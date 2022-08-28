旅遊補給站／倫敦四季皆適合遊玩 但記住10件事

倫敦提供許多免費的旅遊體驗，例如前往白金漢宮觀賞警衛換班。(Getty Images)

儘管歐洲有許多充滿魅力的迷人城市，但一年四季皆適合造訪的倫敦絕對排在前幾名。倫敦著名的大笨鐘、倫敦眼摩天輪、倫敦大橋、西敏寺、街頭林立的紅色電話亭……，都吸引無數來自世界各地的觀光 客，但在這些背後，倫敦有哪些是第一次前往旅遊時要注意的地方呢？

雖然同樣是說英語的國家，但初到倫敦還是會感受到許多大不相同的地方，例如一個英國 卻有不同的語言。根據The Travel網站報導，以下是觀光客容易犯錯和如何避免出糗的10件事。

1.不用再給小費：

習慣要給小費的美國觀光客，可能要改變一下，因為倫敦多數餐廳在帳單上已外加12.5%的費用，自然不須再給小費；但對部分沒有附加費的餐廳，可以給10至12%的小費表示禮貌。總之在快餐店、咖啡館或酒吧，是不必給小費的。

2.電扶梯站右邊：

倫敦人搭乘電扶梯習慣站右邊，把左邊留給想要爬樓梯的人。倫敦所有大眾運輸系統繁忙，記得站在右邊，以免挨白眼或被吼。

3.買張Oyster卡：

許多觀光客到倫敦會買張地鐵卡，但這個不但更花錢，購買時往往還得大排長龍。比較實用的是Oyster卡，在各個地鐵站 或轉運點都可以買到，花5英鎊買張新卡再加值後，便可享受每日無限暢遊的樂趣。

4.避開尖峰地鐵：

早上7時30分至9時30分和下午5時至7時是倫敦上下班尖峰時間，此時搭乘地鐵絕對是恐怖的經驗，除非你不在意像夾心餅乾、擠在一群沒有耐性、渾身汗臭的人群中。相對來說，TFL巴士可能是較好的選擇。

一年四季皆適合造訪的倫敦絕對排在觀光客旅遊清單前幾名。(Getty Images)

5.別只在市中心：

每年有上百萬人造訪倫敦市區，絕非沒有理由，這裡坐落著全歐洲知名的地標建築與歷史古蹟，但倫敦是個大城市，別只到觀光景點，而忽略了周遭迷人的街區，體驗在地人的生活，探索一些私房與絕美的打卡地點。

6.硬幣要快花掉：

和美國不一樣的是，英鎊以下的先令、便士是無法購買某些東西的，觀光客可能在購買紀念品或用餐後，集了價值一兩英鎊的硬幣，盡可能在離開英國前用掉它們，或在機場捐給慈善機構。

到倫敦別只去觀光景點而忽略了周遭迷人的街區，可多體驗在地人的生活。(Getty Images)

7.體驗不同美食：

許多觀光客都認為倫敦的食物糟透了，這可能是因為他們走錯地方，在點餐時，避開魚和薯條就沒錯。印度料理會是體驗異國美食的好選擇，而除了嘗試英式早餐外，幾個英國傳統美食也不容錯過，例如約克夏布丁、馬鈴薯泥和臘腸。

8.旅館房價偏高：

倫敦旅遊所費不貲，不是秘密，部分遊客也傾向花大錢住在奢華旅館，享受這個美麗的城市，當然倫敦不乏這樣高貴的地方可供選擇。預算有限的旅客，則可以考慮出租公寓、B&B。

9.暢遊免費景點：

儘管倫敦是全球高消費城市之一，但觀光客不該相信享受美好事物一定得花大錢，倫敦仍然提供許多免費的旅遊體驗，例如前往白金漢宮觀賞警衛換班，參觀大英博物館、國家畫廊、泰德現代美術館等，都不用花一毛錢，還有在海德公園盡情感受英倫風情與泰晤士河風光。

10.俯瞰城市景觀：

從高空俯瞰整個倫敦市，是不容錯過的絕美風光。許多人喜歡選擇乘坐倫敦眼(London Eye)摩天輪，可惜票價不太親民；精打細算的旅客，可以轉往格林威治公園(Greenwich Park)的高處山丘、倫敦人喜愛的櫻草山(Primrose Hill)和空中花園(Sky Garden)的觀景台。