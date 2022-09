娛樂／失控的審判 聚焦關灣基地虐囚事件

「失控的審判」海報。(取材自IMDb)

屢獲國際大獎的英國 劇情口碑力作「失控的審判」(The Mauritanian,又譯「760號犯人」)由凱文麥克唐納(Kevin Macdonald)執導,茱蒂佛斯特(Jodie Foster)、班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)等人聯合主演。該片根據真實事件改編,已在各大串流平台上架,反響強烈,已入圍共計14個大獎、20餘項獎項的提名,被譽為「震撼人心的年度佳作」。在「911」事件將滿21周年之際,提供觀眾另一角度的思考空間。

主角確有其人 真實改編

攤開世界地圖,北緯19.54度,西經75.9度,關達納摩灣(Guantanamo Bay)位於古巴東南端,灣中設有一處隸屬美國海軍的關達納摩灣基地,占地116平方公里。舉世震驚的911事件後,基地開始被美軍用於拘留和審訊在阿富汗與伊拉克等地區的戰事中逮捕的恐怖活動嫌疑人與戰俘。

由於此地算是「租借」的古巴領土,法理上受刑人的權利不受聯邦法律的保護與監管,美國政府可以為所欲為向受刑人迫供。近年來,隨著「虐俘」醜聞的不時爆出與發酵,「關達納摩監獄 」逐漸成為「國際黑獄」的代名詞。儘管飽受爭議和指摘,時至今日,該監獄仍在繼續運作。

電影 「失控的審判」便是以這座臭名昭著監獄為背景,首次將此「拘留營」中發生的真實事件搬上大銀幕。穆罕默德斯拉希(塔哈拉希姆飾)1970年生於非洲的茅利塔尼亞(Mauritania,這也是電影英文片名為The Mauritanian的緣由)。2001年911事件後,他在家鄉被捕,美國情報機關以他和基地組織有關係為由,將其轉移到關達納摩監獄,囚號760。

2015年年初,英國坎農格特出版社與英國衛報合作,將其時仍被羈押在監獄中的斯拉希(2016年才獲釋)所寫的「關達納摩日記」正式出版,並在英、美、德、法、義等12個國家發售。藉由這本書,外界獲得了一扇觀察美國反恐戰爭,特別是虐囚事件的窗口。

「失控的審判」劇照。(取材自IMDb)

逼喝海水 日記述暴行

斯拉希在書中詳細披露了自己在不同場合下遭受虐待的細節。有一段這樣寫道:「我的眼睛被蒙著,上了一條快船,在船上,他們讓我喝鹹水,這水肯定是直接從海裡灌的,我覺得很噁心以至於吐了。」此外,書中還披露,斯拉希經歷過長期被隔離、被鎖鏈鎖在地板上、被暴露在高溫中,以及被剝奪食物和睡眠等一些列酷刑。一時間,國際輿論大嘩。

電影「失控的審判」便是以斯拉希的「關達納摩日記」為故事藍本,於2019年年底立項開拍。據介紹,這部電影在早期開發階段,先被命名為「關達納摩日記」,製作期間改稱為「囚犯760」。2020年11月,片名直譯為「茅利塔尼亞人」。該片於2021年2月19日在北美上映。

值得一提的還有,這並不是西方第一次拍攝同關達納摩有關的電影——1992年,湯姆克魯斯(Tom Cruise)、黛咪摩爾(Demi Moore)兩大巨星聯袂出演的好萊塢劇情片「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)便是以該海軍基地為背景,揭示了軍中的潛規則以及駭人聽聞的霸凌現象。其實好萊塢素有關注軍中黑幕的佳作出爐,約翰屈伏塔(John Travolta)主演的「將軍的女兒」(1999)、勞勃瑞福(Robert Redford)主演的「叛將風雲」(The Last Castle,又譯「最後的城堡」,2001)等不一而足。其中「將軍的女兒」中有句經典台詞,「在美國,處理事情的方式有三種:正確的、錯誤的以及軍隊的(方式)。」堪為此類影片立意的一大註腳。

班奈狄克康柏拜區在「失控的審判」飾演軍事檢察官。(取材自IMDb)

