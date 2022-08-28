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娛樂／安海契 逆風一生 星耀一瞬

娛樂新聞組
演員安海契因車禍離世，得年53歲。（Getty Images）
演員安海契因車禍離世，得年53歲。（Getty Images）

本月中，曾主演「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）等多部好萊塢熱門電影的演員安海契（Anne Heche），因發生車禍後導致嚴重腦部缺氧而被宣布腦死亡，得年53歲。

漂泊童年 12歲幫家計

安海契1969年5月25日出生在俄亥俄州，長期在教會唱詩班工作的父親脾氣火爆，全家七口人過得並不寬裕。孩提時代，安海契跟隨父母四處漂泊，12歲時就已要幫忙養家糊口。1983年，父親因罹患愛滋病去世，這讓當時13歲的她驚恐不已，擔心自己也被傳染。按她日後受訪的說法，打從有記憶以來，父親就不斷性侵她，甚至將皰疹傳給她。不過，對此說法，海契的母親和姊姊始終都持否認或懷疑態度。

叛逆闖藝圈 星運大開

15歲那年，課餘熱愛表演的安海契被星探相中，邀她去紐約電視劇組試鏡，結果卻被她母親一口否決。在篤信基督的海契母親看來，影視圈是美國的罪惡淵藪，怎麼都不可能讓女兒跌入這個火坑。不過，到了高中畢業那年，安海契終於還是下定決心，擺脫母親的束縛，獨自一人去了肥皂劇「另一個世界」（Another World）的劇組試鏡，且成功獲得一人分飾孿生姊妹的黃金機會，還在1991年拿到美國電視日間艾美獎的年度最佳新人女演員榮譽，就此影視事業步入正軌。

安海契（左）高中畢業時不顧母親反對，爭取電視劇「另一個世界」演出機會，還因此劇獲...
安海契（左）高中畢業時不顧母親反對，爭取電視劇「另一個世界」演出機會，還因此劇獲得艾美獎最佳新人。圖為劇照。（取材自IMDb）

1997年，28歲的安海契迎來了事業的春天，在該年上映的「驚天爆」（Donnie Brasco，又譯「忠奸人」）、「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer，又譯「我知道你去年夏天做了什麼」）、「火山爆發」（Volcano，又譯「活火熔城」）和「桃色風雲搖擺狗」（Wag the Dog，又譯「搖尾狗」）這四部風格各異的賣座電影裡，安海契奉獻了各有特色的精彩演出，與約翰屈伏塔（John Travolta）、湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等知名演員搭戲，絲毫不見怯場。

安海契（右）1997年和勞勃狄尼洛（左）演出電影「桃色風雲搖擺狗」，圖為劇照。（...
安海契（右）1997年和勞勃狄尼洛（左）演出電影「桃色風雲搖擺狗」，圖為劇照。（取材自IMDb）
安海契（右）1998年與哈里遜福特（左）主演冒險愛情片「六天七夜」，這是她首次晉...
安海契（右）1998年與哈里遜福特（左）主演冒險愛情片「六天七夜」，這是她首次晉升女主角。（取材自IMDb）

1998年，安海契第一次晉升女主角，在冒險愛情片「六天七夜」中與哈里遜福特（Harrison Ford）聯袂演出，就此成為全球觀眾都認識的好萊塢一線演員，還被「人物」雜誌選作全球最美50人之一。

同年，她還主演了文藝片名導葛斯范桑（Gus Van Sant）致敬希區考克（Sir Alfred Hitchcock）的翻拍片「1999驚魂記」（Psycho，又譯「新精神病患者」）。在原版中，由珍妮特李（Janet Leigh）飾演的受害人瑪麗恩一角，早已憑藉那場膾炙人口的浴室殺戮戲而深入人心。數十年後，安海契敢於接下這個角色，光是那分勇氣，便值得格外肯定。

「1999驚魂記」劇照。（取材自IMDb）
「1999驚魂記」劇照。（取材自IMDb）

情牽艾倫 事業陷困境

不過，隨著安海契的演藝事業進入黃金期，她的私人生活也成了媒體關注的焦點。1997年，在一次晚宴上，安海契與比她年長11歲的電視名主持艾倫狄珍妮一見鍾情。面對才剛公開出櫃不久的艾倫，過往從未有過同性戀情經歷的安海契，被其強烈吸引，不顧經紀人的反對，開始了為期三年的高調戀愛，也讓她的電影事業迅速陷入困境。

安海契（右）與大11歲的名主持艾倫狄珍妮（左）一見鍾情，高調談愛。圖為兩人200...
安海契（右）與大11歲的名主持艾倫狄珍妮（左）一見鍾情，高調談愛。圖為兩人2000年一同出席在洛杉磯舉辦的年度人權籌款晚宴。（Getty Images）

