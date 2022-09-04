我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

料理功夫／中秋趣味早餐

孫愷愉
中秋趣味早餐
中秋趣味早餐

趣味早餐，有景有情。

材料：

土司麵包1片、切達乳酪1片、西洋菜（watercress）或別的生菜1杯、水煮雞蛋半個、胡蘿蔔2小片。

中秋趣味早餐食材
中秋趣味早餐食材

作法：

1.準備一個盤子，把西洋菜鋪在盤子的底部，作為草地。

把西洋菜鋪在盤子的底部，作為草地。
把西洋菜鋪在盤子的底部，作為草地。

2.將土司麵包烤一下。

3.把乳酪疊在麵包上面，用圓形的餅乾模型把乳酪和麵包一起切成圓形，然後放在盤子左上方，就是月亮。

把乳酪疊在麵包上面，用圓形的餅乾模型把乳酪和麵包一起切成圓形，當作月亮。
把乳酪疊在麵包上面，用圓形的餅乾模型把乳酪和麵包一起切成圓形，當作月亮。

將圓形乳酪麵包片擺盤，作為月亮。
將圓形乳酪麵包片擺盤，作為月亮。

4.把雞蛋放在西洋菜右上方，用餐刀在雞蛋一方劃兩道痕，把胡蘿蔔片插進去，就成了兔子。

小叮嚀：

如果不喜歡生菜，用煮熟的綠色青菜代替也行。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋

上一則

料理功夫／秋節食芋 桂香芋頭湯

下一則

移民專頁／ H-1B可為另外雇主工作 無須再抽籤

延伸閱讀

中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響

中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響
世報嗨中秋 親子彩繪燈籠 來就送免費材料

世報嗨中秋 親子彩繪燈籠 來就送免費材料
南加華聯慶中秋 百餘人歡聚

南加華聯慶中秋 百餘人歡聚
亞總會中秋迎國慶 9月5日布碌崙華社舉辦

亞總會中秋迎國慶 9月5日布碌崙華社舉辦

熱門新聞

Boxabl預鑄組合屋Casita可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

2022-08-28 13:00
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。（Getty Images）

美國現象／領了社安金 還能拿糧食券嗎？

2022-08-28 14:56
預鑄屋組件裝上貨車，準備運往客戶的地址組裝。(記者周靜芝／攝影)

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

2022-08-28 02:29
好市多自有品牌Kirkland Signature是最成功的自有品牌之一。（歐新社）

大仁說財經／零售商自有品牌 為何能物美價廉

2022-08-28 02:12
（取材自IMDb）

猜猜看／這句台詞 出自哪一部電影？

2022-08-28 02:25
修建中的新房外觀。(作者提供)

封面故事／用3D模型溝通 親手打造夢想屋

2022-08-28 15:19

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