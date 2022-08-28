美國現象／雷神奪命 美國15年來444人被擊斃

29歲的藍博斯頓近日來華府出差，卻不幸遭雷擊身亡。（City National Bank提供）

回到8月4日那天，猛烈的雷雨天氣席捲大華府 地區，四人在白宮 附近的拉法葉廣場(Lafayette Square)遭雷擊重傷。

其中兩人次日上午身亡，警方表示，這兩名死者是來自威斯康辛州的遊客，分別是76歲的詹姆士·穆勒(James Mueller)和75歲的唐納·穆勒(Donna Mueller)。

華府消防和急救人員在4日晚7時左右接到報案，稱拉法葉廣場附近有人遭雷擊重傷，華府消防與應急隊發言人馬交洛(Vito Maggiolo)表示，當時無法確認四名受害者是直接遭電擊，還是被掉落的樹木擊中而重傷，但根據附近道路的監控錄像，這一切都在瞬間發生。

馬交洛說，四人當時所在地點非常危險，「雷雨發生時，應盡快到室內或其他安全場所，切勿站在樹下躲雨」，所幸當時附近的公園警察 和特勤局人員第一時間搶救，適當的應急處理也延長了傷者生命。

白宮在事發後發出悼念聲明，並向逝者家庭送上慰問，並「為那些仍在努力求生的人祈禱」；該事發地是遊客聚集區，交通繁忙，2020年也曾發生類似案件，當年6月有兩名國民兵(National Guard)成員在拉法葉廣場也因雷擊受傷。

根據疾病防治中心(CDC)數據，從2006年到2021年，這15年間，美國共有444人因雷擊死亡。國家氣象局（NWS）數據顯示，連同8月4日在華府死亡的三人在內，今年共有14人因雷擊而死。在一年內被閃電擊中的機率不到百萬分之一。