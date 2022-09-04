吃貨／25年粵菜館 勾引年輕人舌尖

鯉魚門走新潮路線的分店可看到外皮染成五種顏色的小籠包等創意菜單。(取材自鯉魚門Instagram)

廚師在炭火上滾動著烤乳豬，直到豬皮呈現均勻金黃色，口感酥脆。孩子們爭食放在竹製蒸籠裡的點心，餐廳則是他們父母當年結婚時擺喜酒的相同地點。乍看之下，位於金山灣區 戴利市(Daly City)的鯉魚門(Koi Palace)餐廳，25年來絲毫沒有改變，堅持延續粵菜傳統。但在鯉魚門走新潮路線的分店俏龍軒(Dragon Beaux)、彩籠(Palette Tea House)、彩苑(Palette Tea Garden)，則可看到外皮染成五種顏色的小籠包等創意菜單。

1996年，來自香港 的移民 兄弟吳德民(Ronny Ng)、吳少朗(Willy Ng)經營的鯉魚門隆重開幕，兄弟倆之前已在舊金山地區聯手開立鑊熟小館(Wok Shop Cafe)、快活谷(Happy Valley)兩家餐廳。吳德民在香港曾任廚師，負責廚房，吳少朗則打理前台及企業經營。

吳氏兄弟1990年從鑊熟小館退股，快活谷餐廳1996年初頂讓別人之後，吳少朗一度以為餐廳生意已經沒戲唱了。後來，在房地產仲介磋合之下，他們接受冒險挑戰，在280號州際公路(I-280)附近一處可以容納450人的場地開傳統式中國海鮮餐廳，市場對象則是灣區迅速成長的華人移民以及郊區居民。

鯉魚門開幕25年一路走來，忠實顧客與餐廳員工都隨著歲月增長，吳少朗擔心對粵菜不熟悉、不懂中文的年輕消費者，可能對上門光顧感到卻步，「到餐廳來可能覺得像個陌生人，覺得鯉魚門不適合自己」。

吳少朗面對的新挑戰是，讓新一代消費族群喜歡粵菜，並且複製廚房團隊運作模式，不需要有受過傳統中餐訓練的廚師坐鎮。他找到的解答是，小籠包變成五言六色的面貌呈現，幕後的中央廚房(commissary kitchen)則有各種廚具機械，以及60名員工的龐大陣容。