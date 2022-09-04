大仁說財經／串流媒體停戰 拚深耕用戶

串流媒體大戰已結束，深化用戶基礎將成新策略。（路透）

2019年11月，迪士尼 首次發表Disney +，開啟了所謂的串流媒體大戰，並促使媒體世界其他同業斥資數十億元推出服務以對抗Netflix 。

Netflix被視為對傳統媒體業的生存威脅，因此在用戶成長方面的領先地位是其核心策略，這也是華爾街和媒體業董事幾乎每個人都關心的戰略。新冠疫情的封鎖更加劇了其緊迫性。

不過，現在這場不惜一切代價贏得訂戶的戰爭已經結束。

用戶難增 提高價格

迪士尼在各個串流媒體服務上損失大量資金後，開始提高訂閱價格。Netflix最近也提高月費，並正在打擊「密碼共享」。CNN母公司Warner Bros. Discovery開始不計一切地取消電影和連續劇，並逆轉其備受爭議的「全部放在一個串流媒體屋頂下」的策略。這三家業者都在擴展其廣告版產品。

串流媒體本身不會再有任何突破性發展，它已成好萊塢的現在和未來；但隨著這些服務的成熟和媒體公司專注於能賺錢的業務，先支出再問原因的作法似乎即將結束。

MoffettNathanson媒體分析師納珊森(Michael Nathanson)表示，「串流媒體戰爭已經結束，因為用戶成長已經停止。」「大家都在這片沒有更多資源的土地上競爭。」

迪士尼8月中宣布，Disney+在第3季增加了1440萬訂戶，超出預期。該公司的另一個重大新聞是，在當季串流媒體損失超過10億元後，將其無廣告服務的每月訂閱費用提高3元。

雖然Disney+用戶數在第3季有所增加，但該公司宣布正在修改其對該平台的長期預測。它也是最近修改策略計畫的眾多串流媒體提供商之一。

Warner Bros. Discovery CEO札斯拉夫(David Zaslav)已經取消HBO Max許多大型預算項目，同時也重申他並不想贏得串流媒體「消費大戰」。札斯拉夫的策略與其前任齊拉爾(Jason Kilar)的作法相反，後者的重點是盡可能將更多內容放在HBO Max上，無論後果如何。

在連續兩季流失用戶後，Netflix的成長已經停滯。今年至今，其股價已下跌約60%，為了糾正政策錯誤，該平台正在從串流媒體革命先驅轉變為新時代的傳統媒體公司。明年它將推出一個價格較低、有廣告支持的套餐；這是它過去曾表示永遠不會推出的產品。並同時宣布打擊密碼共享，；而它之前曾表示密碼共享有助於其用戶發展。

投資和諮詢公司Epyllion的CEO、亞馬遜製片前高管包爾(Matthew Ball)指出，「當串流媒體戰爭在2019年底、2020年初正式開始時，主要服務提供商都暢談它們的5年目標。」「現在已經完成一半，因此高管們必須面對它們的目標是否可以實現甚至是可取的，因此正在導致許多戰略變化，這也是應該的。」

所以串流媒體正在進化。但如果串流媒體戰爭階段即將結束，接下來會發生什麼？

捆綁套餐 未來趨勢

納珊森認為，串流媒體革命的下一個階段將是整合和捆綁。

他說，「不同的服務可以整合在一起形成新的服務，或者就像迪士尼在做的事情一樣，將其他兩三個服務捆綁在一起。」「正如付費電視業者所做的那樣，捆綁式套餐的確有效。將寬頻、電話和影音捆綁成一個服務，這麼做可以撐上一段時間。」

這就是為什麼即使迪士尼提高了其許多不同服務的價格，但它並沒有觸及其涵蓋Disney+、Hulu和ESPN+的高階迪士尼捆綁套餐，仍然是月費19.99元，這並非巧合。

這是迪士尼企圖推動消費者訂閱其全部服務、而非僅僅是其中任何一項服務的方式。

Warner Bros. Discovery也在走整合之路。該公司8月初宣布，期待已久的服務HBO Max和Discovery+的合併將於明年夏天在美國首次推出。

因此，如果串流媒體革命的第一階段是「串流媒體大戰」，那麼下一階段可以被稱為「群起的捆綁套餐」。

包爾相信大型媒體公司會做它們一直在做的事情：「在許多不同的媒體類型中分別營運。」

他說，「多年來，好萊塢一直主要專注於串流媒體影音，但現在它們正在轉向其他地方。」「像是更多遊戲，有時是區塊鏈或NFT，還有體驗式展覽等。」

隨著串流媒體轉變為新事物，消費者可能會對新系統感到震驚。

串流媒體讓全球數百萬觀眾以低廉的價格收看大量無廣告內容。但根據納珊森的說法，這種期望是無法持續下去的。

他說，「華爾街只會獎勵擁有訂戶的人，也就因為如此，業者並不會太過關心經濟。」「它們會願意盡其所能去追逐訂戶。」

換句話說，不惜一切代價追求成長的戰略永遠不會持續下去，現在正處於業者和華爾街正在關注資產負債表、關注獲利能力和營收以及用戶規模的階段。

事實是，即使串流媒體戰爭正在結束，而消費者也必須為此付出代價，但兩者無論是誰都真的沒有其他地方可去。

串流媒體將繼續存在。這是好萊塢的焦點，也已成數百萬人觀看電視節目和電影的方式。即使背後的企業動態和戰略時時變化，這也不會有任何改變。

包爾說，「觀看影音仍然是世界上最受歡迎的休閒活動。」「串流媒體可能會改變，但消費者會自我調整因應，因為他們太喜歡影音了。」