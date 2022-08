娛樂／安海契 逆風一生 星耀一瞬

演員安海契因車禍離世,得年53歲。(Getty Images)

本月中,曾主演「六天七夜」(Six Days, Seven Nights)等多部好萊塢 熱門電影 的演員安海契(Anne Heche),因發生車禍 後導致嚴重腦部缺氧而被宣布腦死亡,得年53歲。

漂泊童年 12歲幫家計

安海契1969年5月25日出生在俄亥俄州,長期在教會唱詩班工作的父親脾氣火爆,全家七口人過得並不寬裕。孩提時代,安海契跟隨父母四處漂泊,12歲時就已要幫忙養家糊口。1983年,父親因罹患愛滋病去世,這讓當時13歲的她驚恐不已,擔心自己也被傳染。按她日後受訪的說法,打從有記憶以來,父親就不斷性侵她,甚至將皰疹傳給她。不過,對此說法,海契的母親和姊姊始終都持否認或懷疑態度。

叛逆闖藝圈 星運大開

15歲那年,課餘熱愛表演的安海契被星探相中,邀她去紐約電視劇組試鏡,結果卻被她母親一口否決。在篤信基督的海契母親看來,影視圈是美國的罪惡淵藪,怎麼都不可能讓女兒跌入這個火坑。不過,到了高中畢業那年,安海契終於還是下定決心,擺脫母親的束縛,獨自一人去了肥皂劇「另一個世界」(Another World)的劇組試鏡,且成功獲得一人分飾孿生姊妹的黃金機會,還在1991年拿到美國電視日間艾美獎的年度最佳新人女演員榮譽,就此影視事業步入正軌。

安海契(左)高中畢業時不顧母親反對,爭取電視劇「另一個世界」演出機會,還因此劇獲得艾美獎最佳新人。圖為劇照。(取材自IMDb)

1997年,28歲的安海契迎來了事業的春天,在該年上映的「驚天爆」(Donnie Brasco,又譯「忠奸人」)、「是誰搞的鬼」(I Know What You Did Last Summer,又譯「我知道你去年夏天做了什麼」)、「火山爆發」(Volcano,又譯「活火熔城」)和「桃色風雲搖擺狗」(Wag the Dog,又譯「搖尾狗」)這四部風格各異的賣座電影裡,安海契奉獻了各有特色的精彩演出,與約翰屈伏塔(John Travolta)、湯米李瓊斯(Tommy Lee Jones)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)等知名演員搭戲,絲毫不見怯場。

安海契(右)1997年和勞勃狄尼洛(左)演出電影「桃色風雲搖擺狗」,圖為劇照。(取材自IMDb) 安海契(右)1998年與哈里遜福特(左)主演冒險愛情片「六天七夜」,這是她首次晉升女主角。(取材自IMDb)

1998年,安海契第一次晉升女主角,在冒險愛情片「六天七夜」中與哈里遜福特(Harrison Ford)聯袂演出,就此成為全球觀眾都認識的好萊塢一線演員,還被「人物」雜誌選作全球最美50人之一。

同年,她還主演了文藝片名導葛斯范桑(Gus Van Sant)致敬希區考克(Sir Alfred Hitchcock)的翻拍片「1999驚魂記」(Psycho,又譯「新精神病患者」)。在原版中,由珍妮特李(Janet Leigh)飾演的受害人瑪麗恩一角,早已憑藉那場膾炙人口的浴室殺戮戲而深入人心。數十年後,安海契敢於接下這個角色,光是那分勇氣,便值得格外肯定。

「1999驚魂記」劇照。(取材自IMDb)

情牽艾倫 事業陷困境

不過,隨著安海契的演藝事業進入黃金期,她的私人生活也成了媒體關注的焦點。1997年,在一次晚宴上,安海契與比她年長11歲的電視名主持艾倫狄珍妮一見鍾情。面對才剛公開出櫃不久的艾倫,過往從未有過同性戀情經歷的安海契,被其強烈吸引,不顧經紀人的反對,開始了為期三年的高調戀愛,也讓她的電影事業迅速陷入困境。

安海契(右)與大11歲的名主持艾倫狄珍妮(左)一見鍾情,高調談愛。圖為兩人2000年一同出席在洛杉磯舉辦的年度人權籌款晚宴。(Getty Images)

20多年前的美國社會,對同性戀情的寬容度絕非當下可以相提並論,再加上八卦媒體的各種極端炒作,讓好萊塢公司不得不退避三舍,使得才剛有機會擔任女主角的安海契,迅速淪落到只有獨立電影和電視劇可拍的境地。

