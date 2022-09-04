美國現象／全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

曼哈頓中央公園南端的史坦威塔因其違反邏輯長寬比而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

紐約市曼哈頓 (Manhattan)的「史坦威塔」(Steinway Tower)在曼哈頓的天際線中特別醒目，史坦威塔雖然不是最高聳的摩天大樓，卻是全世界最纖細的摩天大樓。

樓高84層的史坦威塔由紐約建築事務所「SHoP Architects」設計，其獨特卻違反常理的樓身長寬比為23.5：1，被譽為「世界上最纖細(slender)的摩天大樓」。

「SHoP Architects」創辦人帕斯奎爾雷利(Gregg Pasquarelli)8月中下旬接受「美聯社」訪問時說：「在任何時候，長寬比10：1以上的建築都被視為『細長建築』，而長寬比15：1以上則被公認為是『奇特設計』，實務上很難辦到。」

帕斯奎爾雷利表示，「世界上最纖細的建築，大多坐落於香港，香港許多高聳建築的長寬比大約是17：1，或者是18：1。」

紐約布魯克林的多功能室內體育場館「巴克萊中心」(Barclays Center)。(Getty Images)

「SHoP Architects」的精銳設計師自1996年以來，持續在世界各地創造出著名建築作品，包括紐約布魯克林(Brooklyn)的多功能室內體育場館「巴克萊中心」(Barclays Center)、加州舊金山的叫車與外送公司「優步」(Uber)總部、紐約市三大機場之一的「拉瓜迪亞機場」(LaGuardia Airport)改造計畫，以及另一座高聳的摩天大樓「布魯克林塔」(Brooklyn Tower)等等。

曼哈頓中央公園南端四棟摩天大樓聳立，從左至右，分別是中央公園塔、One57、史坦威塔和現代藝術博物館擴建塔。(美聯社)

●60豪華公寓 要價不斐

史坦威塔位於紐約市中央公園 以南、被稱為「億萬富翁街」(Billionaires' Row)的曼哈頓西57街111號，史坦威塔共有60套公寓，每幢豪華公寓都要價不斐，起價落在1800萬元到6600萬元不等。

史坦威塔的最亮眼特色之一，即坐擁360度無死角的城市天際線美景，頂樓公寓可遠眺中央公園(Central Park)。在公共設備方面，大樓居民可使用豪華舒適的便利套房空間，包括83呎的游泳池。

2013年動工的史坦威塔竣工後實際高度約1428呎，為西半球第二高的住宅大廈，僅次於同在曼哈頓西57街、高1550呎的「中央公園塔」(Central Park Tower)。

當今世界第一高樓則是位於阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)杜拜境內的「哈里發塔」(Burj Khalifa)，整體建築物含天線高達2717呎。

曼哈頓中央公園南端的史坦威塔（左）因其違反邏輯的長寬比例而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

●防搖晃設計 不怕強風

由於史坦威塔的建築頂部非常瘦削，如果是颳起強風，高樓層的豪宅住戶無可避免會感受到強烈晃動。

帕斯奎爾雷利說：「每座摩天大樓都必須具有彈性，如果建築太堅硬，其實會相當危險。」

「SHoP Architects」建築師在史坦威塔的塔頂安裝「調諧質量阻尼器」(tuned mass damper)，藉此減緩大樓的搖晃幅度，並採用大型反光玻璃幕牆，提升制震效果；闢建大樓工程期間，建築工人打入約200個岩錨(rock anchor)到深達100呎的岩床，鞏固扎實地基的基礎。

史坦威塔的歷史淵遠流長，其前身為1924年動工的「史坦威音樂廳」(Steinway Hall)，大名鼎鼎的三角鋼琴製造商「史坦威」(Steinway & Sons)曾在該處設有辦公室，史坦威音樂廳也曾是著名音樂廳和文化中心。

美國房地產開發集團「JDS Development」和物業集團「Property Markets Group」看好史坦威音樂廳的未來發展性，並於2013年買下這棟建築。在那之後，兩大集團攜手設計與開發，改造這棟歷史建築的內部裝潢，讓近百年的老屋蛻變成為與鄰近高樓大廈匹配的奢華住宅。

帕斯奎爾雷利說：「我希望在50年後，人們提到紐約，會立刻想到西57街111號的史坦威塔，我希望史坦威塔在所有紐約人未來的心中，占有一席之地。」