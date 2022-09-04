稅務／降通膨法 反映劫富濟貧

拜登總統簽署「降通膨法案」。(歐新社)

8月16日，拜登總統正式簽署「降通膨法案」(The Inflation Reduction Act)。

稅收方面，將對大型企業徵收新稅以減少聯邦財政赤字、賦予國稅局更多執法「資本」，並結合能源抵退稅優惠，鼓勵家庭購買可再生能源設備和家電，並鼓勵對美國產新能源車的消費。

延長歐記健保 至2025年

醫療健康方面，旨在降低處方藥價格，並為聯邦醫療保險(俗稱「紅藍卡」)參保人每年自付藥物支出設定2000美元的上限，同時延長1300萬美國人的歐記健保至2025年。

最初，白宮曾提出過高達3.5兆美元的「重建美好未來法案」，但受困於兩黨之爭和民主黨 內部分歧，該法案最終「難產」。當前的「降通膨法」被坊間視為「重建美好未來法案」的「縮水版」。兩個法案之間橫跨一年半的時間，後者最終能獲得通過的主要原因在於，為了爭取支持，民主黨在氣候條款上向西維吉尼亞州參議員曼欽(Joe Manchin)妥協、在稅收條款上向亞利桑納州參議員席納馬(Kyrsten Sinema)妥協。在席納馬的反對下，法案取消了對「附帶權益」(Carried Interest)的限制。

年收逾10億徵15%最低稅

更新後的稅務規則如下：

1、從2023年開始，對連續三年收入超過10億的公司徵收15%的替代最低稅(AMT)，以確保最富有的美國人和企業無法避免繳納其公平份額的稅款。公司股票回購實施1%的消費稅(excise tax)。公司有資格針對AMT申請淨經營虧損和稅收抵免，並且有資格針對以前年度支付的AMT，抵免超過公司調整後財務報表收入的15%的部分。

此外，某些外國支持的公司將適用1億美元的門檻。建議公司最低稅以「經調整財務報表所得」為徵稅基礎，這意味著依據會計準則計算的會計利潤將成為繳納公司最低稅的稅基，而不再依賴於一直沿用的、以稅法規則計算的應納稅所得額作為繳稅稅基。

2、節能抵退稅：擴大商用的廣泛能源抵退稅。鼓勵消費者通過投資可再生能源，對於2033年之前投入使用的電動汽車，新電動汽車(EV)的購買者將有資格獲得7500美元的抵免額，而2022年之後銷售電動汽車的製造商限制將被取消。此外，購買二手電動車可獲得高達4000美元的抵免額。住宅能源財產抵稅將逐步減少直至2033年殆盡。

3、通過在未來十年內投資800億美元用於國稅局的執法，國會預算 辦公室估計可為國庫追回2030億美元稅收。

這項民主黨支持的法案，是拜登幕僚希望在11月的中期選舉前提高其支持率的立法成果。但據無黨派的國會預算辦公室和賓州大學華頓商學院預算模型估計，它不會降低通膨。

批評者認為其反而會加深了經濟衰退，比如15%的最低企業稅，國會預算辦公室估計未來10年公司最低稅將為美國增加約3130億美元的稅收收入，但這筆費用是否會通過更高的價格和更低的工資轉嫁給消費者和工人。再比如65億美元對能源公司的徵稅，是否同樣也將轉嫁給消費者，以及120億美元對進口石油的徵稅，是否進一步提高加油站的汽油價格。另外，1240億美元的股票回購稅，是否將重創許多美國人的退休計畫。

為全球建立最低稅屏障

這項聚焦解決美國嚴重通膨問題的法案，包括了向美國大公司加稅的條款，這反映了民主黨一貫的「劫富濟貧」，但同時要避免美國稅制競爭力因加稅而下滑的經濟主張。財政部長葉倫是最低稅的堅定支持者，她希望美國成為首個實施全球最低稅的國家，並堅決主張以加稅增收作為重要措施之一來化解美國不斷創新高的財政赤字。「降通膨法」的公司最低稅為拜登政府在20國集團(G20)推動全球最低稅提供了很好的佐證材料，在全球建立起一道最低稅屏障，為各國劃定一道稅率為15%的底線，防止稅基侵蝕和利潤轉移。