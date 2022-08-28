料理功夫／濃郁香甜 香蕉核桃蛋糕

香蕉核桃蛋糕

香蕉蛋糕是比較簡單的烘焙食品，超級方便，還可以把家裡熟透了、吃不完的香蕉給解決。只需四、五分鐘的準備工作，再經過60分鐘的烘焙，一款香甜、濕潤和綿密的香蕉蛋糕就出爐。

材料：

香蕉3根、雞蛋 2顆、中筋麵粉240克、核桃 仁（或碧根果）80克、食用油80克、奶油50克、紅糖50克、蘇打粉3克、泡打粉8克。

香蕉核桃蛋糕食材

作法：

1.取一容器，先放入2根香蕉，用勺子把香蕉搗爛，有點小顆粒狀無妨。加入食用油、雞蛋、紅糖和奶油，完全攪拌均勻成糊狀。

2.將麵粉分次加入香蕉糊，邊加邊攪拌，再加入蘇打粉和泡打粉一起攪拌。

3.把核桃仁切成顆粒狀後加入香蕉糊中，留出一部分核桃仁備用。

4.烘焙模具(8.5吋×4.5吋×2.5吋)內墊上烘焙紙，倒入攪拌好的香蕉糊。取一根香蕉切片，鋪在表面，並撒上核桃仁顆粒。

香蕉糊倒入模具中，取一根香蕉切片，鋪在表面，並撒上核桃仁顆粒。

5.烤箱預熱350℉，烤製60分鐘左右，直到可以用竹籤插入蛋糕內部，當取出的竹籤光滑，沒有黏有麵糊，就代表蛋糕熟了，一款香氣四溢的蛋糕就出爐了。

小叮嚀：

香蕉選用熟透的比較好，這樣做出的蛋糕具有濃郁的香蕉味。

香蕉核桃蛋糕

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