「失控的審判」揭開了這樁長達14年冤案背後的各方博弈:代號「囚犯760」的斯拉希被軍方指控為911恐怖事件的直接關聯者,律師南希霍蘭德(茱蒂佛斯特飾)心懷正義,抵住輿論壓力擔任其辯護律師,令事件發生意想不到的反轉。隨後,霍蘭德在與軍事檢察官斯圖爾特庫奇中校(班奈狄克康柏拜區飾)的交鋒中,抽絲剝繭逐步逼近真相。

金獎導演 擅拍紀錄片

「失控的審判」導演凱文麥克唐納在業內素以擅長拍攝紀錄片聞名。1995年,拍攝了個人首部紀錄片「成為一名英國人」(The Making of an Englishman);1999年,執導紀錄片「九月的一天」(One Day in September),該片獲得了第72屆奧斯卡金像獎最佳紀錄長片獎。而在他掌鏡的紀錄片片單中,還曾涉及中國藝術家蔡國強、美國歌唱家惠妮休斯頓(Whitney Houston)等。後來,麥克唐納也曾推出「最後的蘇格蘭王」(The Last King of Scotland,又譯「末代獨裁」,2006)「帝國戰記」(The Eagle,又譯「迷踪:第9鷹團」,2011)「黑海尋寶」(Black Sea,又譯「黑海奪金」,2016),在劇情片領域同樣表現出不俗的掌控力。

「凡是黑暗處必定有光」,該片海報中,茱蒂佛斯特、塔哈拉希姆、雪琳伍德利、「BC」班奈狄克康柏拜區等四大主演齊齊亮相,堪稱實力派演員的夢幻聯動。今年已經年屆60歲的茱蒂佛斯特,尚未成年便憑藉在電影「計程車司機」(Taxi Driver,又譯「出租車司機」1976)中一炮而紅,該片甚至導致雷根總統遇刺案而廣為世人關注。

茱蒂佛斯特在片中扮演為恐怖分子嫌犯奔走的律師,演技亮眼。(取材自IMDb)

童星出身,成年後的茱蒂佛斯特再次被業界關注,則是憑藉在律政佳作「控訴」(The Accused,又譯「被告」,1988)中的出色演繹。該片同樣取材於真實案件,同此次在「失控的審判」中飾演的為無辜蒙冤之人爭取自由的正義律師不同,彼時她飾演的是一位在強姦案中受害的問題少女。該片也是好萊塢第一部直接描寫強姦罪行的電影,還探討諸如指責受害人、厭女症及創傷後壓力症候群(PTSD)之類的話題。時移世易,30多年後再度涉及律師題材,她的心境與表演功力自是不同。

飾演「失控的審判」主角的塔哈拉希姆,是一位80後阿爾及利亞血統的法國演員,他將搭檔瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)出演傳記片「拿破崙」。在「失控的審判」中,拉希姆有多場酷刑戲,他將犯人苦楚與絕望演繹得淋漓盡致。片中當兩位律師第一次訊問斯拉希時,斯拉希坐在黑暗之中向光亮處偏頭,代表其對自由的渴望,但明顯可以感受到他對於來訪者的不信任——隨著劇情的推演,觀眾會揪心地發現,每次有新的來訪者,斯拉希遭遇的酷刑都會上升一個強度!

法國演員塔哈拉希姆在片中有多場酷刑戲,將犯人苦楚與絕望演繹得淋漓盡致。(取材自IMDb) 「失控的審判」導演凱文麥克唐納(右)和班奈狄克康柏拜區(左)在片場討論。(取材自IMDb)

何謂正義 問題拋觀眾

「失控的審判」是一部抗訴不公,呼號正義的電影。片中特別安排了一段屬於「不敢確定主角是否無辜」的狀態,導演或許是想藉此拷問觀眾:換成是你,你的朋友或同事在911事件中罹難了,面對這樣一個嫌犯,你會怎麼做?你依舊堅持程序正義嗎?還是會屈從於內心的恐懼和怒火,做有罪推定並濫用私刑?片中茱蒂佛斯特飾演的南希霍蘭德則為世人做出了榜樣:不論主角是否真的犯下罪行,都不該影響對待他的方式,以及該走的法律程序。就算斯拉希真的是罪大惡極的911恐怖襲擊共犯,對待他也要嚴守人道底線。

