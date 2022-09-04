有藝思／克林姆金色傳奇沉浸展 9月閃耀紐約

克林姆畫作閃耀著金色光芒、帶有拜占庭鑲嵌風格。(取自Hall des Lumieres網站)

最近走在紐約街頭是否看見包裹著奧地利知名藝術家古斯塔夫‧克林姆（Gustav Klimt）名畫的計程車？或是經過布魯克林大橋時，望見整座橋墩與橋身包覆上克林姆畫中的經典圖案。9月金秋時節，紐約即將迎來「克林姆：金色傳奇 (Gustav Klimt: Gold in Motion)」藝術沉浸特展，融合視覺、光影與音樂，引領觀眾進入藝術大師克林姆華麗璀璨的繪畫世界。

「克林姆：金色傳奇」展場Hall des Lumieres位於曼哈頓下城翠貝卡區的移民 工業儲蓄 銀行大樓 (Emigrant Industrial Savings Bank)舊址，這座30英尺高的空間，讓克林姆「黃金時期」代表作「吻」、「亞黛夫人」、「猶帝絲」等閃耀著金色光芒、帶有拜占庭鑲嵌風格的畫作，在以投影技術放大之後，更具震撼力。

「克林姆：金色傳奇」展覽引領觀眾進入克林姆華麗璀璨的繪畫世界。(取自Hall des Lumieres網站)

紐約客對克林姆的「亞黛夫人」應該不陌生，這幅被譽為「奧地利蒙娜麗莎」的畫作，曾在二戰期間被納粹掠奪，戰後雖奇蹟似地保存下來，卻因跨海官司敗訴，被奧地利人視為國恥，最後由曾任美國駐奧大使、新藝廊 (Neue Galerie New York)的創辦人勞德（Ronald S. Lauder）以1億3500萬美元超高價買下，將這幅名畫留在了美國。

克林姆的畫作，在以投影技術放大之後，更具震撼力。(取自Hall des Lumieres網站)

新成立的Hall des Lumieres展覽空間，是法國廣受歡迎的數位藝術博物館 運營者Culturespaces進軍紐約的傑作。自1990年在巴黎成立以來，Cultuspaces已成為法國最大的公共藝術博物館私人管理機構。展覽場地位於前移民工業儲蓄銀行大樓的一樓與地下一樓，幸運地擁有銀行大廳40英尺高的天花板和華麗的裝飾細節。這座建於1909-1912年的學院派 (Beaux-Arts) 建築，目前是一座15層樓高的公寓建築，未來或許將成為紐約數位藝術展覽的重心。

布魯克林大橋橋墩與橋身被包裹上克林姆畫中的經典圖案。(取自Hall des Lumieres網站)

「克林姆：金色傳奇」展覽時間從9月14日至10月11日，地址為49 Chambers Street。票價成人$30元、5-16歲$15 (5歲以下免費)、65歲以上$28，更多展覽訊息詳見https://www.halldeslumieres.com。