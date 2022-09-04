美國現象／新澤西州「牛城牛仔競技場」 周末狂熱

新澤西州著名的「牛城牛仔競技場」坐落塞倫郡，該競技場自1955年以來，幾乎每個周末都舉辦牛仔競賽。（取材自谷歌地圖）

新澤西州 著名的「牛城牛仔競技場」（Cowtown Rodeo）及其悠久的歷史向來是新澤西州人的一大驕傲，過去兩年新冠肺炎疫情 期間，新澤西州這項獨特的牛仔競技表演從地方特色轉瞬成為全美焦點。

「紐約時報」報導，「牛城牛仔競技場」坐落塞倫郡（Salem County），該競技場自1955年以來，幾乎每個周末都舉辦牛仔競賽，無論晴雨，唯一例外是兩年多前新冠肺炎疫情開始之初的六個星期六。

「職業牛仔競技牛仔協會」（Professional Rodeo Cowboys Association）表示，美國其他地區沒有任何一個牛仔競技會場每周舉辦表演及賽事，遑論持續舉辦超過半世紀的時間。

牛仔競技文化及其歷史堪稱新澤西州人的驕傲，受到新冠肺炎疫情推波助瀾，新澤西州這項獨特的牛仔競技表演，從地方特色轉瞬成為全美焦點。牛城牛仔競技場業者表示，2021年夏季的門票銷售，比過往任何時候都要高50%。

今年8月13日星期六，牛城牛仔競技場的戶外體育場第一次舉辦「職業騎牛大賽」（Professional Bull Riders）競技，其地位相當於牛仔界的「美國職業籃球」（NBA）聯賽，現場4000個座位，座無虛席。

這座以玻璃纖維製成的牛仔雕像高約22呎，讓大家一看到他，就知道牛仔競技會場就在這裡。（取材自谷歌地圖）

●經營五代 首交棒女掌門

世代經營牛城牛仔競技場的家族成員表示，他們屢次拒絕出售這塊可能具備龐大利益的土地及地面上的基礎建設設施；有意探詢及開價購買的部分買家，希望在這片土地上興建倉庫。

經營牛城牛仔競技場的家族對於牛仔競技的延續與未來發展充滿信心，牛城牛仔競技場經營權目前已經交棒給第五代接班人凱蒂‧哈里斯‧格里斯科姆（Katy Harris Griscom），格里斯科姆成為牛城牛仔競技場的第一位女性掌門人。

牛城牛仔競技場第四代經營者哈里斯（Grant Harris）和妻子貝西‧哈里斯（Betsy Harris）共同經營牛城牛仔競技場數十年。哈里斯不諱言表示：「有些報價很誘人。」

哈里斯曾是野馬與公牛騎手，他和髮妻經營牛城牛仔競技場數十年後，把牛城牛仔競技場交給他們最小的女兒凱蒂‧哈里斯‧格里斯科姆及女婿格里斯科姆（RJ Griscom）。

哈里斯伉儷雖然把經營權交給小女兒和女婿管理，但夫妻倆依然在牛城牛仔競技場內經營同樣名為「牛城」（Cowtown）的跳蚤市場；此外，哈里斯夫婦還負責管理一片占地1700英畝的農場，在這片寬廣的草地上放牧母牛，並種植圈養家畜要吃的植物。

哈里斯說：「我們家族至少13或14代的長輩親戚務農維生，他們一開始也會質疑和困惑，頻頻問道『為什麼我們要搞這齣？』」

除了美國的牛仔競技，古巴哈瓦那的牛仔比賽也很精采。（ Getty Images）

●每周上演 國殤日到9月

每年5月最後一個星期一「國殤日」（Memorial Day）的周末，一直持續到9月，每周五的日出時分，都會有六名騎士開始圍趕野馬和公牛，並在牛仔競技與表演開始之前，把這些公牛與野馬帶到競技會場。

這些公牛與野馬會穿越新澤西州南部「40號公路」（Route 40）下方的一條東西向隧道，期間可聽見公牛與野馬嘶吼、咆嘯聲此起彼落。

穿過隧道後不久，便會抵達有著「消音器男子」（Muffler Man）雕像的牛城牛仔競技場入口；這座以玻璃纖維製成的牛仔雕像高約22呎，讓大家一看到他就知道牛仔競技會場就在這裡。

動保團體宣稱，這些公牛與野馬是人類為了帶有殘暴血腥性質的娛樂節目而飼養的動物，動物維權人士時不時便號召群眾到牛仔競技會場示威與抗議。

除了對動物有害，這項活動對參賽者也存在一定程度的高風險，輕則受傷，重則可能喪命。

2016年，牛城牛仔競技場發生一起競技意外，來自賓州的19歲大學二年級學生在無鞍（bareback）比賽中摔下馬背，緊急送醫搶救仍宣告不治。

這起意外凸顯了牛仔競技運動的高度危險和風險，貝西‧哈里斯說：「這是會要人命的。」

27歲牛仔強森（Ethan Johnson）目前在牛城牛仔競技場工作，他的職務是在公牛把騎手拋到地上後，用他自己的身體分散公牛的注意力。

強森表示，他覺得觀眾現場觀看牛仔競技表演，彷彿體驗親臨賽車場觀摩「全國運動汽車競賽協會」National Association for Stock Car Auto Racing，簡稱NASCAR）拉力賽的刺激體驗。

強森的老家在新墨西哥州，但他會周遊全美各地表演牛仔競技。

強森說：「我當然希望每個人都安然無恙，但觀眾總是想看到某個柵欄被衝破，體驗刺激的感受。」

牛仔是競技比賽中的靈魂人物，除了美國的牛仔競技，古巴哈瓦那的牛仔比賽也很精采。（ Getty Images）

●比賽多元 堅持8秒才得分

曾八度參與牛仔競技表演的參賽者憶述，牛仔競技表演源自全美各地牛隻牧場工作所需要具備的技能，從而衍生出競技表演活動，包括計時公牛摔角（timed steer-wrestling）、擒牛（calf-roping），以及鞍式騎乘野馬術（saddle-bronc riding）等。

熱門的「粗野賽事」（rough-stock events）包括無鞍騎乘野馬（bareback riding）、鞍式騎乘野馬術，以及騎牛（bull riding）等賽事，前述競技項目考驗騎手的體力與技巧，參賽者必須與野馬或公牛踢後腿時的蠻力對抗，這也是觀眾最愛看的項目之一。

主辦單位有時為了激怒牛隻或野馬反抗，經常會把一條羊皮帶綁在牛馬的側腹、靠近其生殖器的位置，這會激發公牛與野馬激烈反抗，試圖將羊皮帶踢走或甩開。

牛仔與無鞍參賽者必須跨騎在公牛背上至少八秒，才有資格取分及獲勝；然而，如果沒有任何一位騎手在最短的時間內維持在牛背上，比賽獎金則會保留到下一周的賽事當作加碼獎金。

8月13日的夜晚，36歲的牛仔肯特（Tim Kent）成為唯一蟬聯三周，至少在牛背上堅持超過八秒的優勝者，抱走約4000元獎金。

肯特是當地頂尖的無鞍騎手，他從14歲起就開始參加比賽。

肯特表示，對他來說，牛仔競技表演最主要的吸引力在於這項運動悠久淵源，以及參賽者之間的哥兒們情誼。