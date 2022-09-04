封面故事／可負擔助環保 更多人想買

全美大規模調查顯示，「如果今天就買一部新車」，超過三分之一的人願意購買或租賃電動車。（路透）

「消費者報導」(Consumer Reports)2022年1月27日至2月18日進行了史上規模最大的全國調查，就是否願意買電動車 和使用低碳燃料的問題採訪了8027個美國人，結果顯示，超過三分之一的人願意購買或租賃電動車，三分之二的人表示如果低碳燃料的價格與傳統燃料一樣，他們願意使用低碳燃料。

調查得到環保慈善組織「能源突破」(Breakthrough Energy)與「能源基金」(Energy Foundation)的資助，「能源突破」是通過促進綠色能源來保證經濟安全與公正發展的非營利組織。

調查顯示，如果能解決人們對電動車的後顧之憂，包括有更多和更便捷的充電設施、續航力提高和售價降低，願意買電動車的人還會更多。

對於電動車的認知以及買電動車有何種顧慮，不同的種族和族裔存在差異。調查中幾乎半數受訪者不知道聯邦和各州目前有激勵機制，買電動車可獲聯邦抵稅與補助，聯邦抵稅最高可達7500元。如果部分人知道電動車的激勵機制，將可影響他們的購買決定。

各州推出激勵機制鼓勵購買電動車，新澤西州補助高達4000元，也補貼住家設置汽車充電站。(Getty Images)

1/3願買或租

隨著電動車充電網路的改善，更多低價位的電動車進入市場，電池技術的不斷升級逐步降低了人們購買電動車的顧慮。調查顯示，如果今天要買一部新車，14%的人表示絕對會買或租賃純電動車，而在2020年的全國調查時，表示願買或租賃電動車的人僅為4%。兩年前的調查是採訪3392個開車人的結果，顯示當年買電動車的意願與今天有明顯差距。

調查中在被問到如果今天就買一部新車時，超過三分之一的人表示「肯定」或「認真」考慮購買或租賃一輛純電動車，其中33%的人是認為充電比汽油更省錢，31%的人認為擁有電動車期間的全部費用較低，28%的人是說電動車的維修和保養費更低。

「消費者報導」永續發展政策部副主任昆塔·華倫(Quinta Warren)說：「調查表明，人們對降低交通費和減少交通對環境的影響興趣盎然，同時也顯示他們仍有某種擔憂，而許多擔憂可以通過加大對電動車的宣傳和增加體驗得以消除。」

市場對電動車和油電混合車的需求出現了大幅增長的趨勢，汽油價格創下新高，美國人愈來愈多地傾向買電動車。「考克斯(Cox)汽車 統計」的資料顯示，由於開電動車更省錢、市場的選擇增多以及愈來愈多類別與型號的電動車上市，今年第一季全國電動車的銷量比去年同期增長76%。

拜登總統參訪通用汽車（GM）底特律電動車廠，並親自試駕其純電動車悍馬（Hummer）。(路透)

環保意識成長

「消費者報導」的調查是為了更多地了解人們對電動車和低碳燃料的認知與需求，在今年1至2月調查期間，全國的汽油平均價格還處於一加侖3.34元到3.52元的價位，但到6月底則飆升至一加侖五元左右。

調查顯示，隨著更多美國人開始關注氣候變遷 及意識到化石燃料對氣候變遷的影響，電動車的地位在這樣的社會氛圍中也出現了變化。

「消費者報導」堅持永續交通、降低有害氣體排放和為開車人省錢的理念，因此燃油效能在購買新車和車輛檢測的總體評分「Overall Score」中都是重要因素。節能型汽車的地位在總體評分中也得到提升，以幫助消費者做出購買決定，鼓勵車廠更加重視節能。「消費者報導」去年根據環保署的車輛排放資料，推出了「綠色選擇」(Green Choice)計畫，以評出當年出產的新車哪些在煙塵和溫室氣體排放上屬於最低20%的範圍。凡是被評為「綠色選擇」的車輛都有一個綠葉圖案標誌，人們可在「消費者報導」的期刊和網站上看到。

影響買車意願的因素

對電動車的熟悉度：44%的人過去一個月在本社區見過電動車。

電動車的體驗：17%的人在過去12個月坐過電動車，但開過電動車的人僅占7%，而目前擁有或租賃電動車的人只有2%。

對氣候變遷的看法：七成美國人認為氣候變遷問題重要，其中認為非常重要和比較重要的各占35%。四人中有三人認為，氣候變遷是人類活動造成的。

購買電動車的顧慮：61%的人認為是充電設備，55%的人認為是續航力，52%的人認為是購車和養車費。

購買電動車的激勵機制：46%的人沒有聽說過適用於買純電動車的激勵機制，幾乎占受訪者的半數。

不同群體對電動車的看法不同，調查顯示如果下次購買新車，部分群體的購買意願超過其他群體，如：

‧男性超過女性；

‧年輕人超過老年人；

‧受教育水平較高的人超過教育程度較低的人；

‧家庭收入較高的人超過家庭收入較低的人；

‧城市居民超過郊區和鄉村居民。

在低碳燃料上，67%的受訪者表示，如果每加侖低碳燃料的費用與傳統燃料相同，他們會選擇低碳燃料。

有電動車體驗的受訪者更可能購買，男性消費者購買的意願大多也超過女性。(Getty Images)

試乘體驗

有電動車體驗的受訪者更可能購買，包括坐過電動車的人。僅7%的人在過去一年開過電動車，但他們當中20%的人表示下次買車時，肯定會購買或租賃電動車。有無電動車的體驗導致人們觀念的差異是合理的，畢竟電動車仍是新生事物，在某些方面與傳統燃油車有很大不同。

