我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

美國現象／全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

陳韻涵
曼哈頓中央公園南端的史坦威塔因其違反邏輯長寬比而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)
曼哈頓中央公園南端的史坦威塔因其違反邏輯長寬比而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

紐約市曼哈頓(Manhattan)的「史坦威塔」(Steinway Tower)在曼哈頓的天際線中特別醒目，史坦威塔雖然不是最高聳的摩天大樓，卻是全世界最纖細的摩天大樓。

樓高84層的史坦威塔由紐約建築事務所「SHoP Architects」設計，其獨特卻違反常理的樓身長寬比為23.5：1，被譽為「世界上最纖細(slender)的摩天大樓」。　

「SHoP Architects」創辦人帕斯奎爾雷利(Gregg Pasquarelli)8月中下旬接受「美聯社」訪問時說：「在任何時候，長寬比10：1以上的建築都被視為『細長建築』，而長寬比15：1以上則被公認為是『奇特設計』，實務上很難辦到。」

帕斯奎爾雷利表示，「世界上最纖細的建築，大多坐落於香港，香港許多高聳建築的長寬比大約是17：1，或者是18：1。」

紐約布魯克林的多功能室內體育場館「巴克萊中心」(Barclays Center)...
紐約布魯克林的多功能室內體育場館「巴克萊中心」(Barclays Center)。(Getty Images)

「SHoP Architects」的精銳設計師自1996年以來，持續在世界各地創造出著名建築作品，包括紐約布魯克林(Brooklyn)的多功能室內體育場館「巴克萊中心」(Barclays Center)、加州舊金山的叫車與外送公司「優步」(Uber)總部、紐約市三大機場之一的「拉瓜迪亞機場」(LaGuardia Airport)改造計畫，以及另一座高聳的摩天大樓「布魯克林塔」(Brooklyn Tower)等等。

曼哈頓中央公園南端四棟摩天大樓聳立，從左至右，分別是中央公園塔、One57、史坦...
曼哈頓中央公園南端四棟摩天大樓聳立，從左至右，分別是中央公園塔、One57、史坦威塔和現代藝術博物館擴建塔。(美聯社)

●60豪華公寓 要價不斐

史坦威塔位於紐約市中央公園以南、被稱為「億萬富翁街」(Billionaires' Row)的曼哈頓西57街111號，史坦威塔共有60套公寓，每幢豪華公寓都要價不斐，起價落在1800萬元到6600萬元不等。

史坦威塔的最亮眼特色之一，即坐擁360度無死角的城市天際線美景，頂樓公寓可遠眺中央公園(Central Park)。在公共設備方面，大樓居民可使用豪華舒適的便利套房空間，包括83呎的游泳池。

2013年動工的史坦威塔竣工後實際高度約1428呎，為西半球第二高的住宅大廈，僅次於同在曼哈頓西57街、高1550呎的「中央公園塔」(Central Park Tower)。

當今世界第一高樓則是位於阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)杜拜境內的「哈里發塔」(Burj Khalifa)，整體建築物含天線高達2717呎。　

曼哈頓中央公園南端的史坦威塔（左）因其違反邏輯的長寬比例而被稱為「世界上最纖細的...
曼哈頓中央公園南端的史坦威塔（左）因其違反邏輯的長寬比例而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

●防搖晃設計 不怕強風

由於史坦威塔的建築頂部非常瘦削，如果是颳起強風，高樓層的豪宅住戶無可避免會感受到強烈晃動。

帕斯奎爾雷利說：「每座摩天大樓都必須具有彈性，如果建築太堅硬，其實會相當危險。」

「SHoP Architects」建築師在史坦威塔的塔頂安裝「調諧質量阻尼器」(tuned mass damper)，藉此減緩大樓的搖晃幅度，並採用大型反光玻璃幕牆，提升制震效果；闢建大樓工程期間，建築工人打入約200個岩錨(rock anchor)到深達100呎的岩床，鞏固扎實地基的基礎。

史坦威塔的歷史淵遠流長，其前身為1924年動工的「史坦威音樂廳」(Steinway Hall)，大名鼎鼎的三角鋼琴製造商「史坦威」(Steinway & Sons)曾在該處設有辦公室，史坦威音樂廳也曾是著名音樂廳和文化中心。

美國房地產開發集團「JDS Development」和物業集團「Property Markets Group」看好史坦威音樂廳的未來發展性，並於2013年買下這棟建築。在那之後，兩大集團攜手設計與開發，改造這棟歷史建築的內部裝潢，讓近百年的老屋蛻變成為與鄰近高樓大廈匹配的奢華住宅。　

帕斯奎爾雷利說：「我希望在50年後，人們提到紐約，會立刻想到西57街111號的史坦威塔，我希望史坦威塔在所有紐約人未來的心中，占有一席之地。」

曼哈頓 紐約市 中央公園

上一則

新聞眼／紅藍卡變革 影響4900萬人荷包

下一則

美國現象／新澤西州「牛城牛仔競技場」 周末狂熱

延伸閱讀

跟著查氏指南 吃遍紐約10大最高性價比餐廳

跟著查氏指南 吃遍紐約10大最高性價比餐廳
中西醫結合治療線上研討會 探討乳腺與婦科腫瘤等疾病

中西醫結合治療線上研討會 探討乳腺與婦科腫瘤等疾病
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
台灣會館為中華隊慶功 龍蝦、紅包慰少棒小將

台灣會館為中華隊慶功 龍蝦、紅包慰少棒小將

熱門新聞

Boxabl預鑄組合屋Casita可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

2022-08-28 13:00
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。（Getty Images）

美國現象／領了社安金 還能拿糧食券嗎？

2022-08-28 14:56
預鑄屋組件裝上貨車，準備運往客戶的地址組裝。(記者周靜芝／攝影)

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

2022-08-28 02:29
好市多自有品牌Kirkland Signature是最成功的自有品牌之一。（歐新社）

大仁說財經／零售商自有品牌 為何能物美價廉

2022-08-28 02:12
（取材自IMDb）

猜猜看／這句台詞 出自哪一部電影？

2022-08-28 02:25
修建中的新房外觀。(作者提供)

封面故事／用3D模型溝通 親手打造夢想屋

2022-08-28 15:19

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