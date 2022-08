旅遊／費城 訪洛基雕像

遊客愛在洛基銅像前擺姿照相。(圖為作者提供)

費城 離華府不過兩小時多的車程,可一日來回,這一回主攻「洛基銅像」。

抵達費城已近中午,逕至費城的華埠(中國城)祭五臟廟。華埠萬安街(Vine St.)上一排十餘株滿身金黃的樹,在676州際公路上就可瞧見,引人注目、讚嘆,開近細看,原來是銀杏樹。

禮士街(Race St.)上的中式百貨店「上海之家」,我曾經在那買了筆墨硯紙、棋具書籍等,目前店已消失;那家生意興隆的港式點心「醉仙樓」,樓仍在,醉仙已不知去向,已然息業;總之,曾經熱鬧非凡的禮士街,已蕭瑟冷清許多。我們在10街上停車,找了一家粵菜店匆匆果腹,即車上觀光。

耳聽電影中的洛基音樂、跑上「洛基階梯」。(圖為作者提供)

行車繞過自由鐘(Liberty Bell)、獨立廳、市政大廳(City Hall)等古蹟建築,在車內向古蹟古典致敬。我在市中心的各條單行窄道上穿梭前進,轉入富蘭克林公園大道(費城的博物館 區),駛過羅丹博物館,向著目標費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)駛去。

在費城的眾多旅遊景點中,洛基雕像或難列入必遊之地,但凡看過電影 《洛基》(Rocky)系列的人,肯定對席維斯史特龍(Sylvester Stallone)所飾演男主角洛基的勵志故事深受鼓舞。電影中,洛基就住在費城的貧民區,在費城討生活,在費城找尋目標,在費城自行訓練,是一部奮發向上、勵志感人的電影。

想像自己是勝利者

洛基雕像位於費城藝術博物館台階前右手邊,那邊總有人在排隊,遊客們就是要來與洛基合影,擺個洛基姿勢,即雙拳舉過頭頂的勝利者姿勢,想像著自己也是一個勝利者,或人生的道路上也可以成為一個成功的人。洛基雕像的基座上刻著:「重要的不是你擊得有多重,而是你『被』擊多重而能繼續前進。這就是勝利的方式……」(It’s not how hard you hit, It’s how hard you can ‘get’ hit and keep moving forward. That’s how winning is done...),這是2006年《洛基第六集》(Rocky Balboa)中洛基在街道上對著兒子所說的話。這名言令我想到八年對日抗戰以及目前正在進行的俄烏戰爭,戰爭如同拳擊要比耐打、耐久。

市民跑上「洛基階梯」。(圖為作者提供)

1980年史特龍為電影《洛基第三集》(Rocky III)中的一個場景,邀請雕塑藝術家A. Thomas Schomberg創作了以青銅鑄造的洛基雕像。史特龍對這雕像的描繪清晰又明確,那是個形象鮮明的英雄,他光著上身,穿著短褲,拳擊手的裝扮,滿身結實的肌肉,雙臂抬舉,雙拳過頭向天,站在職業生涯的舞台上,他是奮進者,他是努力者,他是越挫越勇者,他是勝利者。美國人崇拜英雄、愛慕勝利,美國人更會為邁向勝利中的奮鬥過程擊掌叫好。費城藝術博物館附近有44座雕像,都是各大偉人的雕像,其中排名第一、最受人拜訪的就是洛基雕像。

在階梯頂端銅製洛基鞋印前也要來一張合影。(圖為作者提供)

系列電影拍攝完成後,史特龍將雕像捐贈給了他熱愛的費城。洛基雕像於2006年回到了費城藝術博物館,矗立在通往博物館台階的右側。這博物館前的72階梯,因電影中的洛基在此訓練、吶喊,這些階梯有了生命,因而有「洛基階梯」(Rocky Steps)暱稱。許多費城市民來此運動爬梯,洛基的粉絲及遊客也愛在階梯頂端地面上的銅製洛基鞋印前,高舉雙手擺標誌性姿勢。

前有綠地 遠眺天際線

此地景色優美,空間廣闊,前臨公園綠地,背靠博物館,右接流水,遠眺費城美麗的天際線,在此,地靈人傑,看得到希望。

美國是一片充滿機遇、能帶給人民希望的國度,電影中曾默默無聞的洛基是一個例子,他的故事激勵著無數的費城人、美國人。去年底當選波士頓市長的吳弭女士在勝選感言中強調,在美國一切都有可能,身為華裔女市長,她並以中文說道:「這些都可以成為現實」。

在階梯頂端遠眺費城美麗的天際線。(圖為作者提供)

旅遊注意事項

1.費城有不少老街區,街道窄,有不少單行道,開車宜小心。

2.費城藝術博物館附近停車稍微困難,最好事先確認停車場或路邊可供停車之街道。

3.旅遊不太熟悉的城市,要入境問熟(熟人、當地人)、入境問俗(當地的風俗習慣)。

