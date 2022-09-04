我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

健康／我的經驗…脊椎滑脫 靠運動自癒

曾德榮
脊椎滑脫症狀嚴重，可能出現腰痛、下肢沒力、跛行、坐骨神經痛等問題。(Getty Images)
脊椎滑脫症狀嚴重，可能出現腰痛、下肢沒力、跛行、坐骨神經痛等問題。(Getty Images)

數年前因腰背痠痛、屁股與腳痠麻，連提物、行進都感困難，朋友認為問題出在脊椎，建議至醫院檢查。初次到某地區醫院檢查，醫師檢查後吿知，可能脊椎與肌肉受損，建議再觀察並穿上背架護腰，但工作繁忙與痠痛仍在容忍範圍，所以未穿戴背架，每天仍依習慣晨運健走，一個多月後，腰部疼痛指數上升，又再趕赴醫院就診。

這次改看另一位醫師，做了電腦斷層掃描，診斷為「脊椎滑脫」，必須開刀治療。但我還是忍痛工作、早晨持續健走，雖然步履蹣跚，誰知走久了疼痛感居然消失，開刀之事就此擱置。

後來因女兒工傷腰間痠痛陪同就醫，正好是同位醫師看診，我順便請教醫師，確診了脊椎滑脫，現在為何不疼痛？醫師回覆說：「也許運動久了，腹部肌肉緊實，讓腰部包覆緊密，脊椎壓力減輕，進而改善疼痛。」

我非固執、也非輕視醫師專業的人，只要身體病痛都會遵照醫師指示，只是為何同醫院不同醫師的診斷，竟會有如此南轅北轍的診斷結果，真是讓人無所適從。

我很幸運，靠著持續運動，擺脫鐵甲衣的束縛與開刀的折磨，現在還跟常人一樣，腰無疼痛感、活動無礙。有此親身經歷，建議身有病痛當然交由醫師檢查，有重大病情可多方諮詢，讓自己多個選擇，說不定幸運之神會給予眷顧。

肌肉 指數

上一則

健康／專家觀點…中老年肌肉量少 常見退化性滑脫

下一則

健康／乾癬引發乾癬性關節炎 6年不敢出門

延伸閱讀

聖瑪利諾骨董車展 華商吳哲芳參展逾10年再奪獎

聖瑪利諾骨董車展 華商吳哲芳參展逾10年再奪獎
健身教練上超市買爆700顆雞蛋 維持肌肉一天要吃100顆

健身教練上超市買爆700顆雞蛋 維持肌肉一天要吃100顆
治療脊椎病變 慎選手術

治療脊椎病變 慎選手術
走路走不遠就想休息？當心脊椎退化 生活品質打折扣

走路走不遠就想休息？當心脊椎退化 生活品質打折扣

熱門新聞

Boxabl預鑄組合屋Casita可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

2022-08-28 13:00
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。（Getty Images）

美國現象／領了社安金 還能拿糧食券嗎？

2022-08-28 14:56
預鑄屋組件裝上貨車，準備運往客戶的地址組裝。(記者周靜芝／攝影)

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

2022-08-28 02:29
好市多自有品牌Kirkland Signature是最成功的自有品牌之一。（歐新社）

大仁說財經／零售商自有品牌 為何能物美價廉

2022-08-28 02:12
（取材自IMDb）

猜猜看／這句台詞 出自哪一部電影？

2022-08-28 02:25
修建中的新房外觀。(作者提供)

封面故事／用3D模型溝通 親手打造夢想屋

2022-08-28 15:19

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