社會傳真／炒一檔迷因股 20歲大學生賺逾億元

20歲的弗里曼因操作Bed Bath & Beyond的股票，大賺近1億元。(Getty Images)

所謂「迷因股」，指的是在網路上風行而一窩蜂操作的股票 ，對象通常是規模較小、或是財務狀況不佳的企業，讓股票價值的波動幅度因一窩蜂操作而劇烈，例如一名20歲南加州大學大學生，就因為操作一檔迷因股而大賺近1億1000萬元。

華盛頓郵報報導，在南加大 主修數學與經濟學、擁有在避險基金公司實習經驗的弗里曼(Jake Freeman)在今年7月時，透過其成立的控股公司Freeman Capital買入家具零售商 Bed Bath & Beyond的股分。

Freeman Capital當時收購的Bed Bath & Beyond共496萬股，相當於持有該公司6.2%的股分；而這間家具零售商是一間財務狀況不佳、處於慘澹經營中的公司，Freeman當時收購價每股只有5.5元。

弗里曼於8月中做出時機完美的操作：在Bed Bath & Beyond股票一度飆漲到每股28元以上的當天拋售全部持股；而當天的收盤價為每股20.65元，與7月時的收購價相比漲幅超過275%，淨賺近1億1000萬元。

弗里曼拋售股票後的24小時內，另一名行動派投資人柯恩(Ryan Cohen)也表態，準備拋售Bed Bath & Beyond的9.8%持股；而柯恩正是在網路上備受關注，著名的迷因股、遊戲零售商GameStop股價暴漲事件的主導人物之一。

作為網路上呼風喚雨的人物，柯恩的動向立刻引起對Bed Bath & Beyond的賣壓，兩天後，該公司的股價已下滑到每股18.55元，與弗里曼拋售當天相比跌幅超過10%，而且盤後還持續往十元下探。

Bed Bath & Beyond是一間慘澹經營、負債累累的公司，今年第一季銷售額較去年同期下降25%，淨虧損3億5800萬元，累積虧損13億7000萬元；Freeman Capital曾致函股東會，指公司已「陷入生死存亡的危機」。

對於大賣股票的操作，弗利曼表示，持有的Bed Bath & Beyond股票因為網路迷因而飆漲，讓股票的下行空間巨大，持股的風險因而劇增，「儘管有意參與該公司重組，但是風險已大到不值得擁有股票。」