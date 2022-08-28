我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

美國現象／白宮旁雷擊 倖存者迎新生

胡玉立、張筠
28歲的安珀是遭雷擊重傷的唯一倖存者，目前仍在康復中。（安珀家人提供）
28歲的安珀是遭雷擊重傷的唯一倖存者，目前仍在康復中。（安珀家人提供）

8月4日華府白宮北側的拉法葉廣場（Lafayette Square）有四個人同時被雷擊中，其中三人死亡、一人倖存。28歲的倖存者是非營利組織勸募者安珀．伊索科托-康托斯塔西斯（Amber Escudero-Kontostathis）。急救護士告訴她，她遭雷擊後心跳兩度停止，第二次甚至停了逾10分鐘，他們也很納悶她是怎麼活下來的。

死去的三人是來自威斯康辛州75歲的唐娜·穆勒（Donna Mueller）和她76歲的丈夫詹姆斯·穆勒（James Mueller）以及29歲、來自洛杉磯的城市國家銀行（City National Bank）副總裁布魯克斯·藍博斯頓（Brooks A. Lambertson）。穆勒夫婦已退休，當時是來華府慶祝他們的56周年結婚紀念日。

談到死裡逃生的「奇蹟」經驗，安珀充滿感恩地說，「那天只有我生還，這不公平，但我深深感謝，也將時時心懷其他三人地活下去。」她將2022年8月4日視為自己的「重生日」。

8月4日下午6點50分左右，當閃電擊中這四人所在的拉法葉廣場，當時，特勤局特工、美國公園警察和兩名巡迴護士立即提供援助。

白宮附近8月4日發生雷擊時，警方和救護車趕到現場。（華府消防與應急隊官方推特）
白宮附近8月4日發生雷擊時，警方和救護車趕到現場。（華府消防與應急隊官方推特）

安珀家住華府，她到公園主要是籲請民眾定期捐款給非營利「人道組織國際救援委員會」（International Rescue Committee）協助危機地區人民。當閃電擊中時，她正準備前往附近一家餐館吃生日晚餐。

她說，急救人員後告知她，當他們到達時，她已失去心跳，他們讓她回復心跳約12分鐘後，她的心跳又停止了約11到13分鐘。護士後來告訴她，她的身體從胃部以上呈現紫色，以下呈現灰色。

最讓安珀吃驚的是，自己身為勸募者，主要工作是請求陌生人幫助處在生命中最糟糕時刻的陌生人，最後也是這些陌生人救了她的命。

安珀說她幾乎不記得被雷擊那天發生的事，也不知道他們四人如何在暴風雨時靠近一棵樹的，她甚至不記得下過雨。但在網上看到穆勒夫婦照片後，她記起他們曾就威斯康辛州和華府遊覽勝地交換意見。她說：「他們都是很棒、很快樂的人，當時正朝著白宮走去，繼續自己的一天。」

她不記得見過蘭伯斯頓，但她後來得知他們有共同的朋友。

安珀說：「那天同樣被雷打中的其他人，都沒有如我般多次重生的機會，我覺得我虧欠自己，虧欠身邊所有幫助我的人，尤其是已故的那三個人。今後的每一天，我一定要確保自己好好撐著，全力以赴，永不退縮怠惰、不輕易放棄或太快倒下。」

死裡逃生 她心存感激

安珀現在經常處於巨大痛苦中，每天都必須重新包紮身體左側的燒傷部位，從大腿中部到軀幹，再到手臂和手。她的神經有點錯置，即使是在室內，仍不時有光腳踩在雪中的感覺，最糟時可能覺得「腳底每個毛孔有1萬顆鹽在移動」。遇上這些覺得自己快要死掉的時刻，她會對自己大喊：「我很感激，我很感激。」

安珀淺眠時，也常因感覺到發著光的光球朝她的臉迎面而來而驚醒。但她說：「自從這件事發生在我身上以後，我學到的就是接受人生，不用擔心失敗。」安珀迫切希望回到國際救援委員會工作，但醫生要她先多休息。她確定下周開始進入碩士班就讀。

安珀的朋友多博諾(Alison Dobner)表示，安珀「雖然仍經歷劇烈疼痛，但她每天都有進步，短期記憶也逐漸恢復」；專家指出，急救人員及時搶救讓她幸運「死裡逃生」。

安珀4日當天正慶祝28歲生日，意外發生時，她正在拉法葉廣場等待她的丈夫；她今年夏天剛開始在約翰霍普金斯大學研究所攻讀碩士，突如其來的意外打斷了她的學習計畫，也給她家人帶來沉重的經濟負擔；安珀目前住在一棟沒有電梯的高樓，因此她家人仍在想辦法解決她未來的起居及長期護理問題。

安珀的母親向媒體表示，她女兒是由美國特勤局急救人員用除顫器救醒的，安珀的親友也在網上發起募款籌措醫療費用，目前已籌集逾5萬元，募款網址及信息：https://bit.ly/3P6IwyE

華府 白宮 威斯康辛州

上一則

美國現象／雷神奪命 美國15年來444人被擊斃

下一則

封面故事／用3D模型溝通 親手打造夢想屋

延伸閱讀

「神鬼奇航6」確定啟動 粉絲連署要求強尼戴普回歸

「神鬼奇航6」確定啟動 粉絲連署要求強尼戴普回歸
安珀赫德聘新律師上訴 踢掉「哭窮女律師」

安珀赫德聘新律師上訴 踢掉「哭窮女律師」
安珀赫德是暴力女？ 馬斯克也怕她失控動粗

安珀赫德是暴力女？ 馬斯克也怕她失控動粗
安珀赫德是恐怖暴力女？傳連馬斯克都怕她失控動粗

安珀赫德是恐怖暴力女？傳連馬斯克都怕她失控動粗

熱門新聞

跌倒是美國65歲以上老人受傷和死亡的主要原因，已經成為一個公共衛生問題。(Getty Images)

封面故事／老人跌不得 當心致命的一跤

2022-08-21 14:20
老人可與醫生或藥劑師一起檢查所有藥物，降低藥物造成跌倒的風險。(Getty Images)

封面故事／提升居家安全、主動求助… 保命防跌5大招

2022-08-21 15:38
家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。(Getty Images)

生活／長者2022年可領6項福利 卻常常忘記申請

2022-08-21 02:25
如果走在路上遇到有人摔倒，應該上前提供幫助。(Getty Images)

封面故事／救人 跌倒扶不扶？別亂扶 恐二度傷害

2022-08-21 11:27
「非常律師禹英禑」男配角鄭明錫（左）因為專業又聰明的特質，獲得廣大觀眾喜愛。（取材自豆瓣電影）

娛樂／「非常律師禹英禑」4特點 療癒你心

2022-08-21 02:04
英格蘭銀行警告，經濟恐陷衰退，圖為英國倫敦一家商店前的景象。(歐新社)

大仁說財經／通膨與衰退 哪一個對我更糟？

2022-08-21 02:13

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