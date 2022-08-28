封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

預鑄屋組件裝上貨車，準備運往客戶的地址組裝。(記者周靜芝／攝影)

預鑄屋製造業者Excel Homes的銷售經理Doug Moyer坐在位於賓州利物浦的工廠辦公室內，對於疫情 期間預鑄房屋（modular home）的業績不但沒有滑落，反而成長了3成，感到幾分自豪。他表示，許多人改為在家工作，搬離城市回到家鄉、或是到生活花費較低的郊區居住，意外帶動了自建房屋的需求。

Excel Homes銷售經理Doug Moyer表示，對疫情期間預鑄屋業績反而上揚。(記者周靜芝／攝影)

疫情期間 業績成長

預鑄房屋的盛行，起源於東西岸鐵路的擴建及工廠裝配線的誕生，自20世紀初西爾斯、蒙哥馬利‧沃德和其他郵購公司向偏遠地區運送成套房屋以来，工廠製造的模組和預鑄房屋就一直很受歡迎。疫情期間，建築人力的短缺，讓現址建造房屋（site built home）工期難以掌握，而預鑄屋便成為許多民眾的選項。

不論選擇何種建屋方式，品質是屋主最在意的事，畢竟一棟房屋是要住上幾十年、甚至上百年。與Excel Homes合作生產的維吉尼亞第一預鑄屋（Virginia Modular Homes First）創辦人Tom Montgomery表示，從計畫到施工完成，預鑄屋費時最多4至5個月，且房屋多數結構在工廠內已經完成，這意味著不管是木材或油漆，不會受到戶外天候的影響，品質更有保障。

Tom Montgomery表示，他們所生產的預鑄屋還提供10年的保固，讓民眾可以住得更安心。他進一步說明預鑄屋勝過在現址建造房屋的五個理由。

從空橋上可以看見預鑄屋內部隔間。(記者周靜芝／攝影)

首先是客製化。

業者利用電腦輔助軟體設計屋型的選項，可進一步依客戶需要客製不同的平面圖與立面圖，這點和傳統房屋建築相同。預鑄屋同樣可以符合、甚至優於各地建築法規的要求，這些在工廠生產的房屋，和在現址建造的房屋幾乎難以分辨。

其次，堅固與高效率。

與在現址建造的房屋相比，預鑄屋使用的木材多出20%。此外，為承受運輸與吊重作業的壓力，預鑄屋更強化結構與緊固，這也使得工廠生產出來的房屋比傳統建造的房屋更堅固。

預鑄屋在建造過程更有效率，相對來說減少能源消耗，更符合環保。它減少了空氣濾清的需求，建築耐受力更強，窗戶緊密能隔絕噪音、減少能源的消耗，並降低濕氣，減少嚙齒類動物與昆蟲進入屋內。

建材均放置室內，避免因天候因素而潮濕。(記者周靜芝／攝影)

地板、牆壁與櫥櫃都預先完成。(記者周靜芝／攝影)

第三，預鑄屋建造迅速。

按照進度，在工廠內可以完成預鑄屋大部分的建造工作，從而節省建造時間，既節省了在貸款 、倉儲上所花的金錢，也不會打亂生活上的各項計畫。

第四，建築品質更好。

在工廠內良好的工作條件下，結合技術精湛的建築工人，製造出更具美感的房屋。從牆壁到天花板，所有的元件全部規格化、可精準地組合與搭配。建造品質符合全國建築法規要求，也適合各州與各地方的要求。

精確的成本控制，讓建屋的預算不會一直追加，有失控的風險。在開始建造房屋前，即有完整的規畫，避免額外的支出及延誤。

按部就班提高施工效率，對建造房屋來說，依序完成工作也是品質管控的重要一環。

所有建材安全地存放在工廠內，減少因放置戶外潮濕發霉、被竊盜、淹水、被破壞的危險；由於工廠有恆溫控制，一年四季皆可生產，如此一來也減少了建屋的花費。

或許有人仍會質疑預鑄屋的結構安全嗎？

牆壁與屋頂都加裝隔熱與防漏材質。(記者周靜芝／攝影)

Excel Homes銷售助理Jessica Trego表示，預鑄屋只是一種建築方式，不是家的樣式，它提供了一種有效率、更精準的建築方式，讓房屋的品質提升至更高的水準。

Jessica Trego說，這是由於預鑄屋依循的建築法規標準更高，設計上的高度彈性，也為客戶節省了時間與金錢。

在Excel Homes工廠內，可見七條生產線同時建造大小、房型不一的預鑄屋，有經驗的建築工人、木工、水電工穿梭在各條生產線之間，因為在室內造屋，得以不受天氣變化影響，工作起來更是得心應手。

走出Excel Homes的工廠，廠外堆置了不少已完成大半工程的預鑄屋，用塑膠膜包得密密實實，等待被運送至各地客戶的土地上；幾輛重型卡車正開離工廠，大型拖車板上裝載的是一個個像大型樂高零件的預鑄屋組件。Doug Moyer表示，這些組件到了客戶建屋的現址，還要用起重機懸吊起來、進行組合，這項工作將需要2至3天的時間。

Tom Montgomery表示，對於有興趣採用預鑄屋形式打造新家的民眾，在選擇了可信賴的業者後，將可依照四個步驟來進行後續的作業。

工廠內多條生產線，可同時進行作業。(記者周靜芝／攝影)

供電線路等預先安裝在牆壁內。(記者周靜芝／攝影)

步驟1：設計階段—平面圖與預算

在這個打造自己房屋的啟動階段，負責的設計人員將與屋主密切聯繫，了解每位屋主的興趣與喜好，以及每個人夢想中的家是什麼模樣。房屋建造顧問將與屋主一起討論、提供專業意見，讓屋主的期待能在預算之內執行。

通常業者會派人測量現場、設計平面圖、讓屋主選擇喜歡的屋型，如果有必要還會提供一些財務上的選項，接著開始繪製藍圖。在各項選擇均有明確標價的情況下，屋主可以完全掌握預算的底線。

步驟2：確認階段—確認最後的選擇、繪製施工藍圖

在這個階段，業主將與屋主確認所有供電的方案，向建築管理機構提出申請需求。一些細部的費用也會在此時確認。

屋主在預鑄屋業者的設計中心內，可輕鬆地決定要挑選哪一種地板、櫥櫃與水龍頭等，所有室內與室外所需的，較具規模的業者都可以一次滿足。

業者會準備各種室內設計的樣本與素材，讓屋主挑選出新建房屋所有空間的顏色，這些都不需要屋主再去一一費心尋找。

步驟3：建造—產品

在這個階段，業者將依照屋主提出的需求來建造房屋，將以迅速、精確地方式來施工，在高度科技化生產線的操作下，實現每一位屋主夢想中的房屋。

幾近完成的預鑄屋，連陽台欄杆都裝好了。(圖均為周靜芝攝影)

預鑄屋正以拖車運往各地。(記者周靜芝／攝影)

步驟4：收尾階段—歡迎入住、保固與其他

在最後這個階段，依照每位屋主量身打造的房屋將運送至指定的地址，並完成基礎設施的安裝。經驗豐富的技術人員將檢查、確認每個細節，在將房屋交到屋主手上之後，業者也會依照約定提供一定年限的保固期。

完成以上步驟後，Tom Montgomery說，屋主就等著迎接自己夢想中的新屋，準備打包入住了。▪