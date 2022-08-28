我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

生活百科／誤食蔬果上的貼紙 有關係嗎？

顏伶如
蔬果上常會有標示來源的貼紙。圖為消費者在紐約一間商店內挑選蔬果。(路透資料照片)
蔬果上常會有標示來源的貼紙。圖為消費者在紐約一間商店內挑選蔬果。(路透資料照片)

某些民眾吃蘋果或桃子的時候，咬下一口才發現果皮上的小貼紙有半截已經吃下肚子。專家表示，誤食蔬菜及水果上的標籤貼紙雖然不至於傷害健康，但食用蔬果之前最好先行移除。

價格查詢代碼(Price Look Up，PLU)貼紙對超市來說扮演重要功能，可讓店員了解每件物品的價格。在美國，約有半數生鮮蔬果是未包裝的形式運送，因此標籤貼紙成了區分生鮮產品的主要資訊來源，也可判定產品的種植方式。

舉例來說，價格查詢代碼以數字3或4開頭的產品，代表以傳統方式種植，數字9開頭的產品則代表有機產品。

食品及藥物管理局(FDA)發言人說，由於生鮮蔬果標籤是會接觸到食物的貼紙，因此必須通過食藥局審查，確認任何可能殘留在食物上的貼紙成分都是安全的。

食藥局發言人也說，食用生鮮蔬果之前應先移除標籤貼紙，至於定期食用這些貼紙是否對人體造成影響，則不包括在食藥局的審查項目中，但偶爾在不小心的情況下誤食貼紙，則沒有健康風險。

農產品行銷協會(Produce Marketing Association，PMA)供應鏈及永續經營部門副總監崔西(Ed Treacy)表示，生鮮蔬果的標籤貼紙主要分為三大部分：標示價格查詢代表的墨水，用來印製的塑膠紙、塑膠合成紙或紙張，以及黏著劑。崔西指出，三大部分都必須對人體安全無害。價格查詢代碼機制是十年前由農產品行銷協會推出。

丟棄果皮或菜梗時，如果上頭仍有標籤貼紙，可能對環境造成影響，因為貼紙無法分解。至於能不能把標籤貼紙改成生物可分解(biodegradable)材質？崔西則說，產業正努力嘗試解決問題，最大難題在於黏著劑，須找到足夠黏性，讓貼紙貼上蔬菜水果表面的材質，並且在經過供應鏈全程途中不會脫落。

康乃爾大學(Cornell University)康乃爾廢棄物管理研究中心(Cornell Waste Management Institute)主任邦霍塔爾(Jean Bonhotal)說，如果民眾把香蕉皮、橘子皮放進廚房堆肥桶(compost bin)之前忘記移除標籤貼紙，貼紙將對堆肥造成污染，微塑料則將隨著堆肥污染土壤。

藥局 供應鏈 蔬菜

上一則

娛樂／安海契 逆風一生 星耀一瞬

下一則

生活百科／選購植物 先了解標籤上「第幾區」數字意義

延伸閱讀

精神病男紐約中央公園亂毆人 撞倒83歲亞裔婦

精神病男紐約中央公園亂毆人 撞倒83歲亞裔婦
省電「罩得住」冷氣外機放隔熱墊 電費秒降

省電「罩得住」冷氣外機放隔熱墊 電費秒降
法國藥廠向FDA申請口服避孕藥以非處方藥類別販售

法國藥廠向FDA申請口服避孕藥以非處方藥類別販售
食藥局促製藥商 新版新冠疫苗 須抗變種病毒

食藥局促製藥商 新版新冠疫苗 須抗變種病毒

熱門新聞

跌倒是美國65歲以上老人受傷和死亡的主要原因，已經成為一個公共衛生問題。(Getty Images)

封面故事／老人跌不得 當心致命的一跤

2022-08-21 14:20
老人可與醫生或藥劑師一起檢查所有藥物，降低藥物造成跌倒的風險。(Getty Images)

封面故事／提升居家安全、主動求助… 保命防跌5大招

2022-08-21 15:38

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