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醫藥短波／維生素B3 可降壞膽固醇

顏世蓮

膽固醇(Cholesterol)是一種蠟狀物質，在血液中循環。 膽固醇主要有兩種類型：低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)。有時，人們將低密度脂蛋白稱為「壞」膽固醇，將高密度脂蛋白稱為「好」膽固醇。

為什麼呢？

因為低密度脂蛋白將膽固醇和脂肪(如三酸甘油酯，Triglycerides)帶到需要它們的細胞中代謝。高密度脂蛋白將多餘的膽固醇和脂肪輸送到肝臟消化，同時將它們從體內清除。若是膽固醇積存量超高的時候，斑塊狀的脂肪沉積物會在動脈中積聚。 斑塊不止包含膽固醇、還有細胞廢物、鈣、纖維蛋白和其他脂肪物質。

這種斑塊的積聚會阻礙血液流通，增加心血管疾病的風險，例如心臟病中風

怎麼解決呢？

除了服用藥物之外，特別是菸酸(Niacin，另稱菸鹼酸)，也稱維生素B3，也可以幫助降低膽固醇。

維生素是通常存在於食物中的物質，是身體生長和發育時不可或缺的物質。美國心臟協會 (AHA) 指出維生素B群中的菸酸會限制肝臟中脂肪的產生。 這降低了三酸甘油酯的水平，從而降低了低密度脂蛋白膽固醇。因而可以降低心血管疾病疾病險的風險。不過過量服用菸酸，可能帶來副作用。

儘管菸酸天然存在於某些食物中，但有兩食品補充劑，菸酸和菸酰胺(Nicotinamide)雖不需要處方，可在藥房中買到，但因服用量過多會有副作用，還是要聽從醫師的指示。

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