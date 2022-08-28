美國現象／白宮旁雷擊 倖存者迎新生

28歲的安珀是遭雷擊重傷的唯一倖存者，目前仍在康復中。（安珀家人提供）

8月4日華府白宮 北側的拉法葉廣場（Lafayette Square）有四個人同時被雷擊中，其中三人死亡、一人倖存。28歲的倖存者是非營利組織勸募者安珀．伊索科托-康托斯塔西斯（Amber Escudero-Kontostathis）。急救護士告訴她，她遭雷擊後心跳兩度停止，第二次甚至停了逾10分鐘，他們也很納悶她是怎麼活下來的。

死去的三人是來自威斯康辛州 75歲的唐娜·穆勒（Donna Mueller）和她76歲的丈夫詹姆斯·穆勒（James Mueller）以及29歲、來自洛杉磯的城市國家銀行（City National Bank）副總裁布魯克斯·藍博斯頓（Brooks A. Lambertson）。穆勒夫婦已退休，當時是來華府慶祝他們的56周年結婚紀念日。

談到死裡逃生的「奇蹟」經驗，安珀充滿感恩地說，「那天只有我生還，這不公平，但我深深感謝，也將時時心懷其他三人地活下去。」她將2022年8月4日視為自己的「重生日」。

8月4日下午6點50分左右，當閃電擊中這四人所在的拉法葉廣場，當時，特勤局特工、美國公園警察和兩名巡迴護士立即提供援助。

白宮附近8月4日發生雷擊時，警方和救護車趕到現場。（華府消防與應急隊官方推特）

安珀家住華府，她到公園主要是籲請民眾定期捐款給非營利「人道組織國際救援委員會」（International Rescue Committee）協助危機地區人民。當閃電擊中時，她正準備前往附近一家餐館吃生日晚餐。

她說，急救人員後告知她，當他們到達時，她已失去心跳，他們讓她回復心跳約12分鐘後，她的心跳又停止了約11到13分鐘。護士後來告訴她，她的身體從胃部以上呈現紫色，以下呈現灰色。

最讓安珀吃驚的是，自己身為勸募者，主要工作是請求陌生人幫助處在生命中最糟糕時刻的陌生人，最後也是這些陌生人救了她的命。

安珀說她幾乎不記得被雷擊那天發生的事，也不知道他們四人如何在暴風雨時靠近一棵樹的，她甚至不記得下過雨。但在網上看到穆勒夫婦照片後，她記起他們曾就威斯康辛州和華府遊覽勝地交換意見。她說：「他們都是很棒、很快樂的人，當時正朝著白宮走去，繼續自己的一天。」

她不記得見過蘭伯斯頓，但她後來得知他們有共同的朋友。

安珀說：「那天同樣被雷打中的其他人，都沒有如我般多次重生的機會，我覺得我虧欠自己，虧欠身邊所有幫助我的人，尤其是已故的那三個人。今後的每一天，我一定要確保自己好好撐著，全力以赴，永不退縮怠惰、不輕易放棄或太快倒下。」

死裡逃生 她心存感激

安珀現在經常處於巨大痛苦中，每天都必須重新包紮身體左側的燒傷部位，從大腿中部到軀幹，再到手臂和手。她的神經有點錯置，即使是在室內，仍不時有光腳踩在雪中的感覺，最糟時可能覺得「腳底每個毛孔有1萬顆鹽在移動」。遇上這些覺得自己快要死掉的時刻，她會對自己大喊：「我很感激，我很感激。」

安珀淺眠時，也常因感覺到發著光的光球朝她的臉迎面而來而驚醒。但她說：「自從這件事發生在我身上以後，我學到的就是接受人生，不用擔心失敗。」安珀迫切希望回到國際救援委員會工作，但醫生要她先多休息。她確定下周開始進入碩士班就讀。

安珀的朋友多博諾(Alison Dobner)表示，安珀「雖然仍經歷劇烈疼痛，但她每天都有進步，短期記憶也逐漸恢復」；專家指出，急救人員及時搶救讓她幸運「死裡逃生」。

安珀4日當天正慶祝28歲生日，意外發生時，她正在拉法葉廣場等待她的丈夫；她今年夏天剛開始在約翰霍普金斯大學研究所攻讀碩士，突如其來的意外打斷了她的學習計畫，也給她家人帶來沉重的經濟負擔；安珀目前住在一棟沒有電梯的高樓，因此她家人仍在想辦法解決她未來的起居及長期護理問題。

安珀的母親向媒體表示，她女兒是由美國特勤局急救人員用除顫器救醒的，安珀的親友也在網上發起募款籌措醫療費用，目前已籌集逾5萬元，募款網址及信息：https://bit.ly/3P6IwyE。