封面故事／最多7500元 電動車抵稅大優惠 買不買？

白宮鼓勵有換車需求的民眾，力行節能減碳；圖為華府的395州際公路車水馬龍。(Getty Images)

拜登總統8月16日簽署「2022年降低通膨法案」(Inflation Reduction Act of 2022)，除了關注經濟發展以外，同時著重氣候變遷、醫療保健等當代議題，其中關於購買電動車 的車主甚至提供4000元至7500元不等的稅收減免優惠，以鼓勵有換車需求的民眾力行節能減碳；不過電動車廠商認為，由於稅務優惠對於採購的電動車種類及配備電池有相當詳盡的規定，並不是每一款電動車都能獲得全額稅務減免優惠，因此許多消費者仍在觀望，打算等看到更具體的執行成果後再出手。

拜登總統簽署「降通膨法案」，將為電動車買家提供4000元至7500元不等的稅收減免優惠。(美聯社)

優惠車款盡快入手

對此，電動車廠商呼籲民眾「不要等」，因為今年有提供稅務優惠的車款未來不一定繼續有，一旦錯過時機可能就會被迫在「有稅務折扣但不喜歡」與「喜歡但價格太貴」的兩難境地中做出艱難選擇；消費者報導汽車 測試中心(Consumer Reports’ Auto Test Center)資深主任費雪(Jake Fisher)說：「除非是想買二手電動車，否則只要遇到喜歡，同時符合稅收減免資格的電動車就趕快出手買了，否則同一車款明年不一定還有相同的稅務折扣。」

若要符合乾淨能源車輛7500元稅務補貼資格，須符合以下條件：一般車輛零售價不得超過5萬5000元，而乾淨能源卡車、廂型車和休旅 車售價不得超過8萬元；新車買主若共同申報退稅，年收入限制為30萬元，購車家庭年收入限制為22萬5000元，個人購車年收入限制則為15萬元；最後則是新車必須在北美組裝，且補貼適用於今年12月31日以後製造的車輛。

事實上，降低通膨法案確實取消了部分原本有稅務優惠的車款；例如悍馬電動車(Hummer)、Lucid Air以及特斯拉(Tesla)的Model S和Model X幾種車款由於售價偏高，再給稅務優惠等同為富人減稅，因而取消補助；BMW i4、現代Ioniq 5、起亞EV6和豐田bZ4X幾款則因為不是在美國組裝，為達成盡可能使製造業回流美國的政策目標也取消稅務優惠；2024年起更進一步禁止含有中製或俄製零組件的電動車申請減免，其原因不言而喻；當然，如若電池完全由美國本土或北美自由貿易協定(NAFTA)地區製作，就可以完全抵免稅收。

特斯拉的幾種車款由於售價偏高，因而取消了補助；圖為維州費爾法克斯郡一處特斯拉汽車經銷商。(歐新社)

現代Ioniq 5不是在美國製造，可能不符合降低通膨法案中的條件，拿不到稅收優惠。(美聯社)

國會預算辦公室分析顯示，這部法案將能有效給有換車需求的民眾足夠的激勵因子，能逐年提升民眾換購電動車的動機，預計2023年申請抵免稅收的總金額約8500萬元，即全年度約1萬1000台的銷售量；但2024年電動車銷量預計將高達6萬100輛，若均以7500元全額抵免，最高可抵稅額將高達4億7136萬元；如此一來，美國有可能達成2030年以前碳排放量減半的目標。

汽車研究中心技術總監史密斯(Brett Smith)說：「這部法案致力於讓加工製造業工廠回美設廠，確實立意良善，但問題是要落實到消費者身上，讓他們完全理解哪些車款可以申請還是有一定難度」。

消費者報導永續發展部副主任昆塔．沃倫(Quinta Warren)則成二年法案的積極性，認為能對環境保育有所貢獻；她說：「這部法案有改變消費者習慣及清潔能源前景的巨大潛力，我們的研究顯示愈來愈多人對電動車有興趣，雖然仍對於稅務折抵模式及環保效能多少有些疑慮，但降低通膨法案無疑是能夠掃除消費者疑慮的一項重大立法」；交通及能源政策分析師哈爾托(Chris Harto)也說：「從長遠來看，汽車製造商將會把汽車生產鏈帶回北美，並確保稅收與就業穩定。」

