娛樂／凱文貝肯 盼同志轉換療法消失

凱文貝肯希望透過新片「他們」一舉終結關於性別認同糾正的「轉換療法」。（Getty Images）

好萊塢男星凱文貝肯（Kevin Bacon）主演以LGBTQ +為主題的串流原創電影 「他們」（They/Them），透過電影宣傳活動推廣與募款，期望一舉終結關於性別認同糾正的「轉換療法」（conversion therapy）陋習。

美國國家廣播公司（NBC）原創電影「他們」8月在NBC線上串流平台「孔雀」（Peacock）上映，電影情節敘述一位神秘人物冒充他人身分，混入一群女同性戀者（lesbian）、男同性戀者（gay）、雙性戀者（bisexual）、跨性別者（transgender）、酷兒（queer），以及其他性別認同者（plus）的聚會活動。

這項LGBTQ+活動辦在管理員歐文惠斯勒（Owen Whistler）的營地，惠斯勒標榜營區是一個包容的安全空間，不會強制以「轉換療法」改變參與活動者的行為。然而，真實場景往往與理想狀況存在巨大鴻溝，隨著故事情節發展，多起命案及凶殺手法令觀影者怵目驚心。

美國超過一半的LGBTQ+人口居住在未禁止「轉換療法」的州，所謂的「轉換療法」是透過情緒或物理治療，「治癒」（cure）或「修復」（repair）同性傾向或性別認同。「轉換療法」的治療師宣稱，這種治療方法可以讓接受治療的對象變成為異性戀，但迄今沒有相關證據支持，或可量化的成功率可參考對照。

現年64歲的凱文貝肯在「他們」中飾演管理員歐文惠斯勒，凱文貝肯藉由電影上映前的宣傳活動，分享他在現實生活中目睹「轉換療法」的恐怖。

「他們」電影海報。（取材自IMDb）

慈善組織合作 促成天生完美計畫

凱文貝肯本人並非同志，他在1988年迎娶凱拉塞吉維克（Kyra Sedgwick），兩人婚後育有一男一女。凱拉塞吉維克在2005年電視劇「罪案終結」（The Closer）中精湛的演技，獲得美國電影電視金球獎最佳女主角，以及艾美獎 最佳女主角。

凱文貝肯（左）與妻子凱拉塞吉維克（右）。（Getty Images）

凱文貝肯雖然不是同志，卻特別關注LGBTQ+議題，他創辦慈善組織「SixDegrees.org」，喚醒人們關注「轉換療法」的危險之處。「SixDegrees.org」除了本身的行動宗旨，同時也與屬性雷同的團體合作，例如攜手「國家女同志權利中心」（National Center for Lesbian Rights），共同籌集資金推廣「天生完美」（Born Perfect）計畫。

「天生完美」計畫由一群法律專家與經歷「轉換療法」的倖存者組成，透過撰寫企畫書並遊說政治人物促成相關立法，並利用教育與媒體宣導正確的性別平權觀念，共同努力終結「轉換療法」。「天生完美」計畫企盼每一個孩子都知道，自己天生就是完美的，不會遭受社會異樣眼光及不公平的措施看待與對待，同時伸張LGBTQ+權益。

凱文貝肯希望協助「天生完美」計畫籌集至少5萬元資金，他的團隊透過群星名流響應的「他們」電影首映抽獎活動，已經籌集超過2萬元。凱文貝肯說：「讓更多人認識LGBTQ+，為『天生完美』點亮一盞燈，並維護LGBTQ+人士應享有的法律權利。」

簽約拍攝前 就知道轉換療法

現年64歲的凱文貝肯接受「時人雜誌」（People）訪問表示，他早在簽約拍攝「他們」之前，就知道轉換療法一事。凱文貝肯說：「我認為『轉換療法』不僅愚蠢而且有害，任何人（尤其是年輕人）在面對沒有作用的『轉換療法』療程，只會是感受到極端痛苦。」

他質疑：「為什麼要這麼做呢？LGBTQ+人士會對他人造成威脅嗎？為什麼別人的性向會變成是你的問題呢？」

凱文貝肯指出，這部LGBTQ+主題的恐怖電影，其上映與宣傳時機非常恰當。電影拍攝過程中，凱文貝肯也深深感受到其他演員散發出的渲染力與影響力。他坦然說道：「其他演員的表現仍讓我非常感動，這群年輕人象徵著我們未來的樣貌，形形色色的人們走到了一塊兒，並在這部電影中突破每個人過去拍攝戲劇的桎梏與枷鎖。」

「他們」主角各有不同的性別認同困擾，圖為劇照。（取材自IMDb）

凱文貝肯表示：「人們需要獨處才能有做自己的空間，愛他（她）們想愛的人，與相愛的人結婚，這是和平昌盛社會的中流砥柱。」

「他們」劇組全員合照。（Getty Images）

跨性別人士 首獲艾美獎提名

「他們」電影執行製作人史考特特納席菲爾德（Scott Turner Schofield），曾獲得艾美獎（Emmy Award）提名，也是HBO影集「高校十八禁」（Euphoria）的製作顧問，席菲爾德表示，與凱文貝肯的合作讓他想起了「盟友的力量」。

席菲爾德說：「與凱文貝肯合作『他們』，很明顯看到他致力真正理解和支持LGBTQ+。」席菲爾德表示，「我們只是想讓大家相信，我們所說的都是真的，並告訴大家『應該尊重我們』。」

他接著說：「對於許多人來說，這很簡單，就像接受LGBTQ+年輕人的自我認同，並在我們受到不公平的待遇時，以任何方式來支持、力挺LGBTQ+族群。」

他感謝凱文貝肯為維護LGBTQ+不遺餘力，他說：「凱文貝肯可以發揮的影響力，絕對比我們多數人都還要廣泛。」

電影「他們」執行製作人史考特特納席菲爾德長期關注LGBTQ+議題。（Getty Images）

席菲爾德是美國影史上第一位獲得艾美獎提名的跨性別人士，他有意利用凱文貝肯的名氣，打鐵趁熱，一舉終結美國的「轉換療法」陋習。席菲爾德表示：「凱文貝肯出力幫忙，讓人們更深入了解同志族群在被迫接受轉換療法時面臨的虐待，且讓這些可怕的事情讓更多人看見。這真的很有意義，轉換療法至今依然遍地可見的原因，其中之一便是人們對此保持沉默。」