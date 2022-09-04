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醫藥短波／口服化療藥 癌症病人福音

顏世蓮

癌症病人來說，傳統的治療方法是採用化療或者是放射性療法。化學療法通常是通過針頭進入靜脈，慢慢點滴注射，而且要在醫院或診所中進行。使用針頭以及藥物有時會從血管中溢出，都是想想很可怕的。最近FDA也通過了五種口服化療的藥物，病人可以吞嚥入腹。這意味著不需要針頭或靜脈輸液館了。我而且可以在自己舒適的家中接受治療。同時減少在日常生活的干擾，降低往返的費用，減少找看護育兒問題等。

到底是哪些藥物呢？

目前有環磷酰胺（環磷酰胺）、 依托泊苷（VePesid）、卡培他濱（希羅達）、甲氨蝶呤（Trexall）、和替莫唑胺（替莫達），可以要求醫生開口服藥。

這些藥物也有副作用嗎？

癌症的藥物治療，不論是點滴或者是口服，都可以殺死或者減緩癌細胞的生長。可是在有效地殺死癌細胞時，也可能殺死健康細胞，於是導致副作用問題。最常見的就是脫髮、口腔潰爛、容易青紫、身體疲勞、噁心、嘔吐或者腹瀉等。

服用這些口服化療藥物的時候，有哪些需要注意的地方？

首先一定要按照醫生建議的確切時間表來服用。如果漏服了一劑或者多服了一劑，都可能造成異常效果。另外口服化療藥，毒性很高，通常具有生物危害物質，服用的時候不要咀嚼。亦即不可壓碎片劑或者是打開膠囊。另外要使用手套或將藥品倒入小藥杯服用，避免和皮膚接觸。另外服藥之後一定要洗手，或者是在服藥之前採取預防措施戴手套。

癌細胞 癌症 FDA

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