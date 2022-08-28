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悅讀／記憶在遠方的山巒中—讀《遠山的回音》

萬羚
《遠山的回音》是胡賽尼再次以阿富汗為背景，以動人的文字，娓娓道出迥然不同的人生面貌。(博客來)
《遠山的回音》是胡賽尼再次以阿富汗為背景，以動人的文字，娓娓道出迥然不同的人生面貌。(博客來)

我看見有個傷心的小精靈，在紙樹的樹蔭下

我知道有個傷心的小精靈，在夜裡被風吹走

《遠山的回音》(And the Mountains Echoed)的作者胡賽尼(Khaled Hosseini)在一段專訪中提到：「這本書，是關於家庭之愛，關於家人之間如何建立感情，彼此之間的牽絆、拉扯，如何接近彼此，也傷害彼此，又如何出於大愛而互相幫助，互相諒解。對我來說，家這個主題充滿戲劇性，提供豐富的寫作題材。阿富汗的地形多山，書中故事出現很多山的場景，幾個關鍵情節都在山裡發生。此外，我喜歡聲音在山裡形成的回音，書中，一樁樁事件像回音一樣，往外擴大，波及別人的人生，那些人未必知道事件發生，而這些事件甚至影響到還沒出生的人。事件像回音一樣，在發生很久之後，繼續迴響擴大，碰觸到、影響到別人的人生。」

《追風箏的孩子》於2003年出版，讓胡賽尼成為聞名的暢銷書作家。2006年，他榮獲聯合國首屆人道主義獎，並擔任美國駐聯合國難民總署親善特使，通過他設立的胡賽尼基金會在阿富汗提供人道援助。

★窮人求溫飽 艱難辛苦

他在訪談中說：「我大概是2007年開始構思《遠山的回音》，那年我隨聯合國組織前往阿富汗，探訪那些去國多年後又再返國的人。我們走訪很多村落，看到很多人重新展開生活，但生活很辛苦。有一件事讓我特別有感觸，我看到很多人為了維持溫飽，必須熬過阿富汗的嚴冬，我去每一個村落，都會聽說每年冬天有五個或十個小孩死去，只因天氣條件實在極為嚴峻殘酷。那趟旅行返家後，我常想起那段時間聽到的故事，然後我冒出一個構想：講一個阿富汗偏遠鄉下的窮人家，為了求生面臨了痛苦、艱難的抉擇。一般人難以想像，人們為了一家人的生活，不得不拆散一對感情親密的兄妹。這對兄妹苦於赤貧，儘管感情很好，卻身不由己，任命運擺布，因此，家人分散以及一對被迫分離的兄妹，就成為這個故事的核心。」

故事中，這對兄妹當年分離時，哥哥阿布杜拉11歲，妹妹帕麗未滿四歲。由於他們的母親在生帕麗時難產去世，帕麗幾乎是阿布杜拉帶大的。

「這是他人生的使命，他相信這是真主創造他的原因，所以在祂帶走母親之後，阿布杜拉必須照顧帕麗。」

「阿布杜拉拉起毯子，蓋住妹妹和自己的頭。在毯子裡，他對著帕麗的頸背唱道：我看見有個傷心的小精靈，在紙樹的樹蔭下」已經睡著的帕麗，昏沉沉地接唱：「我知道有個傷心的小精靈，在夜裡被風吹走」

兩兄妹分離後，妹妹隨著養母遠赴巴黎，逐漸遺忘了如父的兄長，四歲前的記憶如幻似影；哥哥輾轉在美國落地生根，隨著阿富汗陷入漫天烽火，只能把對妹妹的思念藏於心中，把自己的女兒也取名「帕麗」。