失戀重創 精神出問題

2000年8月,安海契和艾倫的戀愛關係告終。始終走不出失戀陰影的她,陷入極度的情緒困境。一次,竟在服用大量興奮劑後,一路驅車來到陌生人家中大生事端,說出類似於「我是上帝,要帶大家搭宇宙飛船回天堂」一類的胡言亂語,結果被送進精神病院觀察數小時後才重獲自由。

2001年秋季,安海契出版回憶錄「說我瘋了」(Call Me Crazy),以誠實並坦然的態度談及自己由童年創傷到酗酒吸毒、精神錯亂的各種人生低谷。同年,她和電視攝影師Coley Laffoon走入婚姻殿堂,不久之後還產下一子。2007年,兩人和平分手,此後安海契又和電視演員James Tupper共同生活過十年時間,並育有一子。

奪命車禍 疑點重重

8月5日上午約11時,安海契駕駛一輛藍色轎車,意外撞入洛杉磯西區一棟二層樓民宅。現場迅速燃起巨大火焰,轎車被卡在已撞塌的民宅中,而她被卡在了駕駛座上,動彈不得。聞訊趕來的消防隊連續奮戰一個多小時,才將火焰徹底撲滅。而安海契雖在第一時間被送往附近醫院,卻因為吸入濃煙,始終陷於昏迷狀態,經搶救無效,被宣布腦死。按照加州法令,腦死即等同於死亡。

回顧安海契的車禍,可以說是疑點重重,從附近住戶的監視器拍攝畫面可知,安海契當時的行駛速度,已超過規定時速的兩倍。這一路上,她先撞擊了一輛停靠路邊的車輛,隨後又擦撞一戶車庫大門,一度停下但隨後又重新風馳電掣起來,險些撞倒一名路人,最終毫無剎車痕跡地一頭撞入了這棟二層小樓。

被撞擊的這家人第一時間選擇逃命,因此家中重要財物幾乎全都沒來得及拿,衣服、首飾、工作需要的筆記本電腦等,全都付諸一炬。女主人只得在眾籌網站上設立籌款網頁,希望好心人可以幫助他們一家度過難關。

針對安海契極不尋常的駕駛狀況,有網友找到一段她主持的播客節目,其發布時間距離事故僅相隔數小時,而安海契在節目中聽上去明顯有些語無倫次,並且承認自己在經歷了「非常糟糕的一天」後,猛灌了不少伏特加和紅酒。

該檔播客節目名為「姐妹淘」(Better Together),由安海契和好友希絲達菲(Heather Duffy)共同主持,開播已有兩年。當天播出的節目中,兩人坦承自己此刻正在喝著伏特加,而從事發後在場人士拍攝的照片來看,安海契車內也放著一瓶伏特加。

很快,安海契經紀人公開表示,這段播客節目其實是8月1日就完成錄製的,只不過到8月5日才正式上線而已。不久,又有一位當地美髮店老闆貼出和安海契的合影,表示距離她出事之前差不多20分鐘時,她還光顧過他的小店,買下一頂售價125美元的紅色假髮,當時整個人看上去精神正常,看不出有醉酒的跡象。

群星祈福 反惹爭議

事故發生後,包括此前在片場意外槍擊致人死亡的亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)在內,不少好萊塢明星都在社交媒體上公開為她祈福。不料,大量網友或許是出於對危險駕駛行為的深惡痛絕,留言表示「更希望這些明星也能關注一下在車禍中遭遇無妄之災的那一家人。」「幾乎被她撞死的那家人呢?難道說安海契的命就更值錢嗎?」隨著安海契拔管離世,這些輿論紛擾才逐漸停止。

安海契(左)與亞歷鮑德溫(右)是多年好友。(Getty Images)

人生短短53年,安海契的好萊塢鋒芒時刻,何其短暫。1997年的同性戀情,讓艾倫和她同時陷入事業低谷,但艾倫不久之後便東山再起,憑藉「艾倫秀」更上一層樓。而分手之後不久便選擇結婚生子的安海契,既未能讓保守民眾對其刮目相看,又被LGBT團體當作是叛徒,一度淪為好萊塢不受歡迎的人。有評論者指出,安海契可謂生不逢時,她敢愛敢恨、敢說敢做的性格,若換作事事強調政治正確的今日好萊塢,恐怕就不一定會遇上那種處處受阻的窘境。

(取材自澎湃新聞)