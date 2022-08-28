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料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米

草田維
香甜奶油起司玉米
香甜奶油起司玉米

玉米的營養素豐富，包含維生素A、維生素C、維生素E、胡蘿蔔素、葉黃素、鐵、鎂、鈣、鉀，把握玉米的產期，多多攝取。以下這道奶油起司玉米，作法簡單又美味，深受小朋友的喜愛喔。

材料：

玉米粒1盤、洋蔥、奶油適量、美乃滋適量、鹽、糖、起司。

香甜奶油起司玉米食材
香甜奶油起司玉米食材

作法：

1.洋蔥切丁。

2.熱鑄鐵鍋，用中火融化奶油，加入洋蔥丁，稍微爆香，待洋蔥丁稍軟，加入玉米粒。

3.以鹽和糖調味，拌入美乃滋，最後在表面撒起司，入烤箱以350度烤10分鐘左右，待起司融化表面焦黃即成。

小叮嚀：

1.鑄鐵鍋從烤箱拿出來的時候，溫度很高，要特別小心。

2.如果家裡沒有鑄鐵鍋，就用一般的鍋子，最後融化起司的步驟，用可進烤箱的容器裝盛即可。

3.如果不是玉米盛產期，可以用冷凍玉米粒或罐頭玉米粒代替。

4.可加入其他蔬果，如彩椒、蘋果、桃子、胡蘿蔔。

5.想更豐富的話，能加入「豪華版」食材，例如蝦仁、干貝、花枝、熱狗。

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