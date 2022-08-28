新聞眼／阿提米絲計畫 重返月球、前往火星

阿提米絲3號登月任務。（太空總署‧王福權製圖）

太空總署進行中的「阿提米絲計畫」(Artemis Program)正如火如荼地展開，已準備好邁出返回月球的第一步，最終目標是前往火星 。阿提米絲1號的無人飛行任務定於8月29日從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。

登月艙。（太空總署）

到月球建立基地

阿提米絲計畫分三個階段進行，目標是要在2024年重返月球，而特別的是，阿提米絲計畫太空人 名單中，除幾位女性及有色人種入列，還包含一名台裔太空人林琪兒。

什麼是阿提米絲登月任務計畫？阿提米絲是美國太空總署正在進行的太空任務，目標是將第一名女太空人和第一名有色人種太空人降落在月球。這是太空總署自1972年阿波羅17號以來首次載人登月任務。

太空總署的目的不僅僅是要重複50多年前阿波羅登月任務的壯舉，而是去月球建立一個基地。這意味著要研究在月球軌道和月球表面建立基地的可能性。

月球軌道平台閘道。（太空總署）

阿提米絲太空任務的重點是月球探測，但太空總署的長期目標則是一個更加雄心勃勃的深空任務。利用阿提米絲太空飛行期間開發的技術和研究，太空總署打算向火星發射未來的載人任務。這個雄心勃勃的「從月球到火星」計畫涉及在月球軌道上建造一個新的「深空中驛站」，並最終建立一個可居住的月球基地，並且為人類未來登陸火星作準備。

阿提米絲計畫以希臘神話女神阿提米絲命名，阿提米絲是阿波羅的孿生姊姊，此前美國的登月計畫叫阿波羅計畫，而阿提米絲計畫預計會將第一名女性和第一名有色人種送抵月球。這個計畫由美國太空總署、歐洲太空總署、日本航空研發機構、與其他多國共同合作。

運載火箭。（太空總署）

太空總署 聯手企業

阿提米絲計畫也是太空總署與Blue Origin，SpaceX 和波音等商業公司的首批大規模合作。整個計畫的運輸系統主要包含：運載火箭、獵戶座飛船、月球軌道平台閘道、和登月艙。簡單來說，就是運載火箭帶著獵戶座飛船升空離開地球，接著獵戶座飛船與火箭分離並與軌道平台閘道對接，然後太空人再從軌道平台閘道這個中驛站轉搭登月艙執行登月任務。

阿提米絲登月任務有四個主要設備系統。這些包括：

運載火箭(Space Launch System)：運載火箭是由太空總署所設計，主要是為了取代已退役的太空梭，運載火箭未來會負責運送獵戶座飛船、太空人、月球軌道平台閘道組件，和其他貨物至月球軌道及月球表面。運載火箭能夠承載龐大重量，像是阿提米絲1號的火箭就可運送26公噸貨物，未來會根據任務需求而增至45公噸。

獵戶座飛船(Orion Spacecraft)：獵戶座飛船能夠攜帶四名機組人員，並且維持21天的太空生活。獵戶座太空船內具有獨立的導航系統、通訊系統、發電系統和溫度控制系統。同時也設置太空人的生活空間，和維生系統。獵戶座配備生命支持系統和平台閘道介面，是將太空人運送到太空所需的指揮艙。

月球軌道平台閘道(Lunar Gateway)：月球軌道平台閘道是一個圍繞月球運行的小型太空站，將作為持續月球表面探索的中驛站，並延伸到月球及其以外目的地的長期探索。月球軌道平台閘道的主要功能，是作為與地球通訊的樞紐、科學實驗室、太空人短期的居住艙，以及登月艇和漫遊機器人的存放區。它還能夠讓太空人繼續在月球任務之間進行科學研究。太空總署已與SpaceX簽訂合同，使用其獵鷹重型火箭將平台閘道的動力和推進元件，以及居住和後勤前哨站兩個元件放飛到月球軌道，用以提供阿提米絲任務的發展與服務。

登月艙(Moon Landing Module)：登月艙是能夠把貨物和人類從月球門戶帶到月球表面，且在太空人執行完任務後，能送太空人回到月球軌道上並返回地球。登月艙具有通訊系統、發電系統和溫度控制系統，也設置了太空人的生活空間和維生系統，登月艙可以支援太空人在月亮表面執行大約七天的任務。

