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旅遊／亞利桑納旗桿市逍遙行 古蹟增廣閱歷

居安
旗桿市有許多適合全家參觀的景點，圖為歷史旅館。（圖皆由作者提供）
旗桿市有許多適合全家參觀的景點，圖為歷史旅館。（圖皆由作者提供）

對於外地的訪客而言，亞利桑納州提供了非常多元化的旅遊景點。從南邊以美食著稱的土桑城、博物館林立的首府鳳凰城，到登山客及靈修者最喜歡的喜多那，各有各的特色，至於北邊那世界有名的大峽谷國家公園，就更不在話下了。然而在這些名勝中，「旗桿市」（Flagstaff）被大多數人當作一個過路點而忽略。

漫步市中心 沉浸歷史

旗桿市位於6900英尺高原山脈，夏天氣候溫和，冬天是著名的滑雪勝地。當地有知名的天文館，以及印第安人文化遺址的國家紀念碑，非常適合全家大小拜訪。現在正值旅遊旺季，許多著名景點都非常擁擠，或是很多人訂不到國家公園的旅館，不妨考慮來旗桿市，輕鬆地度過幾天。

今年5月初，我們拉著小房車從鳳凰城開到旗桿市，到的時候已經是下午，所以就決定就留在市區，好好探索一下。

第一站去古色古香的旅客中心，這裡是一個舊火車站改建，裡面提供各種旅客資訊服務，也是一個忙碌營運中的火車站。如果家裡有喜歡看鐵軌火車的成員，這裡無疑是一個最佳的地點，可以近距離、安全地觀看來回奔馳的火車。

我們拿著市中心歷史步行指南 ，邊走邊看。根據指南上的解釋，這個充滿活力的市中心，在1882年大西洋和太平洋鐵路到來之前就開始成型。之後，它很快成為由加州海岸到猶他州之間、鐵路上人口最多的一站。而在第二次世界大戰之後，66號公路改變了經濟狀況，更帶來汽車旅遊業的急劇增長。

山頂的核桃峽谷訪客中心。（圖皆由作者提供）
山頂的核桃峽谷訪客中心。（圖皆由作者提供）

由於指南上一共有8個景點，所以在步行的路上正好把整個市區兜了一圈。這裡餐廳和小店林立，非常熱鬧，大人們可以從容地學習歷史，順便挑選晚餐去處；年輕人或小孩可以看看商店裡的紀念品和有趣的擺飾。漫步其中，我們非常喜歡那些具有歷史風味的西部建築、巴比特大廈、韋瑟福德酒店和遺產廣場，真是饒富古趣。

訪客中心鐵軌南邊的一條街道「S San Francisco」，整條街上都是餐廳，我們就在這裡用餐了。晚上則住在伍迪山露營及房車營地（Woody Mountain Campground and RV Park）。這個營地非常寬敞幽靜，有陰涼的松樹，並提供當地的咖啡、啤酒和葡萄酒、熱早餐等，供遊客選購，是我們住過最好的露營及房車營地之一。

如果你不是露營，市區也有很多不同價位的旅館可以住宿。

參觀天文台 摸黑觀星

第二天，我們拜訪離市區只有15分鐘車程的洛厄爾天文台（Lowell Observatory）。美國各州都有許多天文台，然而國際黑暗天空協會「The International Dark-Sky Association），在2001年將旗桿市指定為世界上第一個國際黑暗天空城市， 而這個天文台又是第一個發現冥王星的地方，很有歷史地位。這裡白天像是山頂上的普通公園，入夜後卻變成奇妙的地方；一般建議日落前先進去參觀展示，然後留到晚上參加天文星座的節目。

發現冥王星的13英寸天文儀。（圖皆由作者提供）
發現冥王星的13英寸天文儀。（圖皆由作者提供）

為了避免光害，上山的馬路和停車場沒有路燈，入夜後一片漆黑。幸好我們事先調查過，訪客們盡可能自備有紅光的手電筒或是頭燈，也可以在訪客中心租用紅色頭燈。有了燈以後，比較方便在黑暗的園區中自由參觀，或使用園區的天文望遠鏡。

我們看清楚當天晚上節目時間後，決定先去聽館員講解星座和星型的辨識。這位非常風趣的館員，用著特殊的專業雷射光筆，一邊說著希臘神話，一邊對著天空一指一畫，獅子座、北斗七星的大熊和小熊星座，紛紛在我們眼前栩栩如生的出現。接下來，我們走到旁邊的開放甲板天文台上，在專業館員的協助下使用六個最先進的巨大望遠鏡，觀看月球上的凹洞，還有遙遠的氣體雲和遙遠的星系。

園區中，還有125年歷史的24英寸克拉克折射器（Clark Refractor），該折射器至今仍在運行，遊客還可以查看那台當初幫天文學家發現冥王星的13英寸天文儀。

每一個展示地方都有熱心的教育家，耐心地為參觀者回答問題。漫步園區中，有幾條步道上的邊緣鑲滿了會反光的碎石頭，就像星星灑在地上，非常美麗。

由於講座非常多，去之前最好先看清楚當天晚上的節目是否符合口味。對我來說，真希望就住在旁邊，這樣每天都可以上山去看不同的星空、學習不同的天文知識。

原住民遺址 充滿驚奇

旗桿市除了具有人文風味的老城區和知名天文台，也可以參觀極具特色的原住民歷史古蹟。30分鐘的車程內就有核桃峽谷國家紀念碑遺址（Walnut Canyon National Monument），和烏帕茨基國家紀念碑遺址（Wupatki National Monument）。

核桃峽谷。（圖皆由作者提供）
核桃峽谷。（圖皆由作者提供）

核桃峽谷就像一顆核桃的形狀，山中間岩層約有100多個懸崖洞屋，曾經住過許多辛納瓜（Sinagua）的原住民；他們在山頂耕種，儲存雨水和雪水，因此不需常常到谷底去取水。

核桃峽谷曾有辛納瓜原住民定居。圖為石頭下的原住民洞屋。（圖皆由作者提供）
核桃峽谷曾有辛納瓜原住民定居。圖為石頭下的原住民洞屋。（圖皆由作者提供）

我們爬的島嶼小徑繞著山谷走一圈，往返大約只有一英里，雖然上坡的時候比較陡，但是能看見或走入25個懸崖住宅房間，想像700多年前原住民的生活方式。

烏帕茨基遺址有100多個房間。（圖皆由作者提供）
烏帕茨基遺址有100多個房間。（圖皆由作者提供）

烏帕茨基遺址也很有特色，地點在沙漠中間，沿途是一望無際的曠野。遺址有100多個房間，其中有社區活動室、大圓型的球場，還有雙層樓房，很難想像是900多年前建造的。這個遺址的走道鋪設得很平坦，不論坐輪椅或推嬰兒車的旅客都可以參觀。

烏帕茨基遺址。（圖皆由作者提供）
烏帕茨基遺址。（圖皆由作者提供）

我們因為到得晚，訪客中心剛好關閉，但是外面有指南手冊，可以跟著手冊自行觀賞。身為美國移民，了解這些美國原住民的歷史，也是認識這個國家的一種方式。

離開職場，開始第二人生，我們希望不斷學習來豐富生活。而這個去大峽谷路上的都市，不但讓人增廣閱歷，更是充滿了驚喜。

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