「消費者報導」車輛測試部門副主任申哈(Gabe Shenhar)說：「許多電動車開起來令人愉悅，包括加速快、噪音低，以及因為電池的安裝部位低而操作和行駛平衡。開電動車是一種享受。」

售價高低

在認為費用是影響購買電動車意願的受訪者中，近六成表示售價是最大的顧慮，其中白人占到60%，說英語的亞裔占66%，而西語裔和非裔分別是占55%和46%。

但人們對電動車的售價會受到對市場上名貴車輛關注度的影響，如奧迪、寶馬、Lucid、賓士、保時捷、Rivian和特斯拉等車。但主流車廠也在推出低價位車輛，如起亞(Kia)Niro油電混合車、速霸陸(Subaru)Solterra電動車和豐田bZ4X電動車。部分買車人可能會發現，雪佛萊(Chevrolet)Bolt和Bolt EUV電動車、現代(Hyundai)Kona電動車、日產(Nissan)Leaf電動車等品牌的價格已經下降，如雪佛萊2023年款Bolt車的起步價只有2萬6595元。

電動車價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元，許多人表示售價是購買電動車的最大顧慮。圖為特斯拉電動車工廠。（路透）

如果考慮到聯邦和各州的激勵機制，許多電動車的售價其實可能比標明的售價更低。46%的受訪者不知道政府的激勵機制，「消費者報導」的華倫說：「電動車的退稅等激勵政策可使售價降低數千元。」

但確定激勵機制適用於哪些電動車並非易事，因為聯邦退稅的多寡是根據電動車的銷量而定。為了便於消費者了解，「消費者報導」的電動車省錢欄目介紹了根據郵政區號的不同以及人們搜索的車型，列出聯邦與各地的激勵政策，可供「消費者報導」會員免費查閱，成為會員只需提供電郵即可。

養車成本

華倫說：「即使是與汽油車相比，大多數電動車的擁有成本其實比類似的傳統汽車更低。」

但在沒有承諾買電動車的受訪者中，52%的人表示售價、擁車和養車費是不能購買或租賃的顧慮。表示維修和保養費為主要顧慮的族裔以非裔的54%最高，其次是西語裔的48%和白人的37%。

而「消費者報導」2020年調查時，電動車的車主在保養和維修上的費用約為汽油車主的一半。電動車需要更換的零組件和施加的潤滑油都少，煞車系統的使用壽命更長，而且電動車的動力成本更低，尤其是目前的汽油價位為一加侖五元。

電動車維修和保養費用，也是許多人購買的主要顧慮。(Getty Images)

充電方便性

在沒有承諾買電動車的六成受訪者中，61%的人對充電的地點與時間感到擔憂，55%的人是擔憂充電地點太遠。對充電感到擔憂的白人和說英語的亞裔最高，均占到67%。

但好消息是，全國目前有4萬8000多個充電站，更多的充電站在建設中。50%的受訪者表示，如有免費的公用充電站可以選擇，他們更可能會考慮購買或租賃電動車，47%的人認為在住所充電最重要，45%的人認為快速充電的公用充電站最重要，只有10%的人認為工作地點的充電站最重要。

「消費者報導」為在家充電的人介紹壁掛式充電器，價格為500到700元，安裝費為491元到1191元。電動車的續航力通常是250哩左右，遠多於大多數人每天的開車距離，意味著一夜充電完全可滿足多數開車人的需要。有經驗的電動車主不像無經驗的人，不認為續航力是個問題。

如果能解決對電動車的後顧之憂，包括有更多和更便捷的充電設施，願意買電動車的人會更多。(美聯社)

油電混合車

對於沒有準備承諾買全電動車的人，買省油的油電混合車是明智的選擇。油電混合車是汽油引擎與電力輔助裝置相結合，使動力系統運營時最大限度地優化燃油效能。普通的油電混合車不需要充電，因為引擎和煞車系統可自動發電。

以2017年款的雪佛萊Equinox V6車和2022年款的豐田RAV4油電混合車為例，兩者都是小型多功能車，在五元一加侖汽油的條件下，後者一年比前者可省油1775元，五年就是近9000元。豐田RAV4 Prime油電混合車雖然較貴，但加滿一箱油可跑540哩，因此更加節省。

低碳燃料

電動車是減少交通溫室氣體排放的一種形式，另一形式是使用清潔和再生資源製造的低碳燃料。部分低碳燃料可直接用於普通的汽油燃料車，其他的低碳燃料則需要安裝新的動力系統。低碳燃料通常是指從植物中提取的乙醇和生物柴油，還包括氫氣、液化天然氣和丙烷等。

今年油價飆漲，重傷消費者荷包，也促使許多人考慮購買電動車。(美聯社)

「消費者報導」對低碳燃料的調查重點是即用型低碳燃料，即目前的車輛無需技術改造就可使用，結果顯示人們的使用意願很高，三分之二的受訪者表示，如果一加侖低碳燃料的價格與傳統燃料相同，他們更可能使用低碳燃料。

更可能買純電動車的人使用低碳燃料的願望也最強，如果坐飛機也可以選擇燃料，他們會搭乘使用低碳航空燃油的航班。

調查顯示，人們為了環保而願意使用新型燃料，但重要的是要有使用新型燃料的汽車。今天的普通汽油通常含有10%至15%從植物中提取的生物乙醇，而汽車如果使用生物乙醇比重更高的燃料，汽車引擎則需重新設計，包括特殊燃油泵與燃油噴注系統，以便於使用生物乙醇比重不同的燃油。

「消費者報導」的政策分析人士指出：「在減少燃料的碳排放上，我們可做許多事。隨著車廠生產更多的電動車，低碳燃料可作為普通汽油車向電動車轉型期間的補充，低碳燃料的使用在飛機、輪船和其他運輸工具上的潛力很大。」