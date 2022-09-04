糯米燒賣

這款江南燒賣以糯米作為主餡料 ，加入香腸、青豆、新鮮香菇和筍丁等配料，外皮則用現成的餃子皮 來代替，不僅省時省力，且口味頗佳。經過蒸製的糯米燒賣，口感軟糯，餡多皮薄，香味四溢，無論作為早餐或點心都是不錯的選擇。

材料：

糯米250克、餃子皮150克。

配料：

廣式香腸1根、青豆25克、香菇2個、筍子40克。

調味料：

生抽1湯勺、老抽1湯勺、蠔油1湯勺、食用油2湯勺、芝麻油少許、白胡椒粉少許。

糯米燒賣食材

作法：

1.將糯米洗淨，浸泡6小時或隔夜，瀝乾再放入蒸鍋蒸製15分鐘。

2.將香腸、香菇和筍子各切成丁狀備用。

3.鍋內放2湯勺油，先放入香腸丁煸炒片刻，續放香菇丁和筍丁煸炒；放入蒸熟的糯米、青豆和所有的調味料一起翻炒，使其均勻上色。

4.用擀麵杖把餃子皮的邊緣擀開，形成荷葉狀，放入糯米餡料，用左手的虎口將麵皮收緊，右手用勺子輕輕將餡料壓實成形。

用擀麵杖把餃子皮的邊緣擀開，形成荷葉狀，放入糯米餡料

5.把做好的燒賣放入蒸籠或蒸鍋，上汽後蒸10分鐘即可，趁熱享用。

小叮嚀：

做好的燒賣也可以放入凍箱冷藏，待需要時再取出蒸製，口味不變。

糯米燒賣

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