阿提米絲登月計畫的運載火箭和獵戶座飛船與以前的阿波羅任務的硬體非常相似，月球軌道平台閘道則是新的原創系統：這是一個繞月球運行的中驛站。閘道的大小約為國際空間站的六分之一。儘管如此，它將發揮各種功能：為載人執行月球表面局部地區的任務控制，也為獵戶座飛船在月球和地球之間的旅行會合的地點，主要設備系統包括：天文觀測平台、天基科學實驗室以及火星任務的發射點。

佛州甘迺迪太空中心，「阿提米絲1號」無人飛行任務即將升空，為返回月球踏出第一步，最終目標是前往火星。（路透）

分三個任務時程

整個阿提米絲計畫將分為三個任務時程表進行，分別是預計今年9月初發射無人駕駛的「阿提米絲1號」、接著2023年會發射首次載人至月球軌道繞行飛行的「阿提米絲2號」，以及2024年將會發射的「阿提米絲3號」，將會搭載四名太空人執行任務，其中有兩名太空人會登陸月球表面。阿提米絲登月任務的發射進程如下：

阿提米絲1號任務(Artemis 1)：這個無人任務以前稱為探索任務-1，是對運載火箭和獵戶座飛船的廣泛測試。運載火箭將從佛羅里達州甘迺迪航太中心起飛，一旦進入太空，獵戶座飛船將分離並前往月球。它的軌道將使其在月球表面以上62英里處，然後繼續超過月球4萬英里。經20到25天旅行，該獵戶座飛船將在加州附近的太平洋飛濺。

開創載人航天飛行

阿提米絲2號任務(Artemis 2)：這是一次開創性的載人航天飛行，將人類帶入太空中比以往任何時候都更遠的地方。在被運載火箭發射到太空後，將會進行發射火箭和獵戶座飛船的首次載人飛行測試。四人機組人員會先在地球軌道上進行測試，然後再駕駛獵戶座飛船飛到月球軌道上進行測試，並且完成月球飛越並返回地球。該任務將需要八到十天的時間，並收集有價值的飛行測試數據。

佛州甘迺迪太空中心，「阿提米絲1號」無人飛行任務即將升空，為返回月球踏出第一步。（Getty Images）

阿提米絲3號任務(Artemis 3)：2024年，睽違半世紀的登月重頭戲，四名太空人將搭乘獵戶座飛船前往月球軌道待命，著其中兩人轉移至SpaceX開發的登月艙，下降至月球表面，正式展開為一星期的月表探索。阿提米絲3號將會展開1972年後，首次帶人類重返月球的任務。獵戶座飛船上會搭載四太空人。當到達月球軌道之後，會有兩太空人從獵戶座飛船轉移到登月艙上，接著以登月艙登陸到月球表面，之後兩太空人會在月球表面上停留約七天執行任務。太空人將花一周時間探索月球表面並進行各種科學研究。

獵戶座飛船。（太空總署）

在完成月球表面的任務後，登月艙會把太空人送回月球軌道上與獵戶座飛船會合，最後由獵戶座飛船將把四名太空人送回地球。阿提米絲的目標是建立一個基地，將登月任務延長到幾周甚至幾個月。

台裔太空人林琪兒將加入2024年的登月行動。（太空總署）

台裔太空人林琪兒 2024登月

阿提米絲計畫的18名太空人中有一名台裔太空人林琪兒（左圖，太空總署提供），他是史上首位在台灣出生的太空人，他將踏上月球南極，邁出人類的一大步。

今年47歲的林琪兒，在台北出生，母親是台灣人。中學階段來美定居，取得生物學學士、心血管生理學碩士和醫學博士等學位後，成為美國太空總署的外科醫師。2009年林琪兒獲選為太空人，曾待在國際太空站受訓141天，兩度出艙太空漫步。

林琪兒已經展開訓練，為2024年的登月行動做準備，他曾經表示，「我一直想當一名太空人，從我有記憶以來就想了。而當我們登上月球時，就是因為這能夠進一步建立去火星之前所需的學識。」

（作者為退休資深航天科學家，目前在美國國家航天博物館擔任雙語專業講解員。）