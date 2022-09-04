醫師的話／牙肉痛不停 唾腺結石作怪

「醫生，我疼死了！每次吃飯也痛、喝水也痛！」

40歲出頭的陳先生扶著半邊腫起來臉來到醫院尋求幫助。

陳先生平時身體健康，有幾十年的抽菸史，大概一年多前開始左邊大牙位置的牙齦開始疼痛，疼痛時好時壞，在每次進食、尤其是酸味和乾涸的食物後，都會疼痛加劇。

「我已經看過許多次牙醫了，也拍了許多X光，牙齒都沒有問題，可是牙肉就是一直痛！」

聽到單側疼痛、與進食相關這幾個關鍵字眼，不知道讀者會有什麼猜測呢？作為口腔科醫生，第一個反應就是此病或與唾腺(Salivary glands) 相關。

唾液(俗稱口水)的分泌主要是由三對唾腺完成，包括位於雙側臉頰耳垂附近Parotid gland、舌頭下方的Sublingual gland，以及下頜的Submandibular gland。唾腺細胞分泌出唾液後，通過唾液管送到我們的口腔內。一般情況下，在受到食物，尤其是酸性食物的刺激時，唾腺會大量分泌唾液，幫助我們進食。

唾液也有保護牙齒、調節口腔pH值的重要功能。在某些情況下，唾腺功能會收到情緒、藥物、以及醫學 治療的影響。譬如說，人在焦慮狀態下，唾腺分泌會大量減少。

大量服用藥物如利尿劑（俗稱去水藥）、平時水分攝入不足、以及相關病史如Sjogren's Syndrome，也會影響唾腺功能。對於頭頸部腫瘤 患者在接受放射治療後，也時常會出現唾腺受到破壞的情況。

對於陳先生的案例，經過臨床以及CBCT 三維CT檢查，便可證實是唾腺結石在作怪。

唾腺結石時差發生在有吸菸史和水分攝入不足的情況，而當唾腺受到結石阻塞，唾液分泌輸送變回受阻。患者在進食前後唾液大量分泌的時候變會感到口腔腫痛、並可能受到細菌感染而進展成為急性唾腺炎。

除了保持充足水分攝入外，對於輕症者醫生一般會推薦止疼藥與抗生素，並計畫手術 移除唾腺結石，這種手術一般可以從口內或頸部路徑完成。嚴重情況下，患者可以考慮移除唾腺來進行治療。

對於合併唾腺管道狹窄的慢性唾腺炎患者，唾腺內視鏡也是一種頗受歡迎的選擇。因此，在碰到類似情況下，全科口腔醫生會將患者轉介到專科——口腔頜面外科(Oral and Maxillofacial Surgery)就診，進行進一步的檢查與治療。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected]）