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旅遊補給站／跨10州 Brightline延至奧蘭多

周靜芝
Brightline列車近日將增加兩名生力軍Bright 綠色2號與Bright粉紅2號。(取自Brightline網站)
Brightline列車近日將增加兩名生力軍Bright 綠色2號與Bright粉紅2號。(取自Brightline網站)

如果是住在佛州或是喜歡到那裡旅遊的民眾，應該會對Brightline列車路線即將延長，感到非常開心。這輛新穎、時尚、高速火車，自2018年以來一直往返於邁阿密、羅德岱堡(Fort Lauderdale)與西棕櫚灘(West Palm Beach)之間，現在該路線即將延伸至奧蘭多，是一件令鐵道迷興奮的事。

這項計畫將擁有六節車廂、從加州沙加緬度(Sacramento)出發、橫越10個州抵達奧蘭多的Brightline列車，更進一步地改善，近日即將增加兩名新的生力軍Bright綠色2號與Bright粉紅2號。

「這是個令人興奮的時刻，奧蘭多迎接而來的不是一輛、而是兩輛全新的列車Bright綠色2號與Bright粉紅2號」，Brightline火車公司執行副總裁Michael Cegelis在記者會上說道。「這兩列火車，以及我們所有團隊，都以提供顧客良好的體驗為任務。它們時尚、環保，可提供高速無線網路，同時每個座位都設有充電插座。」

Brightline火車公司並將投資上百萬元在鐵道基礎建設，Bright綠色2號與Bright粉紅2號是該公司計畫添購的五輛新列車其中的兩輛，為的是迎接奧蘭多新站的開張。

依照該項投資計畫，2023年初開始載客服務，Brightline列車延伸至奧蘭多後，將可連結佛州兩個最受歡迎的景點，讓旅客可輕鬆前往邁阿密與奧蘭多迪士尼主題樂園度假。另外兩座位於Aventura與Boca Raton的車站，也將於今年底落成，串連起佛州更多的度假景點。

令人期待的是，Brightline列車也是美國鐵道旅行革新的里程碑，另一項連結拉斯維加斯與洛杉磯之間的鐵路興建方案正在計畫中，因為對遊客而言，這兩個城市「開車太遠，搭飛機又太近」。

Brightline列車從加州沙加緬度(Sacramento)出發、橫越10個州...
Brightline列車從加州沙加緬度(Sacramento)出發、橫越10個州，未來將可抵達奧蘭多。(取自Brightline網站)

佛州 投資 時尚

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