生活／今夏荷花開 是剪是留？「愛荷」拉鋸戰

有花堪折直須折，莫待無花空折枝。（作者林麗雪／攝影）

今夏屬於荷。

清明前後，喜獲三株新荷，白粉黃各一。爾後非但期待「出污泥而不染，濯清漣而不妖」的仙子凌波而來，更想像她們斜倚或矗立在花器裡，展現生命流程的綽約風采。

塵緣未了。 （作者林麗雪花藝創作）

★綽約風采 詩境生

孟夏，荷葉初生，它們爭先恐後搶奪陽光。大凡能出人頭地的，就碩大而挺拔；屈居陰影的，就東歪西倒，或躺臥水面，或半踞胯下，不免狼藉！而那頂著艷陽的一大片翠綠，可謂增一分則太濃，減一分則嫌淡。葉面絲絨般綿密無疵，葉緣平整無缺，像極加大碼的團扇，在「遊園」戲台上隨著俏丫鬟追蝶捕蜻。偶爾風起葉搖，更呼應了「平池碧玉秋波瑩，綠雲擁扇青搖柄」的詩境。

盼著盼著，終於到了仲夏。三兩花苞，先後嬌羞地從荷葉間冉冉升起。從剛出水面的一顆蒜瓣大小，逐日茁壯，終至越過重重疊疊的綠雲，像顆錯置了的雞蛋 ，無怨無悔地在藍天白雲下承受烈日煎熬。

我心裡早有一盆含苞待放的荷花構圖，因此一日看三回，期待一旦她們笑顏稍展，就立地折來盆中插。

有天晨起，發現其中最大的一個花苞好似剛塗了腮紅，上了淡妝。不但微露尖尖角，而且早有蜻蜓立上頭。但其餘幾個略小花苞依舊雙唇緊抿，絲毫未有笑意。有鑒於太緊的花苞一旦被折，展顏機會就微乎其微。遲疑半晌，決定收起利剪，再等候些許時辰。

誰料那晚一場驟雨，從半夜下到次晨。雨過後，只見那朵搶得頭籌的荷花已然缺了半面粉頰。殘餘花瓣，無奈地垂掛在鵝黃的花心下。但撥開餘瓣殘蕊，竟露出一顆十分稚嫩、似黃又綠的小蓮蓬。我如獲至寶，盛水供養著。無奈兩天後，蓮蓬就發黑，危顫顫地懸掛枝頭了。

似水流年。（作者林麗雪花藝創作）

待第二波的花苞微開，喜孜孜的我，正欲剪枝入盆時，家裡的伺花人發聲請命了：

「好不容易才等到這幾朵荷花，就別動她，留著觀賞吧！」

其實，不捨的豈止他一人？但熱浪 襲人，誰都無法久駐池邊賞花。何況一旦日近西山，原已盛開的荷花就會收起笑顏，闔眼待月。翌日，即使再度展顏，也已不似之前那般精采了。貯立池畔，剪或不剪，心裡又嘀咕了一會。一直猶豫到第三個清晨，看到那病懨懨秀髮蓬鬆的花兒，終於確定今夏引荷入盆勢必無望，遂悻悻然揮袖而去！

卷舒開合任天真 。（作者林麗雪花藝創作）

★有花堪折 直須折

夏日炎炎，我有好幾天未步入後院。突然聽到伺花人大聲開赦：「又有好幾朵荷花快開了。反正留在荷塘裡，也只能撐兩天，不如拿去插花。拍了照片，還可以與人分享！」

「有花堪折直須折，莫待無花空折枝」，伺花人終於悟出了這般道理。我如獲大釋，以最迅速的動作，擷取池中花苞、荷葉與蓮蓬，並為荷葉灌水抹油，百般伺候。如此這般，數盆「半是濃妝半淡妝」的荷花作品就呈現在眼前了。趁著花色正好，趕緊打燈光，對焦距，努力以相機捕捉她那不為塵染、不為俗誘的絕世風華。

侘寂之詠嘆。（作者林麗雪花藝創作）

插花一如寫作，偶爾碰上創作瓶頸，就會對著花草吹毛求疵，東移西挪，把弄再三。無奈荷花嬌貴無比，真經不起這般折騰。她的無言抗議便是：粉頸漸垂，心有千千結；花瓣漸落，珠淚滴滴下。同時葉子也漸失光澤，深淺斑駁，左翹右捲，碰觸時還能渣渣作響。此時，只能暗嘆十指運作速度趕不上花葉凋零腳步，致使兩敗俱傷。果然不下個把時辰，花與人都成了慵懶無力、雲髻半斜的遲暮美女了。

唉！君若問明年花開，是剪是留？健忘成性的伺花與折花老人恐免不了要再重演一幕「愛荷」拉鋸戰，將似水流年遠遠抛…。