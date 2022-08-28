旅遊／費城 訪洛基雕像

遊客愛在洛基銅像前擺姿照相。（圖為作者提供）

費城 離華府不過兩小時多的車程，可一日來回，這一回主攻「洛基銅像」。

抵達費城已近中午，逕至費城的華埠(中國城)祭五臟廟。華埠萬安街(Vine St.)上一排十餘株滿身金黃的樹，在676州際公路上就可瞧見，引人注目、讚嘆，開近細看，原來是銀杏樹。

禮士街(Race St.)上的中式百貨店「上海之家」，我曾經在那買了筆墨硯紙、棋具書籍等，目前店已消失；那家生意興隆的港式點心「醉仙樓」，樓仍在，醉仙已不知去向，已然息業；總之，曾經熱鬧非凡的禮士街，已蕭瑟冷清許多。我們在10街上停車，找了一家粵菜店匆匆果腹，即車上觀光。

耳聽電影中的洛基音樂、跑上「洛基階梯」。（圖為作者提供）

行車繞過自由鐘(Liberty Bell)、獨立廳、市政大廳(City Hall)等古蹟建築，在車內向古蹟古典致敬。我在市中心的各條單行窄道上穿梭前進，轉入富蘭克林公園大道(費城的博物館 區)，駛過羅丹博物館，向著目標費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)駛去。

在費城的眾多旅遊景點中，洛基雕像或難列入必遊之地，但凡看過電影 《洛基》(Rocky)系列的人，肯定對席維斯史特龍(Sylvester Stallone)所飾演男主角洛基的勵志故事深受鼓舞。電影中，洛基就住在費城的貧民區，在費城討生活，在費城找尋目標，在費城自行訓練，是一部奮發向上、勵志感人的電影。

想像自己是勝利者

洛基雕像位於費城藝術博物館台階前右手邊，那邊總有人在排隊，遊客們就是要來與洛基合影，擺個洛基姿勢，即雙拳舉過頭頂的勝利者姿勢，想像著自己也是一個勝利者，或人生的道路上也可以成為一個成功的人。洛基雕像的基座上刻著：「重要的不是你擊得有多重，而是你『被』擊多重而能繼續前進。這就是勝利的方式……」(It’s not how hard you hit, It’s how hard you can ‘get’ hit and keep moving forward. That’s how winning is done...)，這是2006年《洛基第六集》(Rocky Balboa)中洛基在街道上對著兒子所說的話。這名言令我想到八年對日抗戰以及目前正在進行的俄烏戰爭，戰爭如同拳擊要比耐打、耐久。

市民跑上「洛基階梯」。（圖為作者提供）

1980年史特龍為電影《洛基第三集》(Rocky III)中的一個場景，邀請雕塑藝術家A. Thomas Schomberg創作了以青銅鑄造的洛基雕像。史特龍對這雕像的描繪清晰又明確，那是個形象鮮明的英雄，他光著上身，穿著短褲，拳擊手的裝扮，滿身結實的肌肉，雙臂抬舉，雙拳過頭向天，站在職業生涯的舞台上，他是奮進者，他是努力者，他是越挫越勇者，他是勝利者。美國人崇拜英雄、愛慕勝利，美國人更會為邁向勝利中的奮鬥過程擊掌叫好。費城藝術博物館附近有44座雕像，都是各大偉人的雕像，其中排名第一、最受人拜訪的就是洛基雕像。

在階梯頂端銅製洛基鞋印前也要來一張合影。（圖為作者提供）

系列電影拍攝完成後，史特龍將雕像捐贈給了他熱愛的費城。洛基雕像於2006年回到了費城藝術博物館，矗立在通往博物館台階的右側。這博物館前的72階梯，因電影中的洛基在此訓練、吶喊，這些階梯有了生命，因而有「洛基階梯」(Rocky Steps)暱稱。許多費城市民來此運動爬梯，洛基的粉絲及遊客也愛在階梯頂端地面上的銅製洛基鞋印前，高舉雙手擺標誌性姿勢。

前有綠地 遠眺天際線

此地景色優美，空間廣闊，前臨公園綠地，背靠博物館，右接流水，遠眺費城美麗的天際線，在此，地靈人傑，看得到希望。

美國是一片充滿機遇、能帶給人民希望的國度，電影中曾默默無聞的洛基是一個例子，他的故事激勵著無數的費城人、美國人。去年底當選波士頓市長的吳弭女士在勝選感言中強調，在美國一切都有可能，身為華裔女市長，她並以中文說道：「這些都可以成為現實」。

在階梯頂端遠眺費城美麗的天際線。（圖為作者提供）

旅遊注意事項

1.費城有不少老街區，街道窄，有不少單行道，開車宜小心。

2.費城藝術博物館附近停車稍微困難，最好事先確認停車場或路邊可供停車之街道。

3.旅遊不太熟悉的城市，要入境問熟(熟人、當地人)、入境問俗(當地的風俗習慣)。

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