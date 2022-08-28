生活／菜園拾趣 天天樂無窮 做凡人真好

種菜樂趣多收穫大。(圖皆為作者所提供)

第一年種菜就有了收穫，真是開心。

★老農指點 收穫大大

種蔬菜 是個技術活，在早年認識的自然農耕老農的指點下，收穫大大。

黃瓜苗種下去以後，就出去旅行了，等回來時黃瓜秧爬了滿地，長出來的黃瓜捲在一起，趕快去找了木棍給它們搭個架子，把它們都架起來，才算有順溜的黃瓜長出來。

未設架子，長出來的黃瓜是捲形。(圖皆為作者所提供)

還好柿子椒和茄子都沒有太找麻煩，但由於不懂，過度密植以至於它們的發展空間都很有限，它們全都自顧自長大，小苗的時候都才一根手指那麼大，長起來原來種三棵的地方其實只應該種一棵，完全是不合理密植。

最對不起的是西紅柿，育種的時候，怕不活就育了20多棵，除了被小動物咬的，其他種到土裡的都長勢良好。又捨不得間苗，擠得亂七八糟，看著它們擁擠在那小小的空間裡深感慚愧。

苦瓜攀藤結蔓，與西紅柿攪在一起。(圖皆為作者所提供)

不僅如此，還在那一小塊地裡種了苦瓜，現如今苦瓜攀藤結蔓的跟西紅柿攪在一起，西紅柿藤下結苦瓜。但是它們也是很會長，尤其是種在邊上的西紅柿向外發展，差不多發展出另一個園地來，雖然根還在原來的地方。

土地小，種果菜，植物會自己找生機，比如圖中的西紅柿向外發展。(圖皆為作者所提供)

還好我的土地肥沃，而且肥也追得很好，它們長得還真是不錯。強調一下，我的肥都是有機肥，我專門去買了一個用來漚肥的大桶，漚肥的原料都是自家吃剩的瓜果皮核和樹葉，完全沒有化學肥料。

小菜園天天都有收穫，不是黃瓜熟了,就是苦瓜應摘了。(圖皆為作者所提供)

天天去看這個小菜園，天天都會給我愉悅，天天都會有收穫，不是黃瓜熟了，就是苦瓜應摘了，有兩天下雨沒出門去看它們，哇，黃瓜長得那麼粗，但是摘回來吃依舊鮮嫩。

兩天下雨沒去菜園，黃瓜已長得麼粗壯，但摘回來吃依舊鮮嫩。(圖皆為作者所提供)

收菜最好是頂著太陽去，要是傍晚太陽下山了，就蚊子多多，有一次被眾蚊子咬了十幾個大皰，癢了好幾天。

聽從自然農耕老農的教誨，不拔草不除蟲，任由蚊叮蟲咬，茄子葉都被咬成紗窗了，但茄子依舊長得很好。(圖皆為作者所提供)

★感謝大地 慷慨賜與

感謝大地，竟然是這麼慷慨，下個種就好好的給長。我聽從自然農耕老農的教誨，不拔草不除蟲，由它們被蚊叮蟲咬，那茄子葉都被咬成紗窗了，茄子依舊長得很好。

遺憾的是有很多小動物會把剛冒出來的苗尖尖給吃了，看著很心疼，恨得沒辦法，但也只能把牠們趕跑，對牠們是無計可施。

如果能有一片小菜園種個瓜果菜的，就會經常感受到豐收的快樂，真是件幸福的事，做凡人真好。