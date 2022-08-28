封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

Boxabl預鑄組合屋Casita可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）

在通膨高漲、房價飆升的年代，或許讓人可以重新思考每個人的居住空間究竟需要多大？房子一定要愈住愈大嗎？如果只要5萬美元就可以和世界首富馬斯克 住一樣的房子，你願意嗎？這股迷你屋的風潮，連瑞典家居品牌IKEA也不落人後，推出符合品牌現代、極簡風格的時尚迷你屋（tiny house），讓許多人怦然心動。而就連購物網站龍頭亞馬遜 也買得到十餘款風格各異的小屋，鍵盤敲一敲，就能實現過去人們要大費周章、曠日廢時的大事。

在全美房價與租金不斷上漲之際，5萬元大概只能買得到紐約、洛杉磯的一間小儲藏室，如果同樣價錢，可以買到375平方呎、水電、網路等軟硬體設備俱全的一室、一廳、一廚、一衛，可能很多人都會搶著要。這樣住宅被稱為附屬住宅單元(Accessory Dwelling Unit, ADU )，目前打出售價為4萬9500美元。

Boxabl的預鑄屋運到指定地點後，展開組合工作。（取材自Boxabl）

世界首富馬斯克賣掉加州豪宅，搬進5萬元的附屬住宅單元，進一步帶動迷你屋風潮。(Getty Images)

名人效應 Boxabl房暴紅

拜名人馬斯克賣掉加州 豪宅、搬進位於Space園區ADU，並在推特上公告周知的宣傳效應，建造房屋的Boxabl公司表示，他們一年的產量約3000間，但已有4.7萬名客戶在等候名單上，超過2000人付了訂金，由於許多客戶是大公司，需求不只一間屋子，所以真實需求更龐大，估計超過10萬間。看來，想住與馬斯克同樣的房子的人，還要耐心等上好幾年了。

Boxabl在2017年成立於拉斯维加斯，先前只賣出3間ADU，其中之一就是賣給馬斯克。Boxabl的房屋只有一種選擇，這個名為Casita、375平方呎的方盒子，在屋內隔出客廳、卧室、厨房、衛浴四個生活空間，從天花板、牆壁到門窗，都是固定材質、大小與設計，在工廠生產、安裝完畢，連空調、暖氣、插座都不需購屋者費心。

更厲害的是，Boxabl生產的房子，可以像堆積木一樣直接「疊」成一個20呎貨櫃大小，一輛卡車就可以把整個家運送到的特定地點，只需不到一天的時間，就可以把375平方呎的房子蓋好；管線一切就位後，立即拎包入住不是夢。

科技進步的今日，房屋不再是周期長、高度依賴人工、無法大規模量產製造的商品。在追求施工快、操作簡便的方式下，材料力求質輕、堅固、環保、耐用，結果就是將量大而耗時的生產、組裝與搭建工作前置化，儘量減少現場施工的時間。

20世紀初就已經出現的預鑄屋，由於施工周期短，一度被大規模採用，但規格化的產品，不考慮整體建築設計與内部裝潢，讓人們望而卻步。近期流行的ADU及其他的建造預鑄屋的公司，引入更多的設計概念，他們提供各式各樣的房屋產品：消费者只需挑選自己喜歡的房型，就可以把它「搬」回家。

市面上ADU的平均售價為15萬美元，Boxabl以約5萬元的「超便宜」價格，加上馬斯克的名人效應，迅速在市場占有一席之地。其他預鑄屋公司，有的以「環保」為訴求，強調房屋使用電與太陽能，也有的輔以3D技術，可以精確計算所需建材數量，幾乎不會產生建築垃圾。

Boxabl預鑄屋Casita的內部。（取材自Boxabl）

Boxabl的新工廠只要90分鐘就能蓋出1間預鑄組合屋。（取自Boxabl）

法規不同 要有開發許可

購買ADU之前要注意的是，預鑄屋雖然在美國很盛行，但各地的建築法規不同，並不是有地就能蓋。業主必須取得開發許可才能建造ADU。另一家ADU公司Abodu就是以「為消費者搞定建築許可」為賣點之一，通過與加州當地代理商合作，Abodu提前對地基和建築結構等送審，讓購屋者無後顧之憂。

預鑄屋另一個重要的考驗是運輸問題，在工廠完成所有房屋元件的生產與拼裝後，能夠安全無恙地運送到客戶指定的地點，是很重要的一個環節，在汽油與人力等運輸成本高漲的今日更是一大挑戰。

