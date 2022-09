吃貨／上西區美食節 紐約客告別夏天的歡樂趴

「上西區美食節」預計將有超過60間餐廳共襄盛舉。(擷自Taste of the Upper West Side網站)

14年來,「上西區美食 節」(Taste of the Upper West Side)已經成為紐約客告別夏季的傳統,今年帶所有紐約客告別夏季的美食節,將在9月30日與10月1日,在西76街和77街間的哥倫布大道(Columbus Avenue)舉行,預計將有超過60間餐廳共襄盛舉。

第一晚的活動主題是「告別夏天」(Farewell to Summer),第二晚則是「秋季舞會」(Autumn Ball),活動時間都是晚上7時至10時,目前各有30間著名餐廳或酒吧確定參加,供餐品項包括創意料理燒烤、甜點、葡萄酒、烈酒等等;普通門票為110元,貴賓門票則為165元,有興趣的讀者可以上https://www.tasteuws.com/購票。

「告別夏天」設攤餐廳包括:Bareburger、Big Gay Ice Cream、Bodega 88、Bodrum Mediterranean Restaurant、El Fish Shack、El Mitote、Fred's、Friend of a Farmer、Good Enough To Eat、Han Dynasty、Jacob's Pickles、Jake's Dilemma、Life Changing Baked Goods、Jing Fong、Maison Pickle、Nina's Great Burrito、Nobody Told Me、Shake Shack 、Shaking Crab、Tessa Restaurant、Tiki Chick、Wau Restaurant。

「秋季舞會」設攤餐廳包括:Alice's Tea Cup、Asset、Baylander、Cafe Luxembourg、Covacha、Crave Fishbar、Ella Social、Essential by Christophe、Felice Columbus、Gabriel's Bar & Restaurant、Harvest Kitchen、Leyla、Magnolia Bakery、Mille-feuille Bakery Cafe、Orwashers Bakery、Pappardella、Prohibition、RedFarm、Rosa Mexicano、Tasca、Tavern on the Green、The Consulate、The Gin Mill、The Leopard at des Artistes、Virgil's Real BBQ、William Greenberg Desserts。

以上餐廳名單是目前確定會參加者,隨著活動日期靠近,可能有愈來愈多間餐廳加入,讀者可以在活動當天在現場確認最終設攤的餐廳;而其中第一天設攤的El Fish Shack和Friend of a Farmer餐廳原址都不在上西區,更是值得一嘗。