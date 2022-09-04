健康／乾癬引發乾癬性關節炎 6年不敢出門

55歲的Steven因確診乾癬性關節炎，皮膚外觀大受影響，不敢出門長達六年。（圖：病友Steven提供）

皮膚乾癬是常見的發炎反應，同時也要小心自體免疫出問題，進而侵蝕到關節 。今年55歲的乾癬性關節炎病友Steven表示，曾因皮膚角質脫落、搔癢、關節疼痛，「和朋友聚會抓到像是猴子般」，導致社交受到嚴重影響，長達六年不敢出門。

事實上，從事美髮業的Steven，早在年輕的時候，就出現皮膚搔癢症狀，原以為是工作長期接觸化學藥劑、碰水所帶來的職業傷害，直到病灶開始蔓延全身，甚至整個頭皮，才發現是確診乾癬。

皮膚出現大大小小的紅、咖啡色區塊，讓他開始迴避外出、避免社交聚會。Steven無奈地說，不知道的人，還以為自己衛生習慣很差；而他的衣櫃內只剩兩種顏色的上衣，讓身體皮屑可以隱形的白上衣，與不會滲出傷口血漬的黑上衣。

Steven在積極治療幾年後，皮膚獲得改善，但突然發現自己時不時會腳麻，僵硬的身體讓普通的小事都變得艱難。像是「起床的時候需要別人推你一把，感覺很像是中風 了起不來一樣。」夜夜難眠的他，曾赴推拿、復健、骨科都無法找出病因，所幸轉介至風濕免疫科，確診乾癬性關節炎。

「乾癬」並不是一般人所熟悉、由黴菌感染所引發的「癬」，收治Steven的台北榮總過敏 免疫風濕科主任蔡長祐說，乾癬為皮膚發炎產生異常代謝反應，雖不會傳染，但有約有三分之一的患者，會因不正常免疫反應併發關節炎，導致乾癬性關節炎。

由於乾癬常與癬搞混，難以聯想「乾癬」與「關節炎」有關，有八成民眾可能因誤診或不知病因延誤治療。蔡長祐說，乾癬性關節炎患者常見症狀，包含身體脫屑、痛癢，甚至併發關節疼痛、變形。

針對乾癬性關節炎治療，患者最希望能改善皮膚外觀，北榮過敏免疫風濕科醫師曹彥博指出，透過「達標治療」訂定明確的治療目標，如關節疼痛減少程度、乾癬面積減少程度等，可更有效的進行改善。