20多年前的美國社會，對同性戀情的寬容度絕非當下可以相提並論，再加上八卦媒體的各種極端炒作，讓好萊塢公司不得不退避三舍，使得才剛有機會擔任女主角的安海契，迅速淪落到只有獨立電影和電視劇可拍的境地。

失戀重創 精神出問題

2000年8月，安海契和艾倫的戀愛關係告終。始終走不出失戀陰影的她，陷入極度的情緒困境。一次，竟在服用大量興奮劑後，一路驅車來到陌生人家中大生事端，說出類似於「我是上帝，要帶大家搭宇宙飛船回天堂」一類的胡言亂語，結果被送進精神病院觀察數小時後才重獲自由。

2001年秋季，安海契出版回憶錄「說我瘋了」（Call Me Crazy），以誠實並坦然的態度談及自己由童年創傷到酗酒吸毒、精神錯亂的各種人生低谷。同年，她和電視攝影師Coley Laffoon走入婚姻殿堂，不久之後還產下一子。2007年，兩人和平分手，此後安海契又和電視演員James Tupper共同生活過十年時間，並育有一子。

奪命車禍 疑點重重

8月5日上午約11時，安海契駕駛一輛藍色轎車，意外撞入洛杉磯西區一棟二層樓民宅。現場迅速燃起巨大火焰，轎車被卡在已撞塌的民宅中，而她被卡在了駕駛座上，動彈不得。聞訊趕來的消防隊連續奮戰一個多小時，才將火焰徹底撲滅。而安海契雖在第一時間被送往附近醫院，卻因為吸入濃煙，始終陷於昏迷狀態，經搶救無效，被宣布腦死。按照加州法令，腦死即等同於死亡。

回顧安海契的車禍，可以說是疑點重重，從附近住戶的監視器拍攝畫面可知，安海契當時的行駛速度，已超過規定時速的兩倍。這一路上，她先撞擊了一輛停靠路邊的車輛，隨後又擦撞一戶車庫大門，一度停下但隨後又重新風馳電掣起來，險些撞倒一名路人，最終毫無剎車痕跡地一頭撞入了這棟二層小樓。

被撞擊的這家人第一時間選擇逃命，因此家中重要財物幾乎全都沒來得及拿，衣服、首飾、工作需要的筆記本電腦等，全都付諸一炬。女主人只得在眾籌網站上設立籌款網頁，希望好心人可以幫助他們一家度過難關。

針對安海契極不尋常的駕駛狀況，有網友找到一段她主持的播客節目，其發布時間距離事故僅相隔數小時，而安海契在節目中聽上去明顯有些語無倫次，並且承認自己在經歷了「非常糟糕的一天」後，猛灌了不少伏特加和紅酒。

該檔播客節目名為「姐妹淘」（Better Together），由安海契和好友希絲達菲（Heather Duffy）共同主持，開播已有兩年。當天播出的節目中，兩人坦承自己此刻正在喝著伏特加，而從事發後在場人士拍攝的照片來看，安海契車內也放著一瓶伏特加。

很快，安海契經紀人公開表示，這段播客節目其實是8月1日就完成錄製的，只不過到8月5日才正式上線而已。不久，又有一位當地美髮店老闆貼出和安海契的合影，表示距離她出事之前差不多20分鐘時，她還光顧過他的小店，買下一頂售價125美元的紅色假髮，當時整個人看上去精神正常，看不出有醉酒的跡象。

群星祈福 反惹爭議

事故發生後，包括此前在片場意外槍擊致人死亡的亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在內，不少好萊塢明星都在社交媒體上公開為她祈福。不料，大量網友或許是出於對危險駕駛行為的深惡痛絕，留言表示「更希望這些明星也能關注一下在車禍中遭遇無妄之災的那一家人。」「幾乎被她撞死的那家人呢？難道說安海契的命就更值錢嗎？」隨著安海契拔管離世，這些輿論紛擾才逐漸停止。

安海契（左）與亞歷鮑德溫（右）是多年好友。（Getty Images）
安海契（左）與亞歷鮑德溫（右）是多年好友。（Getty Images）

人生短短53年，安海契的好萊塢鋒芒時刻，何其短暫。1997年的同性戀情，讓艾倫和她同時陷入事業低谷，但艾倫不久之後便東山再起，憑藉「艾倫秀」更上一層樓。而分手之後不久便選擇結婚生子的安海契，既未能讓保守民眾對其刮目相看，又被LGBT團體當作是叛徒，一度淪為好萊塢不受歡迎的人。有評論者指出，安海契可謂生不逢時，她敢愛敢恨、敢說敢做的性格，若換作事事強調政治正確的今日好萊塢，恐怕就不一定會遇上那種處處受阻的窘境。

（取材自澎湃新聞）

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