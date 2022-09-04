教育／美國公立小學「放牛吃草」… 現代孟母東遊記

拜登總統訪問新澤西州一處小學，和小學生閒聊，並一起操作教學遊戲。（Getty Images）

好幾年前，聽到親戚問如何辦移民，想要把小孩送到美國當小小留學生，我心中總很不以為然。根據2018經合組織(OECD)針對全球15歲學童測驗統計顯示，美國孩童數學平均成績低於OECD國家平均成績，數學成績優異學生的比率，更是低於東亞國家，包括台灣。根據我們家小孩在美國公立小學的上學經驗，只能用放牛吃草來形容。

●沒有功課 偶爾才有作業

幾乎每天放學回家，我的小孩都會以一種驕傲語氣對我宣布：沒有功課。偶爾難得有作業，也不過就是一張紙，15分鐘就做完了。聽在我這個受東亞教育 的媽媽的耳裡，真的好焦慮。我自認不是虎媽，但是為了掌握學校課業進度，我會和孩子把老師發回來的講義和功課一起訂正一遍，小孩還嫌我囉唆，跟我說：「某某經常忘記交作業，老師也不管。」我只能曉以大義，說明學習是對自己負責，將來才能找到好工作。只是美國的孩子根本就不吃這一套，功課草草寫完後，頭也不回就去後院玩了。

讀過作家簡媜老師的一本書「老師的12樣見面禮 一個小男孩的美國遊學誌」描寫全家在科羅拉多州遊學四個月的經歷。書中，老師在開學的第一天送給學生12件禮物，期許他們能夠擁有同理心、即使面對困難仍保有韌性、對自己與他人都更寬容。只不過這些教育的結果，沒有辦法在短時間看出，又難以量化，考試時用是非題問：「同學難過時，該不該安慰他？」也沒有意義。

在孩子們就讀的學區 ，因為學區總監是兒童心理方面的專家，所以很重視情感、人格教育。每兩個星期志工家長會帶著學生作活動，培養生活中的軟技巧(soft skill)以加強學習成績，但是這需要一段時間才漸漸看得出果。要知道，美國的數學已經比亞洲慢了一年；科學又是蜻蜓點水的每學期上一、兩回，小孩將來會有競爭力嗎？

思考許久後決定全家搬回台灣，我的孩子也成為小小留學生，還很幸運地進了一所家長搶破頭又口碑佳的小學。不管是數學、科學還是美術、音樂，都有請專門的老師擔任教學，不像美國公立小學，沒有經費時，只能刪減上課時間或請熱心家長來幫忙上課。雖然孩子抱怨台灣上課時數長，但是我覺得這是「學習的必要之惡」，想要懂得多，就得要多花些時間，難道不是這樣嗎？

正當我為帶孩子回台灣的決定感到滿意時，有一天，兒子問我：「我音樂期中考考得不好，會影響申請大學嗎？」女兒也說：「老師說一定要努力讀書，才能進耶魯、哈佛，之後才有好工作。」忽然發覺，我把小孩從一個放任發展的極端推向另一個分數至上的極端。不管你是畫一張圖，唱一首歌還是做個報告都要打分數。

我的孩子認為，高分是對他們學習成果的一種肯定，忽略了過程中的失敗帶來的寶貴經驗，以及克服挑戰後的喜悅，所有學習的價值只能歸結到分數上。

美國的小學生搭校車到校時，校方的教職員會在門口迎接他們。（Getty Images）

●貧富不均 產生教育焦慮

我從小就是在這種「照著三餐」考試的環境長大，孩子的爸更是在高壓升學 主義下拚命，練就一身考高分的訣竅，順利進入名牌大學。但是等到我們進入美國社會，工作、生活，吃了不少虧後，才開始明白學校把我們變成讀書考試的機器，其他什麼都不懂。

不禁想問問自己：台灣能提供我想要的教育環境嗎？我是不是做錯決定了？我煩惱到頭髮都白了，兩個孩子倒是老神在在地安慰我：「大不了搬回美國。」那我豈不成了現代孟母，只是太平洋可不是小水塘，跨海搬家真是大不易。

直到最近看了一本書「金錢如何影響愛與教養？貧富不均下的育兒經濟學」，才了解我對教育焦慮原因。這本書是兩位經濟學教授試著解釋：為什麼不同國家，教養方式會差別那麼大？有些父母是放牛吃草，有些則是開著直升機在小孩身邊打轉；然而，又是什麼原因讓家長選擇不同的教養方式呢？

作者為了孩子教育全家搬回台灣，但遇上和美國完全不一樣的學習環境。圖為台灣學生上音樂課。(本報資料照片)

這兩位教授的解答是：社會經濟的公平性以及貧富差距。在某些國家，專業工人的薪資和生活水準不比社會菁英(醫生，律師)來得差，父母會傾向放任教養，反正就算小孩讀的是職業學校，做藍領工作，將來的收入都能過上不錯的生活；相對來說，美國社會貧富懸殊，進入名校才容易找到高薪工作，為了擠進升學的窄門，父母必須要投入所有資源、保證孩子學業成就優異，沒有犯錯的空間。

問孩子長大想做什麼？一個想開火車，一個想要當作家，身為家長，雖然鼓勵他們追求夢想，但是將來人工智能既能開火車又會寫文章，這些工作說不定都會消失，他們會生活在和現在極為不同的社會，學校教育能夠幫助他們順利適應嗎？從美國千里迢迢地搬回台灣，因為我信任台灣的學校對學業認真的態度。在台灣上學後，又開始想念美國學校課堂上自由的風氣，我想給予小孩最好的教育卻力有未逮。在這個不平等的社會，我只能努力存自己的退休金，不要成為孩子將來的負擔。