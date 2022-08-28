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地產迷思／天堂的對話 也談遺產規畫

黃啟源
紐約喬伊斯劇院的三名舞者在林肯中心的大衛·H·科赫劇院表演「在天堂前廊跳舞：愛與失落」的場景。（Getty Images）
紐約喬伊斯劇院的三名舞者在林肯中心的大衛·H·科赫劇院表演「在天堂前廊跳舞：愛與失落」的場景。（Getty Images）

以下是一則流傳在遺產規畫、信託律師界間的一則寓言：三名人生勝利組的成員的女士在天堂重聚。閒談之間話題轉到了他們的遺產。

第一名女士哀聲嘆氣地說她留下2000萬元給她的丈夫。她的丈夫是一名很成功的建築商和社區領導人。她輔助先生多年，在社區裡也有很高的聲望。她過世的時候，他們商議決定這2000萬元必須用在對社區有益或給真正需要、陷於困境的人士們，比如是受虐婦女、殘疾人士、欠缺醫藥費的病人等使用。沒想到她過世三年之後，先生慢性病纏身，聘請了一名居家看護；過了兩年之後，他竟然把2000萬元之中的700萬元贈送給這一名居家看護。她的結論是：早知道就寫遺囑，先把這筆財產的處置做好。

第二名女士一聽，便也把她遺產遭遇的難處提出來。她說：「立遺囑有什麼用？我立了一份遺囑，把我所有的遺產平分給我的大女兒和二女兒，只給那不孝的小兒子1萬元。沒想到這個小兒子到法院去爭執遺囑無效，還拿出一份他自己偽造的假遺囑，說他有權利取得我所有遺產的一半。這宗官司打了五年還沒打完。不僅律師費驚人，我那孝順的兩位兒女兒也飽受折磨。」

第三名女士看著他們微笑不語。在另外兩名好奇的女士不斷催促下，她才開口說出她的遺產的現狀。她很平靜地說一切都照自己的意思順利地進行。她在75歲的時候便設立信託，生前所有信託裡的財產都歸她支配；她如過世，她要信託管理人把她的1200萬元財產分成三份。第一份給她的三名子女平分。第二份的本金放在信託裡面的基金裡，利息捐助她的教會做濟貧、治病、救急的人道工作。第三份則給她的母校成立獎學金，獎助清寒勤學之士。五年來子女和平相處，快樂地生活，還不時感念他們的母親。分配做公益的財產已經嘉惠逾200人。她認為她一輩子努力的結果讓子女分享，又讓這麽多人有需要的人士受惠，她很滿意。

聽完第三名女士的話，其他兩位女士默然無語。

寓言啟示：

 

1. 很多人不做退休、遺產規畫。有些人存著船到橋頭自然直的妄想；很多人存著鴕鳥心態，避諱談論讓人痛苦的老死自然規律；有些人認為事不關己，要是過世了，遺產的問題是子孫以及繼承人的問題，跟他沒關係。

這是一種值得讓人深思的態度。一般人在世的時候汲汲營營地累積財富。當功成名就之後，對於自己用一輩子的努力掙來的財富，在自己身後怎麼被處理卻漠不關心，實在很難理解。難道這些人沒有關愛的子女親戚，難道他們不想讓他們的遺產在社會上發揮正面的作用，讓這個世界變得更好？有使命感的人生才是增進人類生活品質的主力。當你有能力加入這股主力的時候，難道你不覺得讓這個機會白白浪費掉實在太可惜了嗎？

退一萬步想，人在身後之生命是自古以來沒人能解答的問題。萬一（相信認為人死後還可能有另外一種生命的，在一萬個人中絕對不止一個，否則信教的人絕對不會這麽多。）人死後還有另外一條生命，你希望你的感慨像寓言中的哪一名女士？

2. 法律對遺產的規定常常不合乎被繼承人的意思。筆者就遇到幾位人生勝利組的財產依照法律的規定，被分配給他們斷絕往來甚至是往生者痛恨的親戚，要是往生者身後有知定會頓足嘆息。

3. 千萬不要以為作了遺囑便是做了遺產規畫。要知道一個人的一生可製作好幾份遺囑，但是到底哪一份遺囑是有效的，不見得那麼容易證明。如果有爭議，需要法院判定，那繼承人就有很大的苦頭吃了。最後遺產會被如何分配，那真是難確定了。

4. 本月初有一天清晨，一名年輕的男士打電話給我，說他的父親剛剛過世，他在他父親的遺物裡找到一份筆者35年前為他父親製作的遺囑，問筆者有沒有保留正本，如果有的話，能不能給他。筆者當場便答覆他，根據法律的規定，律師保管客戶的文件只有七年，何況筆者從來不保管客戶正本的遺囑。這名男士問筆者應該如何處理。筆者當場答覆他，他可以選擇到處詢問遺族、親友有沒有人知道正本遺囑的下落，也可以當作他父親沒有立過遺囑來處理，但是不管他走哪一條路，都有可能遭遇到意想不到的困難，千萬不要掉以輕心。

5. 當然在做遺產規畫的時候，遺囑永遠是工具中的一種，但是絕對不是唯一的工具，也不見得是最好的工具。人生勝利組完整的遺產規畫很可能同時需要遺囑與信託共同的組合。

6. 放在信託裡的財產要清楚，許多信託裡做好的財產處置在「成立人」生前便開始運作，成立人可審查運作的效果，修正改進，不必等到往生之後後悔慨嘆。

7. 人生勝利組在世的時候意氣風發，但是到了身後之時，是不是還是勝利組？因此必須要妥善地規畫遺產。

8. 本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)

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