兩兄妹的舅舅納比過世前，留下一封信給他的房客馬柯斯，馬柯斯是來自希臘的整形外科醫師，到阿富汗幫助當地兒童。這封遺書，挖出一段納比生前埋藏的記憶與秘密，也掘出一段家族史。納比的遺書中請馬柯斯協助尋找帕麗，並附一份遺囑，指定他的財產由帕麗繼承。這份遺書將兄妹的情誼再度連結，透過馬柯斯，帕麗回到阿富汗尋根，之後又來到美國見到哥哥阿布杜拉。

我反覆閱讀遺書，這是一封生前的回憶錄。胡賽尼曾說：「回憶，究竟是一種福氣，保護著你珍愛的一切；還是一種詛咒，讓你不斷重現生命中最痛苦的時刻，經歷過的艱辛、掙扎和悲痛。」回憶究竟是福氣或是詛咒，見仁見智吧！但我認為，這封遺書是本書最精彩的一篇。

阿布杜拉一直懷念帕麗，人生大部分時光都在為她痛苦不已，畢竟11歲的少年，已經是個懂事的孩子，難以抹去妹妹被賣掉的悲傷。但經過漫長的半個世紀，兄妹終於重逢時，阿布杜拉已罹患阿茲海默症，再也想不起心心念念的妹妹。兩人的記憶都模糊不清，但手足之情的牽繫，即便是時間與疾病，誰也奪不走。當帕麗坐在哥哥身旁，聽他輕聲哼唱起「我看見有個傷心的小精靈，在紙樹的樹蔭下」時，帕麗接著用法爾西語唱出：「我知道有個傷心的小精靈，在夜裡被風吹走。」帕麗用這神奇的旋律找回他失散的哥哥。

★九悲傷故事 觸動人心

記憶在遠方的山巒中，熟悉的親情，雖曾斷裂，但一首搖籃曲，將逝去的時光又串聯，喚起心靈深處的記憶。就如魯米的詩句：「在是非對錯的疆界之外，有片曠野，我將與你在彼方相會。」

《遠山的回音》於2013年出版，繼《追風箏的孩子》和《燦爛千陽》之後，經過十年，胡賽尼再次以阿富汗為背景，以動人的文字，娓娓道出迥然不同的人生面貌，對人性深處的幽微，處理得細膩又迷人。像是：男主人華達提暗戀家僕納比，偷偷素描納比工作時的身影，將畫作一本又一本深藏在自己的衣帽間；納比愛上美麗的女主人詩人妮拉，出於善意與真誠，要給一個其他男人無法給她的禮物，讓她領養自己的外甥女帕麗。

全書交織於戰爭、離別、生死、愛情等等，九個無奈又悲傷的故事，可以是九個獨立的短篇小說，卻又彼此相連，環環相扣。悲傷觸動人心，但悲傷不是絕望，在轉角處，總有那麼一線光，帶著人們向前行。人與人之間纏繞的命運與命定，一代傳一代的家庭故事，就像回音在群山間迴盪。

我很喜歡中文版譯者李靜宜在〈譯後記〉中的一段話：

閱讀胡賽尼，其實不是在讀著一個個虛構的故事，而是在和自己的靈魂對話。

胡賽尼筆下的人物都是大時代裡的小人物，或因戰亂而流離失所，生離死別，或因愛恨而困鎖心牢，放浪形骸，背負著各自的心靈包袱，在時代的洪流裡踽踽獨行。這一個個角色就像你我一樣，在外表的形貌之下，都藏有一段或許無法對人言說，或許痛苦得讓自己只能遺忘的過往，而胡賽尼出色的說故事技巧，揭開藏在它們表象之下的人生故事，不只編織了高潮起伏的情節，更讓我們宛如瞥見鏡像似的照見自己的內心。

疫情閉關在家，泡杯熱茶，手翻書頁，與心儀的作者在書中對談，雖是無言的交流，卻有極深的默契，跟著書中人物的情感跌宕起伏，讓自己的思緒沉澱、心靈洗滌，讓氤氳的茶香伴隨書香，驅散瀰漫在空氣中的病毒，陪伴我度過這段無可奈何的時光。

阿富汗 聯合國 疫情

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