我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

社會傳真／炒一檔迷因股 20歲大學生賺逾億元

編譯洪毅
20歲的弗里曼因操作Bed Bath & Beyond的股票，大賺近1億元。(Getty Images)
20歲的弗里曼因操作Bed Bath & Beyond的股票，大賺近1億元。(Getty Images)

所謂「迷因股」，指的是在網路上風行而一窩蜂操作的股票，對象通常是規模較小、或是財務狀況不佳的企業，讓股票價值的波動幅度因一窩蜂操作而劇烈，例如一名20歲南加州大學大學生，就因為操作一檔迷因股而大賺近1億1000萬元。

華盛頓郵報報導，在南加大主修數學與經濟學、擁有在避險基金公司實習經驗的弗里曼(Jake Freeman)在今年7月時，透過其成立的控股公司Freeman Capital買入家具零售商Bed Bath & Beyond的股分。

Freeman Capital當時收購的Bed Bath & Beyond共496萬股，相當於持有該公司6.2%的股分；而這間家具零售商是一間財務狀況不佳、處於慘澹經營中的公司，Freeman當時收購價每股只有5.5元。

弗里曼於8月中做出時機完美的操作：在Bed Bath & Beyond股票一度飆漲到每股28元以上的當天拋售全部持股；而當天的收盤價為每股20.65元，與7月時的收購價相比漲幅超過275%，淨賺近1億1000萬元。

弗里曼拋售股票後的24小時內，另一名行動派投資人柯恩(Ryan Cohen)也表態，準備拋售Bed Bath & Beyond的9.8%持股；而柯恩正是在網路上備受關注，著名的迷因股、遊戲零售商GameStop股價暴漲事件的主導人物之一。

作為網路上呼風喚雨的人物，柯恩的動向立刻引起對Bed Bath & Beyond的賣壓，兩天後，該公司的股價已下滑到每股18.55元，與弗里曼拋售當天相比跌幅超過10%，而且盤後還持續往十元下探。

Bed Bath & Beyond是一間慘澹經營、負債累累的公司，今年第一季銷售額較去年同期下降25%，淨虧損3億5800萬元，累積虧損13億7000萬元；Freeman Capital曾致函股東會，指公司已「陷入生死存亡的危機」。 

對於大賣股票的操作，弗利曼表示，持有的Bed Bath & Beyond股票因為網路迷因而飆漲，讓股票的下行空間巨大，持股的風險因而劇增，「儘管有意參與該公司重組，但是風險已大到不值得擁有股票。」

股票 零售商 南加大

上一則

每周一書／永遠的外出 關於那些失去摯愛以後的生活

下一則

生活／今夏荷花開 是剪是留？「愛荷」拉鋸戰

延伸閱讀

炒家獲利套現 散戶憤怒不爽

炒家獲利套現 散戶憤怒不爽
史指本周收跌 終止四周連漲

史指本周收跌 終止四周連漲
官方預測：舊金山遊民今年恐達2萬人

官方預測：舊金山遊民今年恐達2萬人
散戶又淪韭菜？迷因股大王柯恩出清BBBY持股 賺進暴利

散戶又淪韭菜？迷因股大王柯恩出清BBBY持股 賺進暴利

熱門新聞

Boxabl預鑄組合屋Casita可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

2022-08-28 13:00
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。（Getty Images）

美國現象／領了社安金 還能拿糧食券嗎？

2022-08-28 14:56
預鑄屋組件裝上貨車，準備運往客戶的地址組裝。(記者周靜芝／攝影)

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

2022-08-28 02:29
好市多自有品牌Kirkland Signature是最成功的自有品牌之一。（歐新社）

大仁說財經／零售商自有品牌 為何能物美價廉

2022-08-28 02:12
（取材自IMDb）

猜猜看／這句台詞 出自哪一部電影？

2022-08-28 02:25
修建中的新房外觀。(作者提供)

封面故事／用3D模型溝通 親手打造夢想屋

2022-08-28 15:19

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