料理功夫／中秋趣味早餐

中秋趣味早餐

趣味早餐，有景有情。

材料：

土司麵包1片、切達乳酪1片、西洋菜（watercress）或別的生菜1杯、水煮雞蛋 半個、胡蘿蔔2小片。

中秋趣味早餐食材

作法：

1.準備一個盤子，把西洋菜鋪在盤子的底部，作為草地。

把西洋菜鋪在盤子的底部，作為草地。

2.將土司麵包烤一下。

3.把乳酪疊在麵包上面，用圓形的餅乾模型把乳酪和麵包一起切成圓形，然後放在盤子左上方，就是月亮。

把乳酪疊在麵包上面，用圓形的餅乾模型把乳酪和麵包一起切成圓形，當作月亮。

將圓形乳酪麵包片擺盤，作為月亮。

4.把雞蛋放在西洋菜右上方，用餐刀在雞蛋一方劃兩道痕，把胡蘿蔔片插進去，就成了兔子。

小叮嚀：

如果不喜歡生菜，用煮熟的綠色青菜代替也行。

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