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大仁說財經／信用卡利率飆 還卡債者激增

張大仁
信用卡循環利率極高，持卡人應謹慎。（路透）
信用卡循環利率極高，持卡人應謹慎。（路透）

根據消費者金融保護局(CFPB)的數據，如今信用卡利率已升至過高水平，背負5000元信用卡卡債的消費者在一年內將額外支付1000元的利息。

聯準會(Fed)今年來一直在積極升息，以控制通膨，而且它已經多次暗示升息還沒有結束。與此同時，一如CFPB所強調的，部分家庭更依靠信用卡來維持高昂的生活成本。

卡債五千 利息多千元

CFPB在8月中一篇博客文章中寫道：「在接下來幾個月裡，隨著食品雜貨和汽油等必需品價格的上漲會顛覆他們的預算，可能會有更多人使用信用卡。」「但這種借款是有代價的。按照今天的利率，信用卡餘額為5000元的人在一年內將額外支付1000元的利息。」

根據CFPB的數據，超過1.75億美國人每人至少擁有一張信用卡，大約半數的活躍帳戶承擔卡債。

根據CFPB的數據，即使風險較高的次級持卡人的比率穩定、優惠利率處於歷史低點且卡債註銷率下降，但信用卡利率還是繼續上升，這是在極端拖欠後被認為無法收回的帳戶的衡量標準。最優惠利率是銀行向頂級企業客戶收取的利率，也是消費貸款的指標。

CFPB發現，去年信用卡的最優惠利率與平均年利率(APR)之間的價差處於創紀錄高點，即使實際拖欠和違約率降至創紀錄的低點。

CFPB表示，在經濟大衰退之前，註銷率和信用卡獲利往往會同步變化，「但隨後因經濟復甦，信用卡公司並沒有相應地降低價格，即使違約風險開始降低。」「在新冠疫情期間，發卡行的獲利率和註銷率進一步分化。」

CFPB指出，透過信用卡借款非常昂貴，這可能會導致更嚴格審查，即使消費者基本上每月都還清帳單。消費者監管機構將此描述為「明顯的不同步」，並表示高利率可能有助於解釋信用卡行業的「巨額利潤」。

隨著生活必需品價格上漲，可能會有更多人使用信用卡。(美聯社)
隨著生活必需品價格上漲，可能會有更多人使用信用卡。(美聯社)

獲利率註銷率 分化深

CFPB表示，它計畫研究一個「由少數關鍵參與者主導」產業中的反競爭做法，是否以犧牲持卡人為代價抬高企業獲利，或者這是否可以用獎勵計畫的普及來解釋。

信用卡產業組織美國銀行家協會(ABA)的發言人發表聲明指責CFPB存在「挑剔訊息並對充滿活力和競爭激烈的信用卡市場作出不完整形容」的作法「令人不安」。

ABA指出，近幾個月來，接近創紀錄的持卡人正在全額還清卡債，從而避免了支付高額利息。

ABA發言人表示，「美國人重視他們從信用卡中獲得的便利、安全和保障，他們也肯定政府規定的信用卡定價的透明度。」「隨著經濟的發展，發卡機構將與客戶合作，協助他們應對未來的不確定性，就像他們在疫情和之前財務壓力時期所做的那樣。」

Cowen Washington Research Group分析師塞柏格(Jaret Seiberg)在給客戶的報告中寫道：「我們會認真對待CFPB的這種說法。」

他指出，然CFPB無權限制利率，但該機構過去曾有效地利用公眾壓力來說服銀行改變其政策，「銀行可能會發現降低利率比與該機構公開對幹來得更好。」

近幾個月來，持卡人正在全額還清卡債，避免支付高額利息。(美聯社)
近幾個月來，持卡人正在全額還清卡債，避免支付高額利息。(美聯社)

信用卡 利率 疫情

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