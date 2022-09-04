旅遊／喜多那沙漠遊 窺探綠寶石

站在一家大型快餐店後陽台，可將喜多那奇特的紅岩群景色一收眼底。（圖皆由作者提供）

從舊金山灣區去亞利桑納州 「喜多那」，由於路程太遠，大多是搭機前往，縱然如此，還是有選擇。其一、飛內華達州的拉斯維加斯，走40號公路，經過約書亞樹沙漠飛行四小時。其二，飛到亞利桑納州的鳳凰城，走10號公路，經過莫哈比沙漠，只要2小時可到，時間省很多，但機票比前者貴不少。

「喜多那」自古就有印第安原住民「霍比族」定居，培養出原生態的玉米，成為日後提供世界糧食的主要來源之一；此外，霍比族對生態和宇宙觀都有正面的態度。

墨西哥人在喜多那開發多年，迄今仍是大宗，無論住宅、飲食、文化、藝術都已深入當地。白人在此發展則是20世紀初的事情，但無論是何種族類，都對此沙漠中難得的綠洲，愛惜和保護用心非常。

喜多那是個有靈氣的地方，多處磁場強大，因此宗教、靈修人士紛紛前來此處，尋覓磁源，以利發揮廣大磁場力量。整座山頭和松樹林區，修建許多高級別墅、溫泉浴場、教堂、體育健身 館及新世紀靈修會所等。磁場還分陰陽，情緒低落者應往陽磁場所，精神高亢衝動者應往陰磁場所。靈不靈不知道，但此地的確讓人有平和的感覺。

奇特的紅岩群。（圖皆由作者提供）

市區中心的商業區範圍不小，吸引了許多觀光客，比較著名的Tlaquepaque商圈最為精采，進門就是一道棕黃色的拱門和短牆，前院的西班牙式的噴水池，依偎著高聳的鐘樓，定時發出的鐘聲在水流聲中格外清脆。一棟棟紅瓦的兩層商業樓，色調與短牆一致，窗口門沿和樓梯都用瓷磚鑲嵌，花色美麗、造型優雅；二樓的窗台都是縷空鑄鐵的黑色花雕欄。

商圈大多是高級服飾、畫廊、藝術品店、花店、咖啡廳、餐廳和酒店，布置高貴典雅，產品精美，令人流連忘返。中庭是片石板鋪設的廣場，有不同的賣藝歌手和樂隊輪流表演，為周邊的環境提高了藝術層次，遊人至此莫不佇足聆聽，鼓掌讚美。商圈為樹林花園環抱，烈日當空卻沒有感覺一絲炎熱。

走向大街道路兩邊，更是商店雲集，比商圈更大眾化，餐廳、畫廊、手工藝品、紀念品店為主，一家大型快餐店人滿為患，原因是後陽台有極寬闊的視角景觀，Airport Mesa廣袤的沙漠和奇特的紅岩群，在此一目了然。

印第安服飾。（圖皆由作者提供）

無意中在坊間看到，有印第安人傳統的神祕物件「捕夢網」，是由一個藤質圓圈，用羽毛、鈴鐺裝飾圓圈邊緣，圈內是張稀疏的漁網，網繩結住若干綠松石而成。放置於床頭，可以截止噩夢，保護主人有良好睡眠，比起安眠藥毫無副作用，值得推薦。

Holy Cross教堂。（圖皆由作者提供）

離市區向南五、六英里路就可到達打卡聖地Holy Cross教堂，利用山勢修築巨型十字架和造型新頴的教堂，有步道 可通也有收取小費的電動車代步，上有停車廣場和觀景台。對立方向有一造型獨特的巨岩 Bell Rock，拔地而起似一座大鐘，頂部還有凸起的扣環，甚是可愛，如有體力可考慮攻頂。市區西南十英里外的紅岩州立公園占地甚廣，是沙漠和奇岩的曠野，著名西部電影「驛馬車」（Stagecoach）和「斷箭」（Broken Arrow），都曾在此取景。這裡還有許多探險步道可供登山、釣魚、露營、野餐等戶外活動，只是環境略為艱苦，最好事先多準備，量力而為。

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