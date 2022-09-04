播客／經濟系畢業 Cinyee Chiu華麗轉身插畫家

Cinyee在哥倫比亞波哥大的家中創作。(Cinyee提供)

在20出頭的年紀，是要選擇順著台大經濟系鋪好的就業 前景，還是回歸興趣賭一把，用愛好來賺錢？選擇了後一條路的Cinyee Chiu可能沒有想到，多年後自己會成為一名出色的插畫師，作品享譽國際、深受讀者喜愛，還在美國求學過程中認識了現在丈夫，一起環遊世界。

●經濟系畢業 換人生跑道

Cinyee的繪本「青春之石」曾在2017年成為台灣募資平台Flipper上群眾募資討論度最高的專案。(Cinyee提供)

您如果聽說過Cinyee，可能是因為她最近出版的半自傳體插畫書，「人生就求一次如魚得水」；又或者是看過她的暢銷繪本「青春之石」，這本書曾在2017年成為台灣募資平台Flipper上群眾募資討論度最高的專案；又或者是曾經轉發過她的超高人氣24節氣神獸插畫…。

Cinyee的繪本「青春之石」。(Cinyee提供)

來自台灣的Cinyee，人生之路可以說是從大學畢業那時開始改變。

從台大經濟系畢業後，她對經濟相關的工作提不起興趣，遲遲未有動力就業。相反，她重拾自己的愛好——畫畫。Cinyee從國小開始就喜歡畫畫，也因為興趣和天分的共同驅使，從中得到不少成就感，一直堅持下來。大學時期，因為覺得要「認真讀書」，而畫畫更像是業餘興趣，才未再堅持。誰料未找到工作的期間，與同好共同創作樂趣非凡，也促使她開始思考：是否可以畫畫為業？轉變心態之後，她的求職方向也變得簡單明了——要找一份可以讓自己畫畫的工作。那之後很快，她就找到了畢業後第一份全職工作——在遊戲公司做2D美術、角色繪畫，一做就是三年。

這份工作讓Cinyee更堅定了要以畫畫為業，也開發了她對插畫(illustration)的興趣。2014年，Cinyee來到美國馬里蘭藝術學院學習插畫應用，不僅收穫到了碩士學位，也找到了愛情——畢業典禮沒過多久，Cinyee就跟在學校認識的同學、來自哥倫比亞、交往了一年的男友結婚，開始了台灣和哥倫比亞兩邊居住的生活。

今年已經是Cinyee成為自由接案插畫師的第六個年頭，她的工作生活平衡拿捏有分寸。剛畢業的時候，她花了一年半時間跟先生環遊世界，有時候上午在旅行，下午在創作。最近，她開始把重心放在發展自己的品牌上，接案子逐漸減少，而會用比較多的時間閱讀、發展興趣，並從閱讀心得和生活體悟中找到創作靈感。

「人生就求一次如魚得水」書中的一張插畫。(Cinyee提供)

●文字結合畫 有療癒之感

如果您看過Cinyee的Instagram帳號，會發現她最近的作品多以文字和畫作結合，關注身心靈，看過頗有療癒之感。其實這也跟Cinyee對工作的新追求有關。畫畫久了，她開始思考自己插畫創作的意義，「它可以讓產品包裝漂亮，但它對世界有貢獻嗎？我好像可以做到更多。」

出版「人生就求一次如魚得水」得到排山倒海的正面反饋後，Cinyee發現，一個好的創作，原來不僅是好看，它也可以給讀者提供價值，讓他們有所得、有所悟。這也讓Cinyee開始慢慢探索創作和教育 、環保、身心靈等議題的結合。按Cinyee的話說，就是「保持著開放的心態，探索更多可能性。」

Cinyee的半自傳體繪本書「人生就求一次如魚得水」分享了她成為插畫家的心理歷程。(Cinyee提供)

不少人會把完成華麗職涯轉身的Cinyee看做自己的偶像。她表示，每個人在不同的人生階段有迷茫是很正常的事情，「如果你知道這只是一個階段性的東西，你就會安心一些。」她表示，面臨人生的抉擇，還要看個人對風險的承擔能力。如果承擔能力很高，家庭環境、個人心態、承壓能力等都能支持這樣的抉擇，那不妨大膽追夢；但如果暫時沒有辦法，其實也可以指著從副業開始探索興趣，慢慢找到合適自己的道路。