稅務漫談／3類配偶付款 易錯收欠稅通知

納稅人保存所有通知或信函副本以及稅務紀錄是很重要的，以便在日後可能需要這些文件。（Getty Images）

國稅局 提醒，一些已經繳納2021年稅款的已婚夫婦收到國稅局錯發的CP14欠稅到期通知。通常，這是由於列在稅表 第二位的配偶(spouse)透過其國稅局官網在線帳戶提交的付款，但國稅局無法將其「挪至」主納稅人(taxpayer)名下。國稅局在聲明中向稅務專業人士表示，在處理某些付款時，例如：

（1）由配偶支付的非電子類付款 （2）先於聯合申報的配偶的電子類付款 （3）由配偶在國稅局官網在線帳戶付款

國稅局程序不會將付款轉移到已婚聯合申報帳戶中。

CP14是國稅局評估納稅義務後60天內發出的通知，要求納稅人在21天內付款。若納稅人未在通知中的到期日之前支付所欠款項，則將產生利息和／或罰款。國稅局對未支付餘額的拖欠罰款為每月0.5%，最高不超過應付金額的25%。如果納稅人未在60天內支付應付金額，國稅局將繼續收款，包括通過徵稅(levy)或提交聯邦稅留置權通知(Notice of Federal Tax Lean)。

國稅局每年向數百萬未繳5美元或更多稅款餘額的納稅人發送CP14通知，數量超過800萬份。若收到錯發的CP14通知，已經足額付款的納稅人無需採取行動或致電，因為國稅局正在研究此事，並盡快提供更新。但若納稅人確實只付了部分稅款，可以選擇支付餘額或按通知申請分期付款協議。

CP14通知配備QR條碼技術，納稅人可使用手機掃描CP14通知中的QR條碼，直接造訪IRS.gov網站並安全存取條碼的帳戶，設定付款計畫或聯繫納稅人支援服務中心。

掃描CP14上的QR條碼可允許納稅人直接存取IRS.gov網站上他們所需的資訊，可以在線上解決他們欠繳稅款的問題，無需致電或直接與國稅局對話。

納稅人付款協議有3選擇

納稅人可選擇的付款協議有三類：

一是延期支付全額(extension)。

對於需要比CP14通知中包含的時間多一點時間的納稅人，他們可以與國稅局合作以獲得延期支付協議，國稅局允許免費延期支付最多180天的餘額。

二是常規的付款計畫(installment plan)。

這是大多數納稅人的第一選擇，也是收到CP14通知的人最常見的選擇。根據財務狀況和每月付款方式，簽訂付款計畫需要付費；

三是經濟困難人士的選擇，包括設定臨時不可收款狀態或申請妥協要約的稅收解決方案(Offer in Compromise)。

若CP14通知上的餘額與實際不符，要對通知提出異議，必須在收到CP14通知後的21天內撥打其CP14通知右上角的免費電話號碼致電國稅局，並提供證據（如支票複印件、修改的稅表等）。

如果餘額在收到通知後21天內已全額支付，可以不理會通知。納稅人可以透過查看付款的 SSN下的官網在線帳戶來確保他們的付款在他們的帳戶上。

7情況易收到國稅局通知

通常有幾種情況會收到國稅局通知：有結欠餘額、會得到較高或較低的退稅、對報稅 表有所質疑、需要驗證身分、需要更多信息、國稅局變更了報稅表、通知處理報稅表有所延誤。

每一份通知或信函都含有許多重要信息，因此請務必仔細閱讀。如果國稅局變更了報稅表，要比較國稅局在通知或信函中提供的信息以及原始報稅表中的信息。

如果通知或信函要求在特定日期回覆，需要遵守的主要原因有兩個：盡量減少額外的利息和罰金，在有異議時保持上訴權。

納稅人即使無法全額付清欠繳的金額，也請盡量付款，可以在線上付款或是申請線上付款協議或提出付稅折衷方案。保存所有通知或信函副本以及稅務紀錄是很重要的，以便日後可能需要這些文件。

什麼是CP14？

國稅局通常每年會向納稅人傳送超過800萬份CP14通知。這些通知是首個法定通知，以通知納稅人，他們有欠繳的稅款。在通知上添加QR條碼可幫助數百萬納稅人存取先進的解決方案。

（作者為註冊會計師）