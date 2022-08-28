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料理功夫／酸甜好味 酥皮蘋果玫瑰卷

伊蓮小姐
酥皮蘋果玫瑰卷
酥皮蘋果玫瑰卷

生活中一成不變的壓迫感，往往令人窒息，有時候可以藉由食物或是甜品，甜了味蕾、暖了心房。

我喜歡簡單易學的小甜品，加上家人都很喜歡玫瑰花，於是做了外型吸睛的酥皮蘋果玫瑰卷。利用市售冷凍酥皮，加上蘋果的營養，捲出具有層次感的玫瑰花，自己動手烘焙，讓生活多點浪漫的儀式感，順便甜甜父母跟家人的嘴。烤得酥酥脆脆的酥皮，配上酸甜好滋味的蘋果片，大家在家裡開場玫瑰party吧。

材料：

蜜蘋果1顆（切片）、市售起酥皮3片、蘋果醬適量、烤杯3個、橄欖油些許（刷烤杯用）。

酥皮蘋果玫瑰卷食材
酥皮蘋果玫瑰卷食材

作法：

1.起酥片放軟，對折切片，將兩條銜接成長條狀，

2.酥皮上薄刷一層蘋果醬，蘋果片約露出1/2，整齊排在酥皮邊緣上端。約可擺放6片。

3.酥皮下半部往上折起，再將酥皮左右捲成圓形，即可。

酥皮上薄刷一層蘋果醬，蘋果片約露出1/2，整齊排在酥皮邊緣上端。
酥皮上薄刷一層蘋果醬，蘋果片約露出1/2，整齊排在酥皮邊緣上端。
酥皮下半部往上折起，再將酥皮左右捲成圓形即可。
酥皮下半部往上折起，再將酥皮左右捲成圓形即可。

4.烤杯刷油，把玫瑰卷放入。

5.烤箱上下火調356℉，預熱10分鐘，接著將玫瑰卷放入烤箱烤約30～40分鐘（視個別烤箱不同自行調整），出爐放涼後放上盤子擺盤，撒上糖粉即完成了。

烤好的玫瑰卷放涼。
烤好的玫瑰卷放涼。

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