娛樂／祝你好運，里奧格蘭德 高齡女尋春記

「祝你好運，里奧格蘭德」透過男女主角大量交談，探討彼此的情慾觀。（取材自IMDb）

英國電影 「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck to You, Leo Grande）題材雖為大齡女子與小鮮肉的性交易，內裡卻清晰得像一篇標準論文。英國實力派演員艾瑪湯普森（Emma Thompson）扮演的寡婦南希在漫長乏味且伴侶唯一的婚姻生活結束後，向年輕男妓里奧（達利爾麥克科馬克Daryl McCormack飾）買春。里奧來了，完美得像奧林匹斯山走下來的男神，更不可思議地擁有洞察人心的能力。

影片的重點是探討情慾，不是實踐情慾。南希和里奧大量交談，始終遵循各自的模式：南希關心里奧的真實人格和生活，好奇他從哪裡來；里奧則扮演心理醫生的角色，抓住經常陷入自我懷疑的南希，問她：「你渴望什麼？害怕什麼？是什麼規則讓你產生現在的想法？」

「祝你好運，里奧格蘭德」電影海報。（取材自IMDb）

和女不合的母 vs. 和母反目的子

如果情慾真是這樣簡單明了，能夠被習得和控制的事，哪裡還會有鬧哄紛紜的人類故事？更準確地說，這是一部探討情慾觀形成的電影。安全起見，編劇為南希和里奧設置了最「情有可原」的人物設定。南希曾是宗教課老師，保守、低調，做事一板一眼，無野心也無激情。內心深處，她覺得自己的兒子和丈夫一樣無聊，「他們做什麼我都可以預測」。

和兒子相反，南希嬉皮女兒的生活太過精彩，麻煩不斷，讓她應接不暇，她和女兒的關係中，包含母女間常見的嫉妒和不爽。里奧也有親情問題，他15歲時和同學開性愛派對，被母親撞見後趕出家門，從此斷絕母子關係。長大後他面對自己的職業，驕傲和羞恥感並存。

談及各自的家庭時，南希對子女的失望與里奧母親對自己的失望互相呼應。他們在彼此的原生家庭中找到共情，共情讓他們產生友誼，或許還摻雜母與子的情感。彷彿化學實驗般精心調配出來的平等，理想化了這場買春的情事。兩人間唯一的一次戲劇衝突，是他在被南希人肉搜索出真姓名後拂袖而去。

編劇為這場性事鋪了厚厚的海綿保護層，使觀眾很難對這兩個人生出反感，觀眾完全可以理解喪夫後買春的南希，輕易就能愛上對自己的工作很有職業精神的里奧。

刻版老婦 vs. 完美男神

擁有青春和完美身體與容貌的里奧，因為有一顆聰敏好奇、善於傾聽和理解的心，像是沒有缺點的人類。他在工作中表現出的尊嚴和控制力，加上服務昂貴因而有良好的收入，使這個角色在漫長的人類性交易史中享有比最高級的交際花更高的位置。他像神一樣憐憫地看著肉體鬆弛、青春不再的南希，享受著南希和其他客戶對他的崇拜和感激。她們對里奧的愉悅反應，對他來說是最好的春藥。里奧如同南希形容得一般、就像一個「性聖人」，屈尊下凡人間，福澤眾生。

「祝你好運，里奧格蘭德」男主角如完美男神般毫無瑕疵。（取材自豆瓣電影）

在這間看得見風景的酒店房間裡，兩個人理性地討論南希情慾觀的形成——時代背景、所受教育 、婚姻經驗，在對話中，觀眾得以了解南希的性受挫，接受了「性愛多美妙」的縱樂精神。

劇情最後南希對鏡脫衣，露出她自嘲為大腿超粗、肚腩鼓鼓的身體，微微一笑。此前，雖然和里奧交易幾次但仍未曾高潮的她終於憑己之力找到性高潮的密碼（角色設定是她此生從未有過），將從此抵達「從未有過地充滿活力和自信」的人生新境界。這一刻，觀眾能與她共享接受自己身體的平靜快樂，但對突如其來的開竅，仍然有些愕然。

「祝你好運，里奧格蘭德」中，了解身體、解放身體、享受身體歡愉的主旨非常明確，片中性的口袋裡本來裝進了年老、女性、孤獨、禮教、衝動、渴望青春肉體等好多東西，但整體對性解放的表現太過乾淨無垢，好似拍了一個迷途的女信徒，被男聖人拯救的乏味勸誡故事。

「祝你好運，里奧格蘭德」中的寡婦南西透過里奧的引導逐漸重拾自信。（取材自豆瓣電影）

就這樣，影片順利地從「是什麼阻礙了性高潮？」到達「性滿足對人生重大意義」的圓滿，性成了一把閃閃發光，足以改變人生的密鑰。南希在實踐自己的性幻想時，一再試圖觸碰里奧的真實性。她想用一個「完整」的里奧，一個完整的人，而不僅僅是此時此刻這個職業行為中的男妓，構築自己的幻想。而里奧在描述他的各色客戶時，倒是說出一些它的複雜面向，比如需要他一言不發迅速完成工作的人、只想和他牽手看電視的人、想讓他扮成一隻貓的人，種種，性高潮是天地一瞬間，也是在人生中綿延不斷的變奏曲。

南希的微笑很動人，艾瑪湯普森的演技一如既往地出色，她讓南希的勇氣和退縮、敏感和坦白以及自我接納更加動人。最後南希告別里奧並祝他好運，在心靈和身體的雙重療癒後，她的人生問題得到解決，準備開啟下半場旅途。這是這部電影能給出的最好祝福，蒼白，但是像夏日的冰淇淋一樣美味。

（取材自澎湃新聞）