白宮力推電動車以及控制電廠污染等措施，以降低碳排放、對抗氣候變遷。圖為阿拉巴馬州的一座煤電廠。(Getty Images)

哪些車款適用優惠？

第一，電池必須在美國製造才有優惠，其次，車輛售價也須在一定門檻以下；休旅車(SUV)、皮卡車(Pickup)與貨車的售價不得超過8萬元，轎車、掀背車等其他類型車輛售價則不得逾5萬5000元；其中第二個條件的認定標準很單純，車輛牌價一翻兩瞪眼不會有任何爭議，問題是「電池是否在美國製造」很難認定，究竟是要「從無到有都在美製造」還是「最後一道程序在美製造」尚不清楚，不過我們還是整理出了幾種能滿足第二個售價條件的車款，供讀者參考。

不過這些車輛的售價原則上都符合售價要求，但電池是否符合降低通膨法案的規定則有待行政機關實務認定；以雪佛蘭波特爾車款為例，它的電池確實是在密西根州生產，但問題是電池的內容物不見得來自美國本地；汽車研究中心技術總監史密斯就說：「當一顆電池中含有數種來自不同地區的成分時，我們很難直截了當地說一定符合或一定不符合規定。」

此外，當中的車款雖然可能符合稅務優惠的資格，但不見得符合「全額」稅務優惠的相關規定；電動汽車研究、分析和營銷公司EV Adoption的麥唐諾(Loren McDonald)就說：「我認為根據電池組件要求，特斯拉 Model 3和Model Y 可能有資格獲得7500元抵免額的一半，但不太可能符合電池內容物『全面在美製造』的要求。」

油價飆漲，美國電動車銷量呈現顯著增長。（美聯社）

約50車款不符資格

降低通膨法案雖涵蓋面向更廣，但減稅資格也變得更嚴格；汽車商業團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)執行長波雷拉(John Bozzella)表示，美國目前的乾淨能源車中約有50種未達減稅資格。那麼「不適用」稅務優惠的車款有哪些？

第一，車款不是在美國製造，可能不符合降低通膨法案中的條件。

第二，部分車款售價太高，即便是在美國組裝，法案也將買主擬制為富人，不給予減稅優惠。

電動車款比一比。

想抵稅 掌握4原則

總結來說，有意利用降低通膨法案節稅同時並為地球環保盡一分心力而為家裡添購新款電動車的人，必須留意幾個注意事項，包含每輛電動車稅務優惠最少折抵4000元，最多7500元，且自2024年開始只要符合資格原則上購車當下就能直接折抵應付總金額；其次，如果車輛售價過高將不符合優惠待遇條件，休旅車、皮卡車、貨車不得超過8萬元，其他車輛不得超過5萬5000元，否則一律視為富人不予減免稅款。

另方面，既然要「排富」，家庭年收入30萬元以下，且戶長年收入低於22萬5000元者才能夠申請抵稅，若申請人為單身戶，年收入則必須低於15萬元；不過若是購買二手車，排富條款就比較嚴格，家庭年收入要在15萬元以下，且戶長收入低於11萬2500元，單身戶年收入則不得超過7萬5000元。

不在美國製造的電動車，可能不符合降低通膨法案中的條件；圖為通用汽車工人組裝電動車。（路透）

其三，具體哪些車款符合稅務優惠資格不一定，關鍵還是要看「電池是否在美製造」，而這些標準還有待行政機關在接下來的課稅實務中慢慢實踐，且即便認定「在美製造」，也因為「降低通膨法案」旨在2030年以前將私家車輛電動車比率提升至50%，並將碳排放量降低一半，符合稅務優惠條件的電池種類及車款會逐年加嚴，今年符合優惠的款式可能明年就會被移出名單，因此除非是要等二手車，否則看到心儀的車輛，先下手為強。

第四，基於明顯而不需要解釋的理由，對於電池內含來自「受關注的外國實體」零件者不符合稅務優惠資格，所謂「受關注的外國實體」所指涉者當然就是正在侵略烏克蘭的俄羅斯，以及正在南海大肆擴張軍事力量、危害南海航行自由並挑撥遠東地區地緣政治緊張的中國；不過考慮到影響層面太廣，這項措施會有一段時間緩衝期，自2024年1月1日起實施，因此若在此期限後才要買電動車的讀者，務必要和車商業務員確認電池是否含有中製或俄製內容物。