訪者中，近六成表示售價是最大的顧慮，其中白人占到60%，說英語的亞裔占66%，而西語裔和非裔分別是占55%和46%。
但人們對電動車的售價會受到對市場上名貴車輛關注度的影響，如奧迪、寶馬、Lucid、賓士、保時捷、Rivian和特斯拉等車。但主流車廠也在推出低價位車輛，如起亞(Kia)Niro油電混合車、速霸陸(Subaru)Solterra電動車和豐田bZ4X電動車。部分買車人可能會發現，雪佛萊(Chevrolet)Bolt和Bolt EUV電動車、現代(Hyundai)Kona電動車、日產(Nissan)Leaf電動車等品牌的價格已經下降，如雪佛萊2023年款Bolt車的起步價只有2萬6595元。
如果考慮到聯邦和各州的激勵機制，許多電動車的售價其實可能比標明的售價更低。46%的受訪者不知道政府的激勵機制，「消費者報導」的華倫說：「電動車的退稅等激勵政策可使售價降低數千元。」
但確定激勵機制適用於哪些電動車並非易事，因為聯邦退稅的多寡是根據電動車的銷量而定。為了便於消費者了解，「消費者報導」的電動車省錢欄目介紹了根據郵政區號的不同以及人們搜索的車型，列出聯邦與各地的激勵政策，可供「消費者報導」會員免費查閱，成為會員只需提供電郵即可。
養車成本
華倫說：「即使是與汽油車相比，大多數電動車的擁有成本其實比類似的傳統汽車更低。」
但在沒有承諾買電動車的受訪者中，52%的人表示售價、擁車和養車費是不能購買或租賃的顧慮。表示維修和保養費為主要顧慮的族裔以非裔的54%最高，其次是西語裔的48%和白人的37%。
而「消費者報導」2020年調查時，電動車的車主在保養和維修上的費用約為汽油車主的一半。電動車需要更換的零組件和施加的潤滑油都少，煞車系統的使用壽命更長，而且電動車的動力成本更低，尤其是目前的汽油價位為一加侖五元。
充電方便性
在沒有承諾買電動車的六成受訪者中，61%的人對充電的地點與時間感到擔憂，55%的人是擔憂充電地點太遠。對充電感到擔憂的白人和說英語的亞裔最高，均占到67%。
但好消息是，全國目前有4萬8000多個充電站，更多的充電站在建設中。50%的受訪者表示，如有免費的公用充電站可以選擇，他們更可能會考慮購買或租賃電動車，47%的人認為在住所充電最重要，45%的人認為快速充電的公用充電站最重要，只有10%的人認為工作地點的充電站最重要。
「消費者報導」為在家充電的人介紹壁掛式充電器，價格為500到700元，安裝費為491元到1191元。電動車的續航力通常是250哩左右，遠多於大多數人每天的開車距離，意味著一夜充電完全可滿足多數開車人的需要。有經驗的電動車主不像無經驗的人，不認為續航力是個問題。
油電混合車
對於沒有準備承諾買全電動車的人，買省油的油電混合車是明智的選擇。油電混合車是汽油引擎與電力輔助裝置相結合，使動力系統運營時最大限度地優化燃油效能。普通的油電混合車不需要充電，因為引擎和煞車系統可自動發電。
以2017年款的雪佛萊Equinox V6車和2022年款的豐田RAV4油電混合車為例，兩者都是小型多功能車，在五元一加侖汽油的條件下，後者一年比前者可省油1775元，五年就是近9000元。豐田RAV4 Prime油電混合車雖然較貴，但加滿一箱油可跑540哩，因此更加節省。
低碳燃料
電動車是減少交通溫室氣體排放的一種形式，另一形式是使用清潔和再生資源製造的低碳燃料。部分低碳燃料可直接用於普通的汽油燃料車，其他的低碳燃料則需要安裝新的動力系統。低碳燃料通常是指從植物中提取的乙醇和生物柴油，還包括氫氣、液化天然氣和丙烷等。
「消費者報導」對低碳燃料的調查重點是即用型低碳燃料，即目前的車輛無需技術改造就可使用，結果顯示人們的使用意願很高，三分之二的受訪者表示，如果一加侖低碳燃料的價格與傳統燃料相同，他們更可能使用低碳燃料。
更可能買純電動車的人使用低碳燃料的願望也最強，如果坐飛機也可以選擇燃料，他們會搭乘使用低碳航空燃油的航班。
調查顯示，人們為了環保而願意使用新型燃料，但重要的是要有使用新型燃料的汽車。今天的普通汽油通常含有10%至15%從植物中提取的生物乙醇，而汽車如果使用生物乙醇比重更高的燃料，汽車引擎則需重新設計，包括特殊燃油泵與燃油噴注系統，以便於使用生物乙醇比重不同的燃油。
「消費者報導」的政策分析人士指出：「在減少燃料的碳排放上，我們可做許多事。隨著車廠生產更多的電動車，低碳燃料可作為普通汽油車向電動車轉型期間的補充，低碳燃料的使用在飛機、輪船和其他運輸工具上的潛力很大。」
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