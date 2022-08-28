星座／8月28日至9月3日運勢 牡羊出門遇喜 天秤戀情明朗

8月28日至9月3日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：香檳金

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：象牙白

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到錢。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

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