健康／我的經驗…脊椎滑脫 靠運動自癒

脊椎滑脫症狀嚴重，可能出現腰痛、下肢沒力、跛行、坐骨神經痛等問題。(Getty Images)

數年前因腰背痠痛、屁股與腳痠麻，連提物、行進都感困難，朋友認為問題出在脊椎，建議至醫院檢查。初次到某地區醫院檢查，醫師檢查後吿知，可能脊椎與肌肉 受損，建議再觀察並穿上背架護腰，但工作繁忙與痠痛仍在容忍範圍，所以未穿戴背架，每天仍依習慣晨運健走，一個多月後，腰部疼痛指數 上升，又再趕赴醫院就診。

這次改看另一位醫師，做了電腦斷層掃描，診斷為「脊椎滑脫」，必須開刀治療。但我還是忍痛工作、早晨持續健走，雖然步履蹣跚，誰知走久了疼痛感居然消失，開刀之事就此擱置。

後來因女兒工傷腰間痠痛陪同就醫，正好是同位醫師看診，我順便請教醫師，確診了脊椎滑脫，現在為何不疼痛？醫師回覆說：「也許運動久了，腹部肌肉緊實，讓腰部包覆緊密，脊椎壓力減輕，進而改善疼痛。」

我非固執、也非輕視醫師專業的人，只要身體病痛都會遵照醫師指示，只是為何同醫院不同醫師的診斷，竟會有如此南轅北轍的診斷結果，真是讓人無所適從。

我很幸運，靠著持續運動，擺脫鐵甲衣的束縛與開刀的折磨，現在還跟常人一樣，腰無疼痛感、活動無礙。有此親身經歷，建議身有病痛當然交由醫師檢查，有重大病情可多方諮詢，讓自己多個選擇，說不定幸運之神會給予眷顧。