星座／9月4日至9月10日運勢 雙子忙裡偷閒 獅子順風順水

9月4日至9月10日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

可以拿下奧斯卡最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★☆☆愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資 最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能順利攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★★★本周運勢值得喝采，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：森林綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★★☆不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：玉石白

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★☆積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

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