Boxabl創辦人提拉馬尼（Galiano Tiramani）表示，從Boxaabl位於拉斯維加斯的總部出發，每哩運費在2到10美元間。因此工廠的選址與輻射範圍十分關鍵，例如想在維吉尼亞州自建房屋的民眾，最好不要找上加州的業者。目前，ADU業者服務的範圍，多在鄰近的一兩個州，以免運輸時橫生枝節。

為滿足市場多樣化的需求，預鑄屋業者不僅要解決技術等硬體的問題，還得設法將完全標準化的產品更符合所有人的需求。以Boxabl為例，目前只有一個標準化產品，研發人員必須盡快開發出其他的房屋型式，包括有主卧室或工作室的房型、有樓梯的房型等。

Boxabl的預鑄屋外觀。（取材自Boxabl）

設計多房型 把市場做大

未來，購屋者甚至可以挑選幾個自己需要的房型，按照需求與喜好將它們組合起來，變成較大的空間或不同的樣式。如此一來，像拼樂高一樣完成的ADU，才能將市場的餅做大。

數十年來，以時尚、簡約及平價的組合家具風靡全球的瑞典家居業者IKEA，事業版圖遍及50個以上的國家、逾400間大型門市販售著北歐風格家具和收納技巧。現在，備受全球民眾喜愛的IKEA正透過該公司的第一間「迷你屋」，將家居用品事業更上一層樓。

在全球房價同步攀升之際，年輕人想要擁有一間屬於自己的房子愈來愈不容易，包括建築業者、電視節目和民間組織都在推廣迷你屋的概念，讓手頭不是那麼寬裕的人能擁有一間住得起的房子。

連鎖家居店IKEA進軍迷你屋市場，設計具有環保功能的小型房屋。（路透）

IKEA小屋維持一貫簡約風格。（取材自IKEA網站）

IKEA迷你屋 有一貫風格

IKEA看準小房子需求增加的趨勢，也跟上跟進賣起迷你屋，而「麻雀雖小」，卻維持了IKEA一貫的設計風格，不僅重視產品的可持續性，同時擁有現代、舒適的居住品質。根據「孤獨星球」(Lonely Planet)的報導，IKEA正與Vox Creative以及建築商Escape合作，設計出具有環保功能的小型房屋。

目前一款拖車式的小屋是IKEA迷你屋專案的其中一部分，是Escape原有的Vista Boho XL型號的訂製版，增加了太陽能電池板、堆肥廁所和熱水器，有興趣的人可以透過Vox的線上購物體驗，更清楚地了解這個新型的居住空間。除了可以詳細探索房屋並購買IKEA家具或其他居家小物，讓這間小房子更加符合個人風格。

Escape創始人Dan Dobrowolski表示，他們在全美各地所蓋的各式迷你屋中採用了許多IKEA產品做為家居設計，因為這些產品符合我們在實際結構中可再生、可重複使用和循環再造的建築材料。

IKEA室內設計負責人Abbey Stark說，客製化房屋興建的時間約需要60天，「我們希望盡可能地採用可再生、可重複使用的材料，空間既具有功能性又時尚美觀。」IKEA迷你屋的天花板、牆面是由能長期保存的松木製成，而廚房櫥櫃則是採用回收材質組成，房屋以中間色調為主，家具兼具實用及收納功能，包括內建的儲物櫃和可折疊書桌等。

這座適合放在花園一隅的小屋，售價僅3734元。（取材自Amazon）

純木打造的小屋，售價1萬6279元。（取材自Amazon）

亞馬遜這款一室小屋售價2萬7997元。（取材自Amazon）

亞馬遜買房 像買日用品

迷你屋風潮連購物網站龍頭亞馬遜也嗅到商機，買一棟迷你小屋就像在亞馬遜網購各種生活日用品一樣輕鬆，而且同樣享有免運費服務。這些小屋可以作為居住處所、花園延伸空間或後院的儲藏室，售價視大小與設計，從數千元到數萬元都有。

專家也提醒消費者，在按下購買鍵之前，先評估自己的手是否夠「巧」？因為即使是迷你屋，也需要堅固耐用、經得起風吹日曬雨淋，買回來之後能否正確無誤地將它們組合起來，除了依賴各種工具與說明書之外，每個人「手藝」不一，結果可能也不相同。