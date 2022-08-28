生活百科／誤食蔬果上的貼紙 有關係嗎？

蔬果上常會有標示來源的貼紙。圖為消費者在紐約一間商店內挑選蔬果。(路透資料照片)

某些民眾吃蘋果或桃子的時候，咬下一口才發現果皮上的小貼紙有半截已經吃下肚子。專家表示，誤食蔬菜 及水果上的標籤貼紙雖然不至於傷害健康，但食用蔬果之前最好先行移除。

價格查詢代碼(Price Look Up，PLU)貼紙對超市來說扮演重要功能，可讓店員了解每件物品的價格。在美國，約有半數生鮮蔬果是未包裝的形式運送，因此標籤貼紙成了區分生鮮產品的主要資訊來源，也可判定產品的種植方式。

舉例來說，價格查詢代碼以數字3或4開頭的產品，代表以傳統方式種植，數字9開頭的產品則代表有機產品。

食品及藥物管理局(FDA)發言人說，由於生鮮蔬果標籤是會接觸到食物的貼紙，因此必須通過食藥局 審查，確認任何可能殘留在食物上的貼紙成分都是安全的。

食藥局發言人也說，食用生鮮蔬果之前應先移除標籤貼紙，至於定期食用這些貼紙是否對人體造成影響，則不包括在食藥局的審查項目中，但偶爾在不小心的情況下誤食貼紙，則沒有健康風險。

農產品行銷協會(Produce Marketing Association，PMA)供應鏈 及永續經營部門副總監崔西(Ed Treacy)表示，生鮮蔬果的標籤貼紙主要分為三大部分：標示價格查詢代表的墨水，用來印製的塑膠紙、塑膠合成紙或紙張，以及黏著劑。崔西指出，三大部分都必須對人體安全無害。價格查詢代碼機制是十年前由農產品行銷協會推出。

丟棄果皮或菜梗時，如果上頭仍有標籤貼紙，可能對環境造成影響，因為貼紙無法分解。至於能不能把標籤貼紙改成生物可分解(biodegradable)材質？崔西則說，產業正努力嘗試解決問題，最大難題在於黏著劑，須找到足夠黏性，讓貼紙貼上蔬菜水果表面的材質，並且在經過供應鏈全程途中不會脫落。

康乃爾大學(Cornell University)康乃爾廢棄物管理研究中心(Cornell Waste Management Institute)主任邦霍塔爾(Jean Bonhotal)說，如果民眾把香蕉皮、橘子皮放進廚房堆肥桶(compost bin)之前忘記移除標籤貼紙，貼紙將對堆肥造成污染，微塑料則將隨著堆肥污染土壤。