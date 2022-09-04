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旅遊補給站／火車旅行 經5座國家公園

周靜芝
冰河國家公園。(取自National Park Service網站)
冰河國家公園。(取自National Park Service網站)

搭火車去旅行，是不趕時間、喜歡慢節奏旅遊者的最愛。旅遊業者Vacations by Rail在今年規畫了一趟14天的火車旅遊，將經過美國西部主要的五座國家公園。

旅程將搭乘美國國鐵(Amtrak)的Empire Builder列車，從芝加哥聯合車站(Union Station)出發，列車上設有臥鋪與餐車。

拱門國家公園。(取自National Park Service網站)
拱門國家公園。(取自National Park Service網站)

第一站停靠在冰河國家公園(Glacier National Park)，旅客將有時間探索這座全球知名、景色壯觀的國家公園，在步道健行，瀏覽25條冰川、上百座湖泊與瀑布。一早還將搭乘骨董紅色露天巴士，沿著Going-to-the-Sun公路，穿越著名的美洲大陸分水嶺(Continental Divide)。

行程接著安排前往黃石公園(Yellowstone National Park)，遊客可一覽黃石最熱門的景點：黃石上、下瀑布(Upper and Lower Falls)、海登谷地 (Hayden Valley)、老忠實泉(Old Faithful)、彩色鍋噴泉(Fountain Paint Pots)和黃石大峽谷(Grand Canyon of Yellowstone)。

峽谷地國家公園。(取自National Park Service網站)
峽谷地國家公園。(取自National Park Service網站)

繼黃石公園之後，便走訪鄰近的大堤頓國家公園(Grand Teton National Park)，在蛇河上泛舟，一邊飽覽雄偉的大堤頓山脈，沿途還有機會看到野牛、駝鹿和麋鹿。

這趟旅行還包括前往猶他州的兩座國家公園──拱門與峽谷地國家公園(Arches and Canyonlands National Parks)，遊客可親睹巨大壯觀的天然拱門、紅色岩石和美得不可思議的落日景觀。

美國國鐵臥鋪車廂。(取自Amtrk網站)
美國國鐵臥鋪車廂。(取自Amtrk網站)

14天的旅程中，包含12晚住宿(其中4晚在Glacier Park Lodge或Grouse Mountain Lodge、2晚住宿在黃石公園內)、當地短程旅行、國家公園門票，和旅客升級至個人臥鋪車廂的全部餐點。

大堤頓國家公園。(取自National Park Service網站)
大堤頓國家公園。(取自National Park Service網站)

全團195人，旅費從$4195起，可以預訂2023年6月至8月的團。

詳細資訊可參考https://www.vacationsbyrail.com/tours/americas-great-national-parks。

黃石國家公園。(取自National Park Service網站)
黃石國家公園。(取自National Park Service網站)

黃石公園 步道 猶他州

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