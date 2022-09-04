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每周一書／永遠的外出 關於那些失去摯愛以後的生活

本報訊
「永遠的外出」一書封面。（取材自博客來網站）
「永遠的外出」一書封面。（取材自博客來網站）

「說再見以後，我還是常常想起你。」以為永遠都會陪在身邊的人，有一天忽然永遠地離開了…。在失去以後，需要花多少日子才能回到日常？

「人們常用『內心開了一個洞』來比喻悵然若失，我也因為父親的死，心中開了一個洞。探頭看進去漆黑一團，不知道究竟有多深。剛開始的好一段時期，我光是站在洞口就會悲傷。隨著時間流逝，我開始越過柵欄，沿著洞穴中的樓梯爬下去。回憶一個接著一個湧現。一段一段地往下爬，懷念與後悔便交相而至…。」

很多人在閱讀或購買一本書之前，多半會參考名家書評。我們這次不介紹名家怎麼說，先來看看日本書店店員如何談論「永遠的外出：關於那些離開的摯愛之人與失去以後的生活」（呃，書名好長啊）這本書。

●「我們總有一天都必須與人永遠地道別，益田米莉不可思議地寫出了一種安慰感，讓人不害怕面臨死亡。」（TOKIWA書店千城台店店員）

●「雖然很害羞，但試著握握從小學以後便不曾牽過的父母的手吧，會理解許多事情的。」（淳久堂書店難波店店員）

●「一邊讀一邊非常想見父親，結果就回了趟老家。這是一部會讓人忍不住想念父母的作品。」（淳久堂書店阿倍野HARUKAS店店員）

●「讀了這本書，我也產生了很多想問父親的事情。然後，我想把爸爸的故事告訴弟弟妹妹們。」（旭屋書店池袋店店員）

●「這本書讓我明白，當我們談論、思考、書寫與重要之人相關的事情時，其實都是在『思念』他們。」（紀伊國屋梅田本店店員）

●「讀這本書的時候又笑、又哭、又氣惱，同時還有一點點疏離感，但我很喜歡這樣的疏離感。」（大垣書店京都店店員）

●「很少讀到如此不假修飾、將自我攤開在讀者面前的散文。」（宮脇書店總店店員）

「永遠的外出」一書是日本知名散文漫畫家益田米莉最新的代表作，她寫陪伴父親最後一段生命的期間與後來，她將告別之前和告別以後的過程寫得輕盈又精準，看似不經心，卻流露出對人生透澈的感悟以及對摯親的眷戀。

●「去年送別了母親，一直好想和某個人分享心情。終於，讓我遇到了這本書。」（50歲讀者）

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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