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新聞眼／聰明理財7招 適合任何年齡

顏伶如

MSN新聞網站分析，若想成為一名成功的投資人，並不代表必須捲入嚇人的冒險決定，而是透過時間累積慢慢建立財富。民眾如果遵循聰明理財七大準則，就能在不驚慌、不徬徨的狀態下管理金錢，無論新聞出現什麼樣的頭條新聞。

股市每天漲跌起伏，可能讓某些民眾對於投資目標感到不知所措，甚至不知道到底應不應該投資。然而，智慧投資的答案從來不曾改變。股市波動以及「遊戲驛站」(GameStop)股票狂飆，其實都證明了使用簡單、經得起考驗的投資策略，才是投資人面對任何危機的最佳之道。

1、儲蓄與投資要分開

存款(saving)與投資(investing)雖然在談話中常常替換使用，兩者卻不相同。存款是手頭持有的現金，做為短期之內的消費或應付急難事件開銷。存款是隨時可以動用的，萬一失業或面臨龐大開銷，才能即時派上用場。存款應與投資分開處理，隨著時間累積儲蓄，做為自己的安全網(safety net)。

未來一、兩年裡若有金額龐大的開銷，例如買車、買房等，應該事先做出存款計畫。雖然把錢存在銀行裡能夠賺取的利息有限，但至少不會像投資一樣有慘賠風險。

理財專家建議，銀行存款裡至少要有足以支撐三個月到六個月所有開銷的存款，如果儲蓄超過這個額度，才能考慮把多出來的錢拿來投資。

2、投資是為了達到長期目標

其中一項黃金準則是，總收入(gross income)的至少10%到15%要做為退休投資。

3、理財要趁早

就算能夠用來投資的金額並不多，但趁早投資可以創造利滾利的較大效果，長期下來便有可觀結果。

4、善用稅務優惠帳戶

個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)、401(k)退休帳戶都有節稅優點，民眾可以把錢放進一個或多個擁有稅務優惠的投資帳戶。民眾也可考慮羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，並參加僱主為員工退休帳戶提供相對提撥(match)的計畫。

5、不要挑選個股

不管是蘋果公司(Apple)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)或「遊戲驛站」，買賣個股風險極高，就連專業理財經理人也無法精準預測究竟股價是漲是跌。

6、避免高手續費

各個基金收取的費用都不相同，名稱為操作費用比率(Expense Ratio)。舉例來說，操作費用比率2%代表每年基金總資產的2%將做為手續費，相同基金如果選擇操作費用比率1%，手續費用將可節省許多。

7、使用自動投資機制

薪水進帳後，如果自動設定每個月轉入某個數額到存款帳戶、投資帳戶，就可以避免把錢花掉的購物誘惑。

